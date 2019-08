Wiesloch. (zlb) Die neue Kurpfälzische Weinkönigin heißt Verena Rieger, ihr zur Seite stehen die Prinzessinnen Anna-Lena Kretz und Maria Kilian. Das "Dreigestirn", das in der Saison 2019/2020 den Kurpfälzer und Kraichgauer Wein präsentieren wird, wurde am vergangenen Samstag, dem offiziellen Eröffnungsabend des diesjährigen Kurpfälzischen Winzerfests, in Wiesloch feierlich gekrönt und in sein Amt eingeführt. Das Kurpfälzische Winzerfest auf dem Wieslocher Festplatz und im angrenzenden Gerbersruhpark ist das größte Weinfest in der Kurpfalz. Es dauert in diesem Jahr noch bis kommenden Sonntag, 1. September.

Eine große, erwartungsfrohe Besucherschar hatte sich bei strahlendem Spätsommerwetter im Gerbersruhpark vor dem Bühnen-Pavillon eingefunden, um der Eröffnungszeremonie beizuwohnen. Ein paar Abschiedstränchen wurden zerdrückt, als es galt, die Weinhoheiten des vergangenen Jahres mit viel Lob und Dank zu verabschieden. Königin Mona Kenz und ihre beiden Prinzessinnen Verena Rieger und Verena Kenz ließen in einer wohlgesetzten Rede die Höhepunkte ihrer Amtszeit Revue passieren und kamen zu dem Schluss: "Das ganze Jahr war für uns ein einziges Highlight. Wir hatten viel Spaß, haben uns weiterentwickelt, so manches dazugelernt und gehen nur schweren Herzens."

Die Bediensteten der Stadt sorgten für reichlich „Freiwein“, zu dem OB Dirk Elkemann die Gäste eingeladen hatte.Fotos: Pfeifer

Die "Abkrönung" nahm protokollgemäß Wolfgang Riesterer, seit Januar dieses Jahres amtierender Geschäftsführer der Genossenschaft "Winzer von Baden", vor. Gefragt, wie es ihm in Wiesloch gefalle, konnte er nur Positives berichten: "Ich fühle mich wohl hier, habe viele neue Eindrücke gesammelt und werde sicher das Eine oder Andere neu anfassen."

Zu den Klängen des Kurpfälzischen Fanfarenzugs unter der Leitung von Uwe Steinmann und mit begeistertem Applaus begrüßt, betraten dann die neuen Weinhoheiten die Bühne im neuen Dirndl, dessen Aussehen bis zum Schluss geheimgehalten worden war: nugat-farbener Satin in verschiedenen Schattierungen, cremefarbene Bluse, geschnürtes Mieder und dazu eine Schürze, ganz aus Spitze und mit Glanz und Glitter reich geschmückt. Neue Weinkönigin ist die ehemalige Prinzessin Verena Rieger. Die 21-Jährige stammt aus Malschenberg, ist Einzelhandelskauffrau und möchte sich mit dem Ziel "Handelsfachwirtin" weiterbilden. Bis vor Kurzem hatte ihre Familie eigene Weinberge, Verena ist also mit dem Weinbau eng verbunden. Prinzessin Anna-Lena Kretz (20) kommt aus Mühlhausen. Schon als Kind half sie bei der Weinlese mit, und heute absolviert sie ein Studium für den gehobenen Polizeidienst. In ihrer Freizeit treibt sie Fitness-Sport und ist außerdem, wie übrigens auch Königin Verena, Gardetänzerin bei der Fastnacht in Rettigheim. Weinprinzessin Maria Kilian ist 21 Jahre jung, vertritt die Region um Weinheim an der Bergstraße und ist in Lützelsachsen zu Hause. Sie arbeitet in Heidelberg als Patentanwalts-Fachangestellte, liebt Reisen in ferne Länder, aber auch in die europäische Nachbarschaft, zum Beispiel nach Südtirol. Maria widmet sich beim Sport unter anderem auch dem Thai-Boxen.

"Mädels, ihr seht klasse aus, ihr strahlt ja wie die badische Sonne!", fasste Rebecca Rieger, ihres Zeichens Weinprinzessin für den Bereich Kraichgau, den Eindruck zusammen, den das Publikum von den neuen Weinhoheiten hatte. Flott und gut gelaunt moderierte Rebecca die Veranstaltung und bat zunächst die Drei um ein paar Auskünfte über das, was sie von ihrem neuen Amt erwarten. Das Fazit: Man ist "offen für alles" und freut sich auf viele tolle Begegnungen.

Das Duo „Coco meets Doctor Wolle“ sorgte für die passende Musik an diesem Abend, der ganz im Zeichen des heimischen Weins stand. Fotos: Pfeifer

Die Krönung nahm protokollgemäß die letztjährige Weinkönigin Mona Kenz vor. Den drei Mädels gab sie den Rat mit auf den Weg: "Ihr sollt nie den Spaß verlieren!" Anschließend gratulierten die Heimatbürgermeister der neuen Weinhoheiten und wünschten alles Gute. Harald Seib, Ortsvorsteher von Balzfeld/Horrenberg in der Gemeinde Dielheim, wo Weinkönigin Verena seit einiger Zeit wohnt, sprach in Vertretung des dortigen Bürgermeisters und betonte, dass auch Dielheim zu den Weinorten in der Umgebung gehöre. Mit der Wieslocher Band "Coco meets Doctor Wolle (Sängerin Tanja Werkheiser und Begleiter), die für eine zünftige Umrahmung der Winzerfest-Eröffnung sorgten, kam die richtige Stimmung auf, und Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann war es vorbehalten, im Namen der Stadt das Begrüßungs- und das Schlusswort zu sprechen.

Er tat dies, nicht ohne alle Anwesenden zu einem Gläschen Freiwein einzuladen und mit ihnen zusammen auf ein gutes und gelungenes Fest anzustoßen. Sein Dank galt allen an der Organisation und Vorbereitung Beteiligten, an vorderster Stelle Ines Adam, die mit ihrem Team für einen reibungslosen Ablauf der Eröffnungszeremonie gesorgt hatte.