Ein 25 Jahre alter Mann soll einen 18-Jährigen im Kreis Ravensburg mit einem Messer am Hals verletzt haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen kurz nach dem Vorfall am Samstag fest, ein Richter ordnete Untersuchungshaft an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Es besteht demnach der Verdacht der versuchten Tötung.