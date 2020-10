Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch/Walldorf. Am Ende strahlte Hendrik den Ouden. Der junge Mann hatte gerade erfahren, dass er im Bereich "Drucktechnik" den ersten Platz bei der innerdeutschen Ausscheidung für die Weltmeisterschaften der Berufe, die "World Skills", belegt hat. Die Siegerehrung fand im Print Media Center der Heidelberger Druckmaschinen (HDM) in Wiesloch-Walldorf statt. Den Ouden darf im kommenden Jahr zu den Titelkämpfen auf internationaler Ebene nach Shanghai reisen. Hendrik den Ouden kommt aus Weinheim und wird derzeit bei HDM im Bereich Drucktechnik ausgebildet. Und so freute nicht nur er sich, sondern auch Marcus A. Wassenberg, Finanzvorstand bei HDM, der die Laudatio hielt und die Preise überreichte.

Eine der zentralen Aufgaben von "World Skills Germany" ist es, nationale Berufswettbewerbe durchzuführen und die Gewinner anschließend für die "Weltmeisterschaften der Berufe" bestmöglich zu trainieren. Für die unterschiedlichen Berufsfelder gibt es deutschlandweit 20 Landes- und Bundesleistungszentren. Das Print Media Center von HDM ist das einzige deutschlandweit für den Bereich Drucktechnik. Vor zwei Jahren erhielt man eine entsprechende Zertifizierung als "Bundesleistungszentrum für den Bereich Drucktechnik".

Ideale Voraussetzungen für den nationalen Vorentscheid für die Titelkämpfe in Shanghai. Dort werden sich 2021 in insgesamt 60 Berufsgruppen die Besten der Welt messen. Ebenfalls entschieden wurden bei HDM der Wettbewerb "Grafikdesign", hier siegte Luisa Kewitz. Unterstützt werden die "World Skills Germany" unter anderem auch finanziell von der Bundesregierung, Kanzlerin Angela Merkel hatte vor drei Jahren die Schirmherrschaft für diesen Wettbewerb übernommen.

Zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich im Vorfeld für die „World Skills“-Wettkämpfe bei den Heidelberger Druckmaschinen qualifiziert. Foto: Siegfried

Bernhard Nahm, bei HDM verantwortlich für den nationalen Wettbewerb, den der Branchenführer seit nunmehr 14 Jahren durchführt, erläuterte, es handele sich um einen Entscheid für junge Fachkräfte bis 23 Jahre. "Die meisten der Teilnehmer haben gerade ihre Abschlussprüfungen hinter sich gebracht und werden von ihren Unternehmen angemeldet." Speziell im Bereich Drucktechnik steht die praxisorientierte Arbeit im Vordergrund. Wie Nahm informierte, müssen bestimmte Aufgaben, sogenannte "Jobs", in einem vorher festgelegten Zeitfenster erledigt werden. Erstellt wurde diesmal ein Bogen mit unterschiedlichen Motiven. Dabei ging es nicht nur um den eigentlichen Druckprozess, auch das richtige Mischen der Farben erforderte viel Fingerspitzengefühl. HDM stellen auch in Shanghai wieder die Wettbewerbsmaschinen bei der Drucktechnik. "Das machen wir als Sponsor bereits seit längerer Zeit", berichtete Nahm.

Hendrik den Ouden gab sich überglücklich. "Wir waren natürlich alle sehr angespannt und die Entscheidung muss auch wohl sehr knapp ausgefallen sein. Ich bin froh, mich hier gegenüber einer sehr starken Konkurrenz durchsetzen zu können", sagte er. An drei Tagen wurden die anstehenden Aufgaben erledigt, zunächst gab es umfassende Einweisung an der Wettbewerbsmaschine. Maxi Glockshuber, aus dem bayrischen Erding angereist, äußerte sich lobend über die Rahmenbedingungen bei den HDM. "Alles prima organisiert und wir wurden bestens betreut", erzählte er kurz vor der Siegerehrung, bei der er sich als Dritter im Bereich Drucktechnik platzieren konnte. Marcus A. Wassenberg hob in seiner Ansprache bei der Siegerehrung hervor, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten deutlich unter Beweis gestellt, welches immense Wissen in der Branche vorhanden sei. "Die Sieger reisen nun nach Shanghai und über das Abschneiden dort mache ich mir keine Sorgen."

Wie Wassenberg weiter ausführte, sei jetzt der Beweis angetreten worden, dass sich Talentmanagement und Nachwuchsförderung lohnten. "Das treibt uns natürlich auch bei Heidelberg an. Die jungen Leute sind Gegenwart und Zukunft und sie zeigen Leistung, Neugierde und Wissensdurst. Dies zahlt sich aus."