Der Bürgermeister der polnischen Partnerstadt Zabkowice Slaskie, Marcin Orzeszek (Bildmitte hinten) bedankte sich per Brief für die Wieslocher Hilfsbereitschaft. Foto: privat

Wiesloch/Zabkowice Slaskie. (RNZ) Wieslochs Partnerstadt Zabkowice Slaskie in Polen hat viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Die Stadt Wiesloch, die Bürgerstiftung und der Verein der Wieslocher Städtepartnerschaften unterstützen Zabkowice Slaskie finanziell und auch mit Sachspenden. Der Bürgermeister der Stadt in Niederschlesien hat sich nun mit einem Brief bedankt.

"Wir sind sehr berührt von Ihrer Großzügigkeit angesichts der Tragödie, die sich derzeit in der Ukraine abspielt. Die Hilfe, die Sie uns angeboten haben, ist von unschätzbarem Wert – danke für Ihre Offenheit, Ihre warmen Worte, Ihre großen Herzen und vor allem danke für Ihre Unterstützung in Form von Spenden für die Kriegsflüchtlinge", sagt Marcin Orzeszek. Die Situation in der Gemeinde sei schwierig. Immer mehr Familien aus der Ukraine würden nach Polen kommen. "Bis heute sind 160 Personen offiziell in unserem Büro registriert (Stand: 10. März 2022), aber es gibt natürlich auch Menschen, die noch nicht offiziell registriert sind - wir schätzen, dass es ein Vielfaches der Zahl der registrierten Flüchtlinge ist", so der Bürgermeister.

Die Gemeinde führe eine Reihe von Maßnahmen durch, um die Flüchtlinge vor allem mit Unterkunft, Lebensmitteln und Kleidung zu versorgen. "Jeden Tag von morgens bis abends sammeln wir Lebensmittel, Hygieneartikel aller Art, chemische Produkte, Decken, Kissen, Steppdecken, Schlafsäcke, Bettlaken und Feldbetten. Die Freiwilligen arbeiten in Schichten vom frühen Morgen bis zum späten Abend", schildert Orzeszek in dem Brief.

Außerdem sammeln die Einwohnerinnen und Einwohner Geld für die Geflüchteten. Und es wurden Räumlichkeiten, unter anderem in einem Gebäude der Caritas, geschaffen, um die Menschen aus der Ukraine unterbringen zu können. Außerdem werde sichergestellt, dass die Kinder weiter unterrichtet werden können: "Die ersten Kinder aus der Ukraine besuchen bereits unsere Bildungseinrichtungen, wo sie gemeinsam mit unseren Schülern lernen und polnische Schüler und Kindergartenkinder kennenlernen", so Orzeszek. Bereits 37 Kinder (Stand 10. März) aus der Ukraine würden in den Grundschulen und Kindergärten lernen.

"Die Stadtverwaltung von Zabkowice Slaskie bemüht sich, die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen, damit sich die Flüchtlinge sicher fühlen. Unsere Bewohner nehmen Flüchtlinge in ihren Häusern und Wohnungen auf, in sozialen Netzwerken werden Hilfsgruppen gegründet. Darüber hinaus werden Sammlungen von Grundbedarfsartikeln von Privatpersonen, Unternehmern und Vereinen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde durchgeführt", erklärt der Bürgermeister in dem Brief weiter.

Krieg bezeichnete Orzeszek als ein Übel, das es niemals geben sollte. "Unser gemeinsames und vorrangiges Ziel ist es nun, denjenigen zu helfen, die es am meisten brauchen. Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel", richtet er Dankesworte an die Menschen in Wiesloch und führt aus: "Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Partnerschaft zwischen Wiesloch und Zabkowice Slaskie nicht nur eine Vereinbarung auf dem Papier ist – sie ist eine große Freundschaft und Hilfe im wirklichen Leben und Hilfe in echter Not. Wir möchten Danke sagen für diese Freundschaft."

Zabkowice Slaskie liegt in Niederschlesien, südwestlich von Breslau. Die knapp 15.000 Einwohner-Stadt und Wiesloch sind 1998 eine Städtepartnerschaft eingegangen. Zuvor gab es bereits Schüleraustausche zwischen verschiedenen Gymnasien.