Wiesloch/Rauenberg. Auch den Autobahnbetreiber ViA6West stellt die Corona-Krise vor große Herausforderungen. Es wird laut einer Mitteilung des Konsortiums weiterhin am Ausbau der Autobahn A6, dem größten Straßeninfrastrukturprojekt in öffentlich-privater Partnerschaft in Baden-Württemberg, gebaut und auch der Straßenbetriebsdienst auf dem Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Weinsberg erfolgt wie gewohnt.

Dies ist laut ViA6West so möglich, weil einige organisatorische Anpassungen vorgenommen wurden, um die Auswirkungen der Krise zu kompensieren und gleichzeitig den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter zu gewährleisten. "Wir beobachten und bewerten permanent die aktuellen Entwicklungen, um kurzfristig reagieren zu können", erklärt ViA6West-Geschäftsführer Simon Dony.

Ob und welche Auswirkungen die Pandemie auf den weiteren Bauablauf und auf Fertigstellungstermine hat, sei derzeit jedoch noch nicht abzusehen.