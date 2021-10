Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch/Nußloch. Sicherer Bachverlauf, Schutz vor "Hundertjährigem Hochwasser" und ökologische Aufwertung: So lautet die Zielsetzung für den Ausbau des Leimbachs in dem Abschnitt zwischen dem Rückhaltebecken Nußloch bis hin zur ehemaligen Hubbrücke in Wiesloch. Bei einer Informationsveranstaltung in Wiesloch stellte das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) den Stand der Planungen vor, die vermutlich noch im Oktober öffentlich ausgelegt werden sollen.

"Unser Ansinnen ist es, zum jetzigen Zeitpunkt in den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern zu treten", so Peter Schneider, Referatsleiter Hochwasserschutz und Gewässerökologie bei der Karlsruher Behörde in seiner Begrüßung. Das Interesse der Öffentlichkeit hielt sich indes in Grenzen, nur eine Handvoll Besucher hatten den Weg in den Minnesängersaal des Palatins gefunden. Dabei ist das gesamte Projekt ambitioniert – gerade auch in Bezug auf den Hochwasserschutz.

Spätestens im Jahr 2023 wird das nächste Einzelprojekt des Hochwasserkonzepts Leimbach-Hardtbach in Angriff genommen. Dabei geht es um die Maßnahme 3.1 zwischen dem Rückhaltebecken Nußloch und der ehemaligen Hubbrücke beim „Adelsförsterpfad“.

In mehreren Beiträgen wurde der jetzt umzusetzende Teilabschnitt des Leimbach-Ausbaus präsentiert und dies sowohl von der Planungsseite als auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Losgehen soll es, nach erfolgtem Planfeststellungsverfahren, wohl im kommenden Jahr, spätestens jedoch 2023. Die Baukosten werden sich nach derzeitigem Stand auf etwa zwölf Millionen Euro belaufen. "Das kann, bezieht man die derzeitige Entwicklung auf dem Bausektor und bei den Materialien mit ein, aber auch teurer werden", so Fanny Krautz vom RP. Bei der Antragsstellung im Jahr 2018 war die Behörde noch von zehn Millionen Euro ausgegangen.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurden auch Einzelfragen der Anwohnerinnen und Anwohner geklärt, etwa bezüglich der Zufahrt zu ihren Grundstücken, und auch Themen zum Tier- und Naturschutz wurden angesprochen. Einige Teilnehmende nutzten im Anschluss die Gelegenheit, um sich mit den Planern des Vorhabenträgers direkt auszutauschen.

Der Landesbetrieb "Gewässer" im RP plant den Ausbau des Leimbach-Oberlaufs. Mit der Umgestaltung des Leimbachs in diesem Abschnitt soll der Hochwasserschutz für die Städte Wiesloch und Walldorf wesentlich verbessert werden. Dabei wappnet man sich für 100-jährliche Ereignisse.

Wie in der Info-Veranstaltung ausführlich vorgestellt, werden die Hochwasserschutzdämme saniert und in einigen Bereichen durch zusätzliche Schutzmauern oder Spundwände ergänzt. Es werden außerdem neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen am Leimbach entstehen, indem die Gewässerökologie wesentlich verbessert wird. "Durch den Ausbau wird die Unterhaltung des Leimbachs und der Hochwasserschutzdämme deutlich erleichtert, und der Leimbach sowie sein Umfeld werden insgesamt wieder attraktiver und erlebbarer für die Bevölkerung", so Volker Hartmann vom beauftragten Ingenieurbüro Wald und Corbe.

Schwierig sei es aber, wegen der unmittelbaren Nähe zu den Bahngleisen der Strecke Heidelberg – Karlsruhe, gestalterisch tätig zu werden. "Da sind wir eingeschränkt, werden uns also hauptsächlich auf Sicherungsmaßnahmen konzentrieren, da in diesen Bereich der Bach selbst eher gerade fließt", fügte er hinzu.

Auf die ökologischen Gestaltungsmöglichkeiten besonders im mittleren Abschnitt ging Markus Korpilla von der Gesellschaft für angewandte Ökologie und Umweltplanung ein. "Dort haben wir mehr Platz. Der Leimbach kann dann auch in Bögen geführt werden, und ökologische Aspekte kann man genau dort besser realisieren". Unter anderem sprach Korpilla den Schutz verschiedener Tierarten an und stellte einige Bepflanzungsalternativen vor.

Das Projekt "Ausbau Leimbach-Oberlauf" auf der Gemarkung Wiesloch ist ein Teilprojekt der seit Jahrzehnten verfolgten Hochwasserschutzkonzeption Leimbach-Hardtbach. Das Ziel dieser Konzeption ist es, den Hochwasserschutz am Leimbach zwischen Wiesloch und Oftersheim erheblich zu verbessern und zugleich die Gewässerökologie am Leimbach im Sinne der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie deutlich aufzuwerten. Insgesamt sind fünf Teil-Maßnahmen vorgesehen, von denen drei bereits abgeschlossen wurden.