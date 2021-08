Von Agnieszka Dorn

Malsch. Wie wird sich der Weinort Malsch bis ins Jahr 2035 entwickeln? Über diese Frage diskutierten vor Kurzem in der Zehntscheuer die Bürger der Gemeinde. Gesammelt wurden Ideen und Anregungen zu verschiedenen Themen und Bereichen. Eines fiel relativ eindeutig aus: Malsch soll sich weiterentwickeln. Die Bewohnerinnen und Bewohner wollen, dass der Ort attraktiv und zukunftsorientiert bleibt. Sie möchten nicht, dass die Letzenberg-Gemeinde in ihrer Größe und Einwohnerzahl zu sehr wächst. Seit 2016 sind die Einwohnerzahlen allerdings stetig rückläufig, Ende vergangenen Jahres lebten 3465 Malscher im Weinort.

Sie freue sich, dass viele interessierte Bürgerinnen und Bürger gekommen seien, sagte Bürgermeisterin Sibylle Würfel bei der Begrüßung. Würfel war während der Veranstaltung nicht anwesend – es war eine Bürgerbeteiligung – kam aber später hinzu, denn die Anregungen wurden anschließend dem Gemeinderat und der Verwaltung präsentiert. Die Zukunftswerkstatt wurde von Corinna Götz, Mario Seibold und Silke Mittnacht von der Stadtentwicklung Reschl aus Stuttgart geleitet. Die Expertinnen und Experten sind unter anderem für die Bereiche Stadtplanung, Digitalisierung und Bürgerbeteiligung zuständig.

Am Ende der Bürgerbeteiligung wurden die Ergebnisse dem Gemeinderat und der Verwaltung vorgestellt. Foto: A. Dorn

"Im Jahr 2016 lag die Einwohnerzahl bei 3587", sagte Corinna Götz, heute leben 122 Menschen weniger in Malsch. Die Expertinnen und Experten der Reschl Stadtentwicklung veranschaulichten anhand einer Grafik die Einwohnerzahlentwicklung bis ins Jahr 2035, dabei zeigten sie verschiedene Szenarien auf. Sollte der Weinort keinen Bevölkerungszuwachs bekommen, so würden der natürlichen Entwicklung nach im Jahr 2035 – Geburten und Sterbefällen einberechnet – im Ort noch 3189 Menschen leben.

Das sind etwa 277 Menschen weniger als heute. Derzeit kommen in Malsch im Durchschnitt auf 22,7 Geburten 33,1 Sterbefälle, so Corinna Götz. Die meisten Malscher hätten das Alter von 75 oder mehr Jahren erreicht, fügte sie hinzu – die Entwicklung sei also abzusehen. Auf den ersten Blick sehe der Rückgang vielleicht nicht so erschreckend aus. Sollte der Verlauf sich in den nächsten Jahrzehnten aber fortsetzen, bedeute das für den Ort nichts Gutes, so Götz weiter.

Die Stadtentwickler warfen zudem einen kleinen Rückblick auf das Projekt "Gemeindeentwicklung 2035": Im Frühjahr vergangenen Jahres fand bereits eine Befragung zu verschiedenen Themen statt, verteilt wurden 2531 Fragebögen an Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahre, die ihren Hauptwohnsitz in Malsch haben. Der Rücklauf der Befragung lag bei 40,3 Prozent, davon gab es 681 gültige Fragebögen in Papierform und 336 gültige Online-Fragebögen.

"Im interkommunalen Vergleich kann der Rücklauf als ,sehr gut’ betracht werden", sagte Corinna Götz. Der Fragebogen umfasste die Themen "Leben, Wohnen und Arbeiten" in der Gemeinde, weiterhin "Kultur, Freizeit und Nahversorgung" sowie "Bürgerbeteiligung, Kommunalpolitik und Verwaltung" und "Gemeindeentwicklung Malsch 2035". Auf der Basis der Fragebögen wurde die Zukunftswerkstatt durchgeführt, dabei wurden drei Gruppen gebildet, die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen.

