Die Brücke der Walldorfer Straße über die Gleise am Bahnhof Wiesloch-Walldorf muss saniert werden. Die Stadt Wiesloch geht die Maßnahme mit Gesamtkosten von mindestens 1,2 Millionen Euro ab März an. Foto: Jan A. Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch-Walldorf. Im Frühjahr soll nun mit der Sanierung der Brücke der Walldorfer Straße, die über die Gleisanlagen am Bahnhof Wiesloch-Walldorf führt, begonnen werden. In der Vergangenheit hatten sich Betonteile und Platten gelöst und waren auf den Gehwegbereich vor dem Parkhaus gefallen.

Eigentlich hätten die Arbeiten viel früher beginnen sollen, jedoch traf der Bescheid über die Fördermittel – bedingt durch Änderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen – erst am 18. November ein. "Wir haben die Arbeiten günstiger als ursprünglich geplant vergeben können", informierte Anja Dahner vom städtischen Tiefbauamt im Gespräch mit der RNZ.

Busse übernehmen

Nach ihren Schätzungen bewegen sich die Gesamtkosten für die anstehenden Arbeiten zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Euro. "Wir haben die Zusage über 900.000 Euro vom Land als Förderung bekommen. Diese Summe werden wir allerdings nicht komplett abrufen können, da von den später abgerechneten Gesamtkosten festgelegt nur die Hälfte übernommen wird." Das spezielle Programm zur Unterstützung der Kommunen bei Brückensanierungen war vor zwei Jahren von der Landesregierung beschlossen worden.

Bauträger ist die Stadt Wiesloch, in deren Eigentum sich die Brücke befindet. Losgehen soll es im März 2021. "Nach unseren derzeitigen Planungen könnten wir dann zum Ende des kommenden Jahres fertig sein", so Dahner. Erfreuliches gibt es für die Radfahrer zu vermelden. In beide Richtungen werden die Wege verbreitert und damit die Sicherheit erhöht.

Während der laufenden Arbeiten wird die Brücke halbseitig gesperrt und der Busbahnhof wird verlegt werden müssen. Auf der Brücke selbst wird während der halbseitigen Sperrung der Verkehr per Ampel geregelt. Außerdem ist vorgesehen, auch – aus Sicherheitsgründen – die Bahnstrecke zumindest teilweise für eine gewisse Zeit außer Betrieb zu nehmen. "Wir gehen derzeit davon aus, dass dies im Juni für einen Zeitraum von einigen Wochen erfolgen wird", sagte Anja Dahner.

Auf RNZ-Anfrage erläuterte die Bahn ergänzend, dass nach aktuellem Stand eine komplette Sperrung aller Gleise am Bahnhof Wiesloch-Walldorf nicht vorgesehen sei. Einzelne Gleise der Strecke zwischen Wiesloch-Walldorf und Bahnhof Rot-Malsch werden einer Bahnsprecherin zufolge wiederum durchaus außer Betrieb genommen: nämlich in den Wochen vom 3. bis 7. Mai und vom 10. bis 14. Mai, allerdings nur in den Nächten, voraussichtlich von 0 bis zirka 4 Uhr morgens. In den Wochen zwischen 25. Juli und 15. August kommt es dann zu Gleissperrungen im Wiesloch-Walldorfer Bahnhofsbereich. Zu den konkreten Fahrplanänderungen wird die Bahn der Sprecherin zufolge rechtzeitig informieren.

Um den Personentransport trotz der Sperrungen in diesem Zeitraum zu gewährleisten, ist vorgesehen, Busse einzusetzen, informierte Anja Dahner. In den Gesamtkosten für die Maßnahme sind Ausgleichszahlen der Stadt Wiesloch an die Deutsche Bahn mit enthalten. "Die belaufen sich auf etwa 300.000 Euro", so Dahner, "denn wir müssen teilweise die Oberleitung ab- und wieder anmontieren lassen und entlang der Strecke Sicherheitsposten einsetzen, um so möglichen Gefahrensituationen vorbeugen zu können."