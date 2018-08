Wiesloch. (hds) Das Winzerfest Wiesloch geht in seine zweite Halbzeit. Noch bis Sonntag, 2. September, bieten die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften Nervenkitzel in luftigen Höhen an, die Verkaufs- und Imbissbuden hoffen auf weiterhin gute Geschäfte und auch im Zelt dürfte in den kommenden Tagen noch so einiges los sein.

"Wir sind bisher zufrieden", resümiert Vergnügungspark-Chef Willi Lowinger zur Halbzeit. Das Wetter habe insgesamt mitgespielt, insbesondere am Eröffnungswochenende, als angenehme Kühle die Hitze der Vorwochen vertrieben hatte.

"Das erste Wochenende war aus Sicht der Betreiber hier auf dem Platz in Ordnung. Lediglich Montag und Dienstag waren etwas schwächer", meinte Lowinger. Er hofft nun auf ein starkes, zweites Wochenende.

Die Kinder hatten in den Fahrgeschäften einen Riesenspaß. Foto: Pfeifer

"Da wird sicher mehr los sein, insbesondere am Samstag, wenn nach ’Wein und Markt’ wieder viele Gäste aus der Stadt zu uns kommen", gab er sich im RNZ-Gespräch zuversichtlich. Am Mittwoch stand der Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen an und auch das beliebte Kinderschminken wurde angeboten.

Allerdings räumte der Vergnügungspark-Chef auch ein, dass das Weindorf sicherlich einige Besucher abgehalten habe, die gastronomischen Angebote auf dem Platz zu nutzen. "Aber das waren ja nur vier Tage, jetzt geht es so richtig los bei uns." Kleinere Sorgenfalten gibt es bei Lowinger in Sachen Schausteller.

"Die haben verstärkt Probleme, Mitarbeiter zu finden, die mit auf eine mehrwöchige Tour durch die Lande gehen." So berichtete er, dass ein Schausteller erst am Donnerstag angereist sei - mit nur einem Mitarbeiter, obwohl er für den Aufbau eigentlich mindestens drei benötigt hätte. An manchen Fahrgeschäften waren daher Zettel mit der Aufschrift "Mitfahrer gesucht" angebracht.

Auch weil das Wetter mitspielte, erfreute sich der Vergnügungspark beispielsweise guter Resonanz. Foto: Pfeifer

Die Bilanz im Weindorf war nach vier Tagen durchweg positiv, ja fast euphorisch. Nach der Premiere im Vorjahr und dem überwältigenden Erfolg konnte jetzt wohl noch eine Schippe draufgelegt werden. "Wir haben mehr Wein als 2017 verkauft", lautete der einstimmige Tenor der sechs Winzer, die über vier Tage ihre Erzeugnisse ausschenkten. "Da standen einige bereits vor Eröffnung unserer Buden hier und wollten Wein haben", so Andreas Ihle aus Rauenberg, der auf jeden Fall im kommenden Jahr wieder mit dabei sein will.

Ähnliches war von Adrian und Sina Zimmer aus Östringen zu hören. "Wir hatten durchgehend guten Besuch, das Wetter spielte uns in die Karten und viele kamen ins Weindorf, die seit Jahren nicht mehr auf dem Winzerfest waren."

Die Kinder hatten beim Entenangeln einen Riesenspaß. Foto: Pfeifer

Carina Laier (Wimmers Landwirtschaft) bestätigte: Es wurde mehr getrunken. "Im Vorjahr war es wegen der Hitze doch viel Wasser, jetzt der Wein und im nächsten Jahr sind wir auf jeden Fall wieder mit von der Partie." Die Weingüter Hummel und Holfelder schlossen sich diesem Tenor an.

"Die Länge ist so in Ordnung, nicht mehr als vier Tage, da wir ansonsten zeitliche Probleme mit der doch immer früher beginnenden Lese haben", äußerte sich Gerd Holfelder und beim Weingut Hummel meinten Michaela Durcak und Andres Rhein: "Wir hatten durchgängig guten Besuch."

Auch bei den "Winzern von Baden" (Winzerkeller) gab es nur positive Stimmen. Fazit: Das Weindorf ist vom Winzerfest nicht mehr wegzudenken, eine Ausweitung auf mehr als vier Tage jedoch wird abgelehnt. "Es soll und muss etwas Besonderes bleiben", sind sich die Winzer einig.

Die Kinder hatten auf dem Trampolin einen Riesenspaß. Foto: Pfeifer

Ebenfalls auf das zweite Wochenende hofft der Betreiber des Festzelts, Tilman Werner (Dachsenfranz Festbetrieb). "Der Start am vergangenen Freitag war gut, Samstag und Sonntag dagegen eher verhalten", berichtete er.

Beim Seniorennachmittag am Dienstag habe man einen "wahren Ansturm" erlebt. Am Donnerstag steht der Partyabend mit "Gonzo’s Jam" (ab 20 Uhr) auf dem Programm, einer der Höhepunkte soll das "Wieslocher Wies’n Warm-up" am Freitag sein (Eintritt fünf Euro), am Samstag rocken "Syntax" und am Sonntag treten "Cool Breeze" auf, um die Besucher auf den Winzerfest-Abschluss, das Feuerwerk, einzustimmen.

Geht es im nächsten Jahr mit dem Zelt weiter? "Wir werden alles genau analysieren, gegebenenfalls einige Veränderungen vornehmen, aber ich bin zuversichtlich", sagte Werner, der insbesondere die gute Zusammenarbeit mit der Stadt hervorhob. "Wir wurden toll vom Bauhof und Ines Adam seitens der Verwaltung unterstützt", lobte er.

Bei den Maltesern, die am Rande des Festplatzes angesiedelt sind, blieb es bisher eher ruhig. "Ein paar Abschürfungen und kleinere Verletzungen, mehr war bisher nicht", so Susanne Sauer. Am meisten Sorgen bereiten in diesem Jahr die aggressiven Wespen. "Da mussten wir schon mehrmals helfen, zumeist mit kleinen Eispacks".