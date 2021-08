Wiesloch/Walldorf. (jdh) In den Kantinen in der Region um Wiesloch stehen oft sowohl Fleischgerichte als auch vegetarische oder sogar vegane Angebote auf der Speisekarte.

Die Firma Schweickert in Walldorf zum Beispiel bietet den Mitarbeitenden in einer großen Kantine die Gerichte des Leimener Unternehmens "Freshtaste" an. Dabei stehe laut Sprecherin Judith Stein "eigentlich immer" eine Auswahl an vegetarischen, veganen und auch glutenfreien Speisen zur Verfügung. "Wir überlegen aktuell, wie wir nachhaltige Aktivitäten fördern können." Die Summe aus kleinen Beiträgen mache einen Unterschied. Dazu habe man eine Idee: "Wir sammeln Tage, an denen sich die Teilnehmenden vegetarisch ernähren." Die Tage der gesamten Belegschaft sollen gezählt und bei Erreichen von 500 Tagen in einem Monat eine Überraschung für die Teilnehmer geplant werden.

Die Außenstelle des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis in Wiesloch bietet den Beschäftigten dagegen eine Cafeteria. Pressesprecherin Silke Hartmann sagt: "Angeboten werden täglich belegte Brötchen mit Wurst und Käse. Es gibt auch einen kleinen Mittagstisch." Den frequentieren die überwiegend in Teilzeit Beschäftigten aber nur gering, also gibt es jeweils nur ein Gericht. Das sei aber auch "immer wieder mal" vegetarisch, so Hartmann.

In größeren Maßstäben denkt man bei der Servicegesellschaft Nordbaden. Deren Großküche beliefert neben dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch auch Schulen, Kindergärten oder Behinderteneinrichtungen. Von der täglichen Auswahl dreier Gerichte sei dabei immer mindestens eines vegetarisch, so der Leiter der Gemeinschaftsgastronomie, Bertold Kohm. Einige vegetarische Gerichte kämen besser an als andere: "Besonders Käsespätzle sind beliebt." Wenn es Schnitzel gebe, stiege schon mal die Begeisterung für die Fleischgerichte.

Die Planung kann dadurch zur Herausforderung werden. Die Küche greife dabei auf Erfahrungswerte zurück, die endgültige Zahl erfahre man aber erst um 12 Uhr am Vortag. Küchenleiter Stephan Bader sieht eine steigende Nachfrage nach Vegetarischem. Neben gesellschaftlichen Faktoren trage dazu wohl auch die Kreativität der Küche bei. Die engagierte Küchenmannschaft habe sich dazu Gerichte einfallen lassen, die es vor fünf bis sechs Jahren noch nicht gab.

Insgesamt seien etwa 33 Prozent der zubereiteten einzelnen Mahlzeiten vegetarisch. Man wolle die Attraktivität der vegetarischen Gerichte durch Qualität steigern. Aber "wir sind keine Missionare", so Kohm. Er selbst esse auch Fleisch.

Bei der Nachhaltigkeit lege man besonderen Wert auf ökologischen Anbau und die Bio-Zertifizierung. In Kombination mit der Zertifizierung der deutschen Gesellschaft für Ernährung sei man hier besonders bei der nachhaltigen Entwicklung im Krankenhauswesen ein Vorreiter.