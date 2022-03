Von Agnieszka Dorn

Rauenberg. Das Zimmer ist spartanisch eingerichtet: Ein einfaches Kinderbett mit einer Decke, ein getrenntes Bett für die Ehefrau und ihren Mann, eine Kommode, ein Kleiderschrank und ein Nachttopf. Letzterer war damals immer in Griffnähe und ersparte einen weiten Weg, denn die Toiletten waren früher noch außerhalb des Hauses.

Derlei Einblicke ins Leben von einst und vieles mehr bietet die Ausstellung "Puppenstuben und Bauernhöfe – Die Welt im Kleinen", die derzeit im Winzermuseum in Rauenberg gezeigt wird. Die Interessengemeinschaft Winzermuseum hatte einen Aufruf gestartet, ihr Puppenhäuser zur Verfügung zu stellen. So kamen etliche Exponate aus privatem Besitz und aus Museen unter anderem aus Mühlhausen, Malsch, Dielheim, Wiesloch, Heidelberg und Rauenberg zusammen.

"Die Ausstellung war eigentlich in der Vorweihnachtszeit als Sonderausstellung geplant", sagte Jochen Kyek, Vorsitzender der Interessengemeinschaft. Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen hatte man entschieden, die Ausstellung ins Frühjahr zu verschieben. Eröffnet wurde die Ausstellung von Bürgermeister Peter Seithel.

Die Geschichte der Puppenstuben reiche in das 16. Jahrhundert zurück, berichtete Jochen Kyek. Das älteste zumindest bekannte Puppenhaus wurde 1558 für Herzog Albrecht V. von Bayern gebaut. Gespielt wurde damit aber nicht: Puppenhäuser galten damals als Schaustück.

"Im 17. und 18. Jahrhundert ließen reiche Familien in Augsburg und Nürnberg ihre Häuser im Kleinformat nachbauen, um so ihren Reichtum zur Schau zu stellen", so Jochen Kyek. In den Niederlanden wurden die nachgebauten Puppenhäuser sogar in prunkvolle Barockschränke eingebaut und nicht mehr als "Modell-Häuser" gezeigt. 1631 habe Anna Köferin in Nürnberg dann das erste moderne Puppenhaus mit einem erzieherischen Hintergrund geschaffen, berichtete Kyek. Es sollte Mädchen auf die spätere Aufgabe als Hausfrau vorbereiten.

Der "Hype" um die kleinen Stuben breitete sich in der Zeit von 1815 bis 1848 weiter aus, gehobene bürgerliche Familien bauten ihre Wohnungen als Puppenstuben bis ins kleinste Detail nach, so waren die Küchen mit Geschirr, Besteck, Kochmessern und mehr ausgestattet.

Wer durch die Rauenberger Ausstellung flaniert, sieht etwa ein nachgebautes Klassenzimmer, an der Tafel gibt es eine Rechen- und eine Schreibaufgabe. Zu sehen sind zudem eine Weltkarte, ein alter Ofen, Hefte und die Schreibtafeln der Kinder, auf denen sie damals mit Kreide ihre Aufgaben lösten. Weiterhin ist eine Wurstküche ausgestellt, die im Schaufenster einer Metzgerei in Heidelberg stand. "Besonders Kinder haben sich damals am Schaufenster die Nasen platt gedrückt und die kleine Wurstküche betrachtet", erinnert sich Barbara Steidl, die Enkelin des Metzgereibesitzers. Die kleine Wurstküche sei in den 40er Jahren von einem Bekannten gebaut worden, erzählte sie. Nicht nur bei Kindern, auch bei einer Katze habe die Mini-Küche Gefallen gefunden, erzählte Steidl mit einem Schmunzeln.

Neben einem Tante-Emma-Laden mit verschiedenen Lebensmitteln oder auch Waschpulver zeigt das Museum ferner ein Puppenhaus, das aus einer alten – vermutlich von vor 1918 stammenden – Weinkiste aus dem russischen St. Petersburg konstruiert wurde. Unter den Tapeten des Puppenhauses hat Winzermuseumsleiter Wolfgang Rößler Seiten aus dem Mannheimer Generalanzeiger vom 16. Dezember 1921 gefunden. Damit und durch Zeichen auf der Kiste steht das Herstellungsdatum relativ genau fest, so Kyek.

Info: Die Ausstellung ist im Rauenberger Winzermuseum geöffnet: sonntags, 20. März und 3. April, sowie Ostermontag, 18. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Infos online unter www.winzermuseum-rauenberg.de.