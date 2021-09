Wiesloch/Nußloch. (RNZ) Zu den zwei aktuellen und brisanten Themen Flächenverbrauch und Flächenversiegelung machten sich Jürgen Kretz, Grünen-Bundestagskandidat im Wahlkreis Rhein-Neckar, und Andre Baumann, Staatssekretär im Landesministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, vor Kurzem ein Bild in Wiesloch und Nußloch. Gemeinsam mit anderen Interessierten waren Kretz und Baumann auf der politischen Radtour der beiden Grünen-Ortsverbände unterwegs.

Die erste Station der Tour war in Wiesloch-Frauenweiler. Dort soll auf einer heute landwirtschaftlich genutzten Fläche ein Wohnbau- und Gewerbegebiet mit rund 60.000 Quadratmetern entstehen.

Am zweiten Haltepunkt der Tour – am Ortsrand des benachbarten Nußloch – stehe ein Bebauungsplanverfahren an, um "auf der grünen Wiese" einen weiteren Supermarkt und Wohnungen anzusiedeln, wie die beiden Grünen-Ortsverbände in einer Pressemitteilung informieren. Bisher werde dort kleinbäuerliche Landwirtschaft betrieben. An beiden Orten tauschten sich Kretz und Baumann mit lokalen Akteuren sowie Bürgerinnen und Bürgern aus.

Warum erhitzt dieses Thema zunehmend sowohl landesweit als auch vor Ort die Gemüter? Boden ist begrenzt und nicht vermehrbar. Dennoch würden täglich etwa 55 Hektar – 550.000 Quadratmeter – von Planungsbehörden auf Bundes-, Landes-, Kreis- oder Kommunalebene neu als Siedlungs- und Verkehrsfläche ausgewiesen: für Straßen, Parkplätze, Wohnbebauungen, Einkaufsmärkte oder Industrie, wie die Ortsverbände informieren. Dieser Verbrauch und diese Versiegelung entsprächen 80 Fußballplätzen pro Tag.

"Dies führt nicht nur zu einer Zersiedelung von Landschafts- und Ortsbildern, zu einem Verschwinden von Grünzügen und einem Verlust von wertvollen Landwirtschafts- und Naherholungsflächen, sondern es kommt auch zur Fortsetzung umweltschädlicher Entwicklungen", so die Ortsverbände. Denn unversiegelte Böden leisteten unter anderem als Versickerungsflächen oder für den Grundwasserpegel einen "unverzichtbaren Beitrag" zum Klimaschutz, zur Biodiversität und zum Wasserhaushalt.

Besonders die fortlaufende Umnutzung und Versiegelung von Ackerböden habe immense Auswirkungen auf den Klimaschutz, denn diese Flächen seien in Deutschland mit Abstand der größte zur Erde gehörende Speicher von organischem Kohlenstoff. Die Versiegelung dieser Böden stehe daher der angestrebten Minderung von Treibhausgasausstößen entgegen.

"Während auf EU-, Bundes- und Länderebene ohne Durchgriffsrechte übergeordnete Ziele ausgegeben werden, gehen die Planungen in den Kreis- und Kommunalparlamenten weiter", so die Grünen-Ortsverbände. Der jüngste Entwurf des Regionalplans für die Metropolregion Rhein-Neckar weise beispielsweise 800 Hektar – 8 Millionen Quadratmeter – neue Bauflächen aus – auch hier vor Ort.

An den zwei Stationen in Nußloch und Wiesloch wiesen Kretz und Baumann nochmals auf den besonderen landwirtschaftlichen Wert dieser Flächen hin, der bislang in immobilienwirtschaftlichen Betrachtungen keine Rolle spiele. Beide plädierten für eine gezielte Innenentwicklung, bei der Flächen wie unbebaute Grundstücke, Baulücken und Brachflächen innerorts oder auch Aufstockungen in Einsatz kommen sollen.

Als ihr politisches Ziel erklärten sie, bis 2040 eine ganzheitliche Flächenkreislaufwirtschaft mit einem Flächenverbrauch von "nettonull" zu realisieren. Damit wären Siedlungsflächenzuwächse nur in dem Maße erlaubt, wie andernorts Flächen entsiegelt und renaturiert werden könnten.