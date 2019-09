Wiesloch/Rauenberg. (rnz) Wegen dringenden Sanierungsarbeiten muss die A6-Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim ab dem heutigen Montag, 5 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 27. September, 17 Uhr, gesperrt werden. Das betrifft sowohl die Auf- als auch die Abfahrt der A6. Wie der private Autobahnbetreiber ViA6West mitgeteilt hat, wird auf der Rampe eine neue Fahrbahndecke aufgebracht. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ersatzweise die Anschlussstellen Sinsheim oder das Autobahnkreuz Walldorf zu nutzen. Die Umleitungsstrecken in Richtung Sinsheim (U 59) und in Richtung Mannheim (U 68) sind ausgeschildert.

Im ersten Teil der Maßnahme war vergangene Woche die Rampe in Fahrtrichtung Heilbronn saniert worden. Hier konnte die Verkehrsfreigabe laut einer Mitteilung der ViA6West bereits früher als geplant erfolgen: Statt am Donnerstagmorgen, 5 Uhr, war bereits am Mittwochabend um 20.30 Uhr alles fertig.