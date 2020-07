Rund um den Bahnhof Wiesloch-Walldorf will der Verkehrsverbund Rhein-Neckar insgesamt 181 Pendlerparkplätze mit Sensoren ausstatten. Die Daten, die diese Sensoren liefern, sollen dann in einer App veröffentlicht werden und Autofahrern so frühzeitig anzeigen, ob es noch freie Stellplätze gibt. Foto: Jan A. Pfeifer

Von Timo Teufert

Wiesloch/Walldorf. Künftig wird man in Echtzeit über eine App erkennen, ob am Bahnhof Wiesloch-Walldorf noch freie Park-&-Ride-Parkplätze (P&R) zur Verfügung stehen. Denn die Stellplätze rund um den Bahnhof sollen vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) mit Parksensoren ausgestattet werden. Grünes Licht hat dafür Anfang der Woche die Verbandsversammlung des Zweckverbands Metropolpark beschlossen, die für den Bahnhof und dessen Umfeld verantwortlich ist.

"Es geht nicht darum, zu zeigen, welcher einzelne Parkplatz gerade frei ist, sondern ob es rechts oder links der Bahntrasse noch freie Kapazitäten gibt", berichtet Mobilitätsmanagerin Stefanie Ihrig. Dies wird dann an die Mobilitätsauskunft des VRN angezeigt, sodass es noch leichter werden soll, vom Auto auf die Bahn umzusteigen und so die Kernzone der Metropolregion – insbesondere die Innenstädte – vom Individualverkehr zu entlasten. Und so die Luft- und Lärmverschmutzung zu reduzieren. Von den rund 350 P&R-Arealen im Gebiet es VRN wurden 25 Standorte für die Ausstattung mit Sensoren ausgewählt, darunter auch der Parkplatz am S-Bahnhof Rot-Malsch.

Am Bahnhof Wiesloch-Walldorf sollen von den Sensoren über 78 Plätze – nämlich die, die nicht dauervermietet sind – im Parkhaus erfasst werden, und weitere 181 Stellplätze auf dem Areal zwischen Staatsbahnhofstraße und Walldorfer Straße sowie auf zwei Flächen entlang der Straße "Großer Stadtacker".

Das Projekt wird im Rahmen des Programms "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" vom Bundesverkehrsministerium bezuschusst und soll die Motivation fördern, den Nahverkehr zu nutzen, um in die Innenstädte zu gelangen, erklärt Ihrig. "Das Aufzeigen freier P&R-Plätze in der elektronischen Mobilitätsauskunft ist die Voraussetzung dafür, über einen Reisezeiten-Vergleich ein Mobilitätsangebot mit multimodalen Alternativen zu machen", sagt Thorsten Vetter, beim VRN im Team Grundlagenplanung und Nachfrageermittlung für das Projekt zuständig. Durch die Sensoren kann die schnellste Reisemöglichkeit zum Ziel angezeigt werden.

Bei den Sensoren gibt es unterschiedliche Techniken, die zum Einsatz kommen könnten. Magnetfeld-Sensoren werden in den Asphalt oder die Pflasterung der Parkplätze bodengleich eingelassen und funken die Daten entweder direkt autark per Mobilfunk an einen Server, oder über eine Kurzstrecken-Funktechnologie zu einem sogenannten Gateway und von dort aus weiter an die Server der Mobilitätsauskunft. Sie reagieren auf Veränderungen des Erdmagnetfeldes, wenn ein Gegenstand mit hohem Eisenanteil – also ein Auto – platziert wird. Daneben gibt es optische Sensoren, die an erhöhter Stelle aufgehängt werden und die mehrere Parkplätze, auch unmarkierte, erkennen können.

Welche Technologie genau am Bahnhof Wiesloch-Walldorf zum Einsatz kommt, ist noch nicht klar. Das hängt zum einen von den jeweiligen Oberflächen der Parkplätze ab, zum anderen vom Ergebnis der Ausschreibung. Der VRN schreibt das Projekt technologieoffen aus und fragt dabei die günstigste Detektionsmöglichkeit an. Für die Gemeinden entstehen keine Kosten. Neben der Förderung des Bundes wird das Projekt über eine Umlage des Zweckverbands Rhein-Neckar finanziert, bis Ende Juni 2021 soll es abgeschlossen sein.

Der Walldorfer Gemeinderat Manfred Wolf (Grüne) brachte in der Versammlung seine Sorge über den Datenschutz zum Ausdruck: "Auch wenn die Daten nur lokal gespeichert werden, ist technisch alles möglich." Doch Vetter kann in dieser Hinsicht beruhigen: "Wir werden in der Ausschreibung festlegen, dass keine personenbezogenen Daten erhoben werden dürfen und dass der gesetzliche Datenschutz eingehalten werden muss." Allerdings sei es bei den meisten Sensoren durch die verbaute Technik gar nicht möglich, personenbezogene Daten zu erheben: "Der Sensor kann nur zwei Zustände feststellen: Parkplatz belegt – Parkplatz nicht belegt."