Von Hans-Joachim Of

Region Lußhardt/Kraichgau. Es wird ein langer Weg. Seit vielen Jahren ist das "Erneuerbare-Energien-Gesetz" (EEG) Grundlage für den Ausbau von Strom aus Wind, Wasser oder Sonne. Zum 1. Januar 2021 soll ein grundlegend überarbeitetes EEG in Kraft treten, mit dessen Hilfe laut Bundeswirtschaftsministerium erneuerbare Energien bis 2030 einen 65-prozentigen Anteil an der Energieversorgung in Deutschland erreichen sollen. Dadurch will man die Klimaziele des Pariser Abkommens erreichen.

Die Bevölkerung ist gespalten, wie beispielsweise die Reaktionen auf Windkraftpläne im Lußhardtwald südlich von St. Leon zeigte. Eine transparente Politik soll die Akzeptanz verbessern. Im Moment herrscht in der Lußhardt oder im Kraichgau und dort, wo die umstrittenen Windräder in Zukunft Strom produzieren sollen, buchstäblich Flaute. Bislang ist, wie die RNZ vom Landratsamt Karlsruhe erfuhr, noch kein Antrag für den Bau der zehn Windräder im Lußhardtwald bei St. Leon, genauer zwischen Waghäusel, Kronau und Bad Schönborn, eingegangen. Auch im Fall von Kraichtal-Menzingen, wo vier Windräder geplant sind, hat man keine neuen Erkenntnisse.

Eigentlich wollte die Altus AG aus Karlsruhe, ein erfahrener Projektentwickler von Windenergie- und Fotovoltaikanlagen, ihre Pläne und vor allem die Gutachten zu Naturschutz und Trinkwasserversorgung vorlegen. Umstritten ist das Vorhaben bei St. Leon nicht nur, weil Wald dafür gerodet werden muss, sondern vor allem, weil die Windräder in einem Wasserschutzgebiet entstehen sollen, wo Trinkwasser für die über 35.000 Einwohner von St. Leon-Rot, Malsch, Mühlhausen und Rauenberg samt Ortsteilen gewonnen wird.

Die Prüfung der erforderlichen Unterlagen dauert wohl noch an. Grund hierfür sind sicher die neuen Regelungen des EEG, die dem Klimaschutz ein größeres, öffentliches Interesse zubilligen. Bei den Ortsgruppe der Bürgerinitiative "Gegenwind Lußhardt" hält man im Moment den Ball flach und wartet den Jahreswechsel ab. "Wir sehen nach wie vor den geplanten Windpark im Lußhardtwald kritisch", so Nicolai Schmitt aus Kronau, der auch für Timo Bös, Jürgen Stellberger und Dr. Uwe Pfeifer aus den anderen Orten spricht.

Auch in Kraichtal wird das Thema seit langer Zeit diskutiert, wobei die Windkraft polarisiert. Gegner und Befürworter bringen sich in Position, verteilen Flyer, starten Online-Petitionen sowie Unterschriftsaktionen. Vor wenigen Tagen hat das Verwaltungsgericht in Mannheim einen Fall verhandelt und ein Konzept des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein mit zwölf Standorten mit Vorranggebieten in Baden-Baden, Ettlingen und Malsch bei Karlsruhe für unwirksam erklärt. Die Städte und Gemeinden hatten dagegen geklagt – und gewonnen. Das gibt den Gegnern Aufwind.

Das öffentliche Interesse am Thema Klimaschutz hat im Laufe der vergangenen Jahre – mit Atomausstieg, Kohleausstieg und erforderlich werdender Energiewende – zugenommen. Angesichts des Klimawandels sollen neben Wasserkraft und Solar mehr Flächen für die Windenergie bereitgestellt werden.

Roland Heim aus Kraichtal ist gegen die Windkraft. Er hat vor wenigen Wochen die Ortsgruppe der Bürgerinitiative "Gegenwind Obergrombach–Helms­heim-Kraichgau" gegründet sowie eine Online-Petition gestartet, Flyer verteilt und Treffen mit Politikern organisiert. Der 55-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur lebt mit seiner Partnerin seit einem Jahr dort. "Nicht zuletzt deswegen sind wir in den Kraichgau gezogen: Weil wir die Natur, das Land, die Idylle und Ruhe sehr schätzen", so Heim. "Die Online-Petition läuft noch bis September 2021", eröffnet der Aktivist: "Wir wollen verhindern, dass vier rund 250 Meter hohe Industrieanlagen die Bevölkerung, die Natur und die Landschaft lang anhaltend negativ beeinflussen."

Die Gefahren seien längst bekannt, meint Heim, spricht von der Beeinträchtigung von Gesundheit und Wohlbefinden durch Windräder sowie Gefahren für den geschützten Rotmilan. Hinzu komme eine optische Beeinträchtigung mitsamt starker Reduktion der Immobilienwerte, so Heim.

"Durch unsere Informationsarbeit hoffen wir, dass insbesondere die Gemeinderäte der jeweiligen Kommunen erkennen, dass in den dicht besiedelten, windschwachen Gemarkungen solche gigantischen Anlagen schlichtweg keinen Platz haben", heißt es. In Gemeinden wie Bruchsal, Gernsbach, Waldkirch, Stockach und Pfullendorf wurden Windradflächen im Flächennutzungsplan bereits abgelehnt. Die absolute Mindestforderung, wie bereits in Bayern praktiziert, wäre ein Abstand zu Wohnsiedlungen in mindestens zehnfacher Höhe der Windräder.

Auch die Befürworter sind nicht untätig. Klaus Schestag vom Initiativkreis "Energie Kraichgau" aus dem kleinen Stadtteil Oberacker setzt auf Information der Menschen vor Ort und auf Bürgerbeteiligung. Der Diplom-Bauingenieur und Solarstromexperte ist ebenso ein Verfechter der Windkraft wie Elektrotechnik-Student Jonathan Mader aus Münzesheim. Er hat sich auf erneuerbare Energien spezialisiert und sagt: "Wir kommen ohne den weiteren Ausbau der Windkraft nicht zum Ziel. Die Vorteile der Windenergie stehen im Vordergrund." Unter dem Motto "Kraichtal im Aufwind" sammeln sie ebenfalls in einer Online-Petition Unterschriften.

Allgemein heißt es, dass der Druck auf Kommunen, Bürgermeister und Gemeinderäte immens sei. Beginnend beim Bund, übers Land hin zum Regionalverband würden massive Forderungen zu ausgewiesenen Gebiete an die Gemeinden weitergereicht. Die Organisation "Fridays for Future Germany" macht Windkraft offenbar vor allem unter jüngeren Bürgerinnen und Bürgern populär.

In den letzten zehn Jahren wurden rund 1400 Hektar Wald für den Bau von Windanlagen gerodet. Das entspricht einer Fläche von 2000 Fußballfeldern. Gerhard Hager vom Verband Mittlerer Oberrhein: "Wir müssen weiter nach geeigneten Standorten, auch wegen der windkraftempfindlichen Vogelarten, suchen".