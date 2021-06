Wiesloch/Rauenberg.(RNZ) Der Bögnerweg als wichtige Fuß- und Radwegverbindung zwischen Wiesloch und Rauenberg muss beleuchtet werden, fordern die einen: Sie führen die Sicherheit der Menschen ins Feld und dass damit der Umstieg vom Auto aufs Rad als Beitrag zum Klimaschutz gefördert werden könnte.

Dagegen betont der Naturschutzbund (Nabu) Wiesloch die Bedeutung des Artenschutzes: "Für bestimmte Fledermaus- und andere Tierarten ist die sogenannte ,Lichtverschmutzung’ im Außenbereich Gift", erklärt der Vorsitzende Christoph Aly: "Sie können sich nicht mehr richtig orientieren und meiden ansonsten attraktive Lebensräume, von denen es ja nicht mehr allzu viele gibt." Aly verweist auf die aktuelle Gesetzgebung: Bei Licht im Außenbereich müsse nachgewiesen werden, dass es der Natur nicht schade – von daher ergebe es Sinn, dass die Naturschutzbehörde im Fall des Bögnerwegs ein Gutachten fordere.

"So verfährt der Gesetzgeber auch in anderen Bereichen", argumentiert Aly: "Wer bauen will, muss nachweisen, dass die Statik stimmt." Das Naturschutzgebiet "Landschaft am Waldangelbach" biete Fledermäusen Unterschlupf und Nahrung. Es könne durchaus sein, dass weiteres Licht für die Tiere abträglich sei.

Dass Wiesloch und Rauenberg die im Raum stehenden 20.000 Euro fürs Gutachten "nicht ohne Weiteres" ausgeben möchten vergleicht Christoph Aly mit einem Bauherren, "der keine Prüfung der Statik in Auftrag gibt, weil er nicht weiß, was rauskommt".

Doch müssen Bögnerweg oder die Alternativroute Talwiesenweg wirklich beleuchtet werden? Das hinterfragt Aly: "Die Fahrrad-Revolution hat auch die Fahrrad-Beleuchtung erreicht", helle Scheinwerfer stünden nun zur Verfügung. Der Bögnerweg sei breit, verlaufe unter freiem Himmel: "Ist das ein Angstraum, den man entschärfen müsste?"

Der Nabu setze sich sowohl für Arten- als auch Klimaschutz und damit für Verbesserungen der Radwegenetze ein, beides sei vereinbar. So ein Gutachten könne dabei helfen. So könnten die Fachleute Ausgleichsmaßnahmen nennen für die Belastung durch die Radweg-Beleuchtung, meint Aly: "Zu Gunsten der Fledermäuse könnten Feuchtgebiete gefördert und blühende Hecken gepflanzt werden." Gerne trage der Nabu dazu bei, mit Ausgleichsmaßnahmen Infrastruktur-Projekte "so zu planen, dass es am Ende nur Gewinner gibt: Mensch und Natur, Klimaschutz und Artenschutz."