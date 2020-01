Zu den Komparsen, die in der Folge am kommenden Donnerstag eine Gruppe Obdachloser mimen, gehört auch Frank Kleist, Musiker und Künstler aus Rauenberg. Foto: Maximilian Kleist

Von Armin Rößler

Rauenberg. "Den kenn’ ich doch", wird so mancher Fernsehzuschauer in der Region denken, wenn am kommenden Donnerstag, 23. Januar, ab 18 Uhr die Folge "Runde 12" der TV-Serie "SOKO Stuttgart" im ZDF läuft. Der Rauenberger Frank Kleist ist ja nun auch wahrlich kein Unbekannter, wenngleich er bisher noch nicht als Schauspieler auffällig geworden ist. Man kennt den 61-Jährigen als Musiker – Kleist trommelt unter anderem bei der Kultband "Die Wilde 13" –, aber auch als Künstler. Seine letzte größere Ausstellung war 2017 eine Rauminstallation ("Lucas-Cranach-Schutzhütte") in der Friedenskirche Waghäusel, davor waren beispielsweise beim Walldorfer Kunstpreis 2013 seine "Schachtelhalme" zu sehen.

Jetzt ist Kleist also als Komparse in einer Krimiserie gelandet. Sein Sohn Maximilian, der Filmregie in Darmstadt studiert, hat das möglich gemacht. "Er wollte mich erst als Leiche unterbringen", erzählt Frank Kleist der RNZ, "ich hätte gerne einen angereiften Liebhaber gespielt." Ganz so tragend wurde die Rolle dann nicht, er spielt jetzt zusammen mit 20 anderen Komparsen im "Monarchenballett", wie er selbst sagt, einer Gruppe Obdachloser im Postgüterbahnhof Stuttgart. "Das mutetet schon an wie ein Tanz", berichtet der Rauenberger über "viele Wiederholungen", bei denen die Akteure "immer das Gleiche machen" mussten. Drei Tage war er bei den Dreharbeiten dabei, "ich hatte auch Nahaufnahmen und eine kleine Sprechrolle". Jetzt ist er "gespannt", was davon denn tatsächlich in der fertigen Folge landet.

Gute Laune am Set der Fernsehserie „SOKO Stuttgart“. Foto: Maximilian Kleist

Beeindruckt zeigt sich Frank Kleist vom schönen Set im alten Güterbahnhof, wo die Obdachlosen auf zwei Bahnsteigen in einer Art Zeltstadt leben, ergänzt durch einen illegalen Boxring im Keller. "Das war sehr aufwendig gemacht", sagt er und meint: "Design und Kunst hat auch etwas mit Kulisse zu tun, deshalb ist das immer interessant für mich." Auch bei den Komparsen wurde an nichts gespart: "Die hätten da auch einen ganzen Zombie-Film drehen können, so gut sahen wir aus."

Insgesamt habe die Arbeit unter Regisseur Daniel Rübesam, neu bei der "SOKO Stuttgart" und bereits für mehrere Kurzfilme preisgekrönt, "viel Spaß gemacht". Kleist lobt: "Tolle Kollegen, ein klasse Team." Dabei müsse immer sehr genau und akribisch gearbeitet werden, meist werden drei bis fünf Einstellungen von ein- und derselben Szene gedreht, natürlich immer mit demselben Gesichtsausdruck, "da musst du funktionieren wie ein Uhrwerk". Der Rauenberger sagt: "Ich würde das wieder machen", nicht aus finanziellen Gründen, aber weil die Menschen und das ganze Drumherum so interessant seien. Und das trotz des Leerlaufs zwischendurch: "Als Komparse hat man viel Wartezeit" – kein Wunder, dreht das "SOKO Stuttgart"-Team doch gleich fünf Folgen parallel.

Frank Kleist bleibt natürlich weiter als Musiker und Künstler aktiv. Mit der reaktivierten "Wilden 13" wird es dieses Jahr wieder einige Auftritte geben, unter anderem am 1. August in der Mühle Kolb in Zuzenhausen. Als Künstler arbeitet er "an meinen Sachen" und würde "gern mal wieder eine Ausstellung machen". Außerdem ist Kleist in der Region auf der Suche nach einer Halle oder einem Grundstück, um sich den Traum eines Ateliers und Ausstellungsraums verwirklichen zu können. Am Donnerstag wird er aber ganz sicher ab 18 Uhr vor dem Fernseher sitzen. Laut ZDF wird die Folge "Runde 12" am Freitagmorgen um 3 Uhr erneut ausgestrahlt, in der Mediathek (zdf.de) soll sie bereits ab Mittwoch, 22. Januar, 10 Uhr, verfügbar sein.