Die erste Gruppe "tüftelte" über die Themen "Städtebauliche Gestalt/Identität", Mobilität und Digitalisierung", eine weitere Gruppe befasste sich mit "Sozialer Infrastruktur, Gesundheit, Naherholung, Tourismus, Kultur, Landschaft, Ökologie, Energie und Klima" und die letzte Gruppe nahm "Raumstruktur, Siedlungsentwicklung, Wohnen, Wirtschaft, Handwerk, Landwirtschaft und Einzelhandel" unter die Lupe. Jeder Gruppe wurde jeweils ein Experte der Stadtentwicklung Reschl zugeteilt. Die Experten gaben einige Impulse, die Anregungen und Ideen kamen aber von den Bürgerinnen und Bürgern.

Die Gruppe Raumstruktur/Siedlungsentwicklung schlug vor, den Fokus auf Innenentwicklung zu lenken und dort, wo es möglich ist, eine verdichtete innerörtliche Bebauung anzugehen. Damit soll die Einwohnerzahl konstant gehalten beziehungsweise gesteigert werden. Wie in anderen Kommunen auch fiel der Wunsch nach mehr bezahlbaren Wohnraum. Um die Wirtschaft im Ort zu stärken, kam die Anregung, geeignete Betriebe anzusiedeln. Damit würden auch Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die Gruppe um die städtebauliche Gestaltung/Identität sprudelte geradezu vor Anregungen, allen voran sollte die Ortsdurchfahrt aufgewertet und der Verkehr dort reduziert werden. Zudem fiel die Anregung, ein Durchfahrtsverbot für den LKW-Verkehr in der Durchfahrtsstraße aufzustellen. Im Zuge dessen fiel die Frage nach einer Umgehungsstraße.

Weiterhin könnten bestehende Häuser entlang der Ortsdurchfahrt modernisiert und der öffentliche Raum mit entsprechender Bepflanzung aufgehübscht werden. Angeregt wurde zudem, die Landesstraße auf eine Gemeindestraße herabzustufen. Eine weitere Anregung war, am Bahnhof Rot-Malsch eine Garage für Fahrräder zu errichten.

In Sachen Mobilität/Digitalisierung kamen folgende Anregungen: Die Ortsdurchfahrt durchgängig mit einer Tempo-30-Zone zu versehen und den Fuß- und Radverkehr zu stärken. Zudem eine Art Bürgerbus ins Leben zu rufen. Außerdem sollte schnelleres Internet ausgebaut werden, so der Wunsch. Auch im Bereich Naherholung/Tourismus/Kultur gab es etliche Vorschläge, darunter den Erhalt der kulturellen Angebote, beispielsweise mehr Weinwanderungen oder die Wiederaufnahme von kulturellen Veranstaltungen in der Zehntscheuer. Zudem wurde gewünscht, den Ferienspaß für die Kinder auszubauen und die Kooperation zwischen Vereinen und Schulen zu stärken. Auch fiel die Idee eines Blumenschmuckwettbewerbs.

Weiterhin äußerten die Bürgerinnen und Bürger beim Punkt soziale Infrastruktur/Gesundheit den Wunsch, wieder eine Apotheke anzusiedeln und die Seniorenfürsorge beispielsweise durch eine Bürgerinitiative zu erweitern. Ein Jugendtreff für alle und ein Stammtisch für Ältere sowie die Errichtung eines Wochenmarkts auf dem Dorfplatz waren weitere Ideen.

Als die Ergebnisse dem Gemeinderat und Bürgermeisterin Sibylle Würfel anschließend präsentiert wurden, staunten sie über die vielen Anregungen nicht schlecht. Was sich davon allerdings umsetzen lässt, hängt von der finanziellen Situation der Gemeinde ab.