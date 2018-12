Wiesloch. (rnz) Die Genossenschaft "Winzer von Baden" hat ab Januar einen neuen Geschäftsführer. Der 49-jährige Wolfgang Riesterer aus Staufen wurde vom Vorstand verpflichtet und wird seine Tätigkeit zum Beginn des neuen Jahres aufnehmen. Das haben die Winzer von Baden gestern mitgeteilt. "Riesterer ist auf seine neue Aufgabe hervorragend vorbereitet", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Rudolf Meel. Nach seiner Ausbildung zum Weinküfer und dem Studium der Betriebswirtschaft in Worms war Riesterer als nationaler Vertriebsleiter bei verschiedenen Betrieben im Kaiserstuhl und im Markgräflerland tätig, zuletzt bei der Winzergenossenschaft Bischoffingen.

Auf den neuen Geschäftsführer warten laut der Mitteilung große Aufgaben, so ist die gesamte Abfüllanlage in Wiesloch neu zu organisieren, damit die Weine der Genossenschaft reibungslos in den Verkauf gebracht werden können. Als Geschäftsführer führt Riesterer ein Team von 50 Mitarbeitern in Wiesloch. Vorstandsmitglied Werner Bauer sieht durchaus noch Potenzial bei der Positionierung der Genossenschaftsweine im regionalen Lebensmitteleinzelhandel. Er beobachte eine verstärkte Zuwendung der Kunden hin zu regionalen Produkten mit hoher Qualität, deren Wünsche die Winzer von Baden mit ihrem breiten Angebot gut bedienen könnten.