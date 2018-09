Schon am frühen Nachmittag herrschte anlässlich von "Wein und Markt" dichtes Gedränge in der Wieslocher Innenstadt. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Seit 48 Jahren ein echter Publikumsmagnet: "Wein und Markt" im Rahmen des Winzerfests, Treffpunkt für Jung und Alt, sorgte wieder für dichtes Gedränge in der Innenstadt. Das Wetter spielte mit, angenehme Temperaturen und ein paar dichtere Wolken begleiteten das Feiervölkchen bis etwa 19 Uhr, als dann die Buden endgültig die letzte Bratwurst, Lachsschnitte oder das eine oder andere Schörlchen oder Hochprozentigeres über die Tresen reichten.

Bei der offiziellen Eröffnung, umrahmt vom Kurpfälzischen Fanfarenzug, lobte Oberbürgermeister Dirk Elkemann das Dreigestirn Klaus Rüger, Manfred Walter und Jürgen Adam für die Organisation, bedankte sich bei den Wieslocher Frauen, die Kaffee und Kuchen kredenzten und verwies auf ganz praktische Verbesserungen. So gebe es jetzt mehr Toiletten im Stadtgebiet und entsprechende Hinweistafeln, wo Mann oder Frau besagte "Örtchen" finden konnten.

"Es ist das Fest der Vereine", so OB Elkemann und Klaus Rüger, der von der ersten Stunde an "Wein und Markt" organisatorisch betreut. Er gab dem Fest das Attribut "Kultstatus", sparte allerdings auch nicht mit kritischen Anmerkungen. "Die Veranstaltung steht nicht unter dem Motto ’Betreutes Trinken’. Dem müssen wir gemeinsam entgegenwirken und alle sind aufgerufen, sich darüber Gedanken zu machen." Rüger sprach dabei insbesondere das überproportional starke Angebot an Schnäpsen und Cocktails an, die im Verlauf des Tages an zahlreichen Ständen begeisterte Abnehmer fanden.

War es auf dem Marktplatz zu diesem Zeitpunkt noch eher ruhig, herrschte anderenorts bereits Gedränge - nach Einschätzung der Polizei, die ein insgesamt ruhiges Fest meldete, strömten über 7000 Menschen nach Wiesloch. Bereits um die Mittagszeit waren die Stände in der unteren Hauptstraße, auf dem evangelischen Kirchplatz, dem Adenauerplatz und dem Marktplatz gut besucht, gegen 14 Uhr war kaum noch ein Durchkommen möglich und zwei Stunden später ging fast nichts mehr. Vor dem Essens- und Getränkestand des Roten Kreuzes herrschte dichtes Getümmel, wenige Meter weiter fanden die Lachsschnitten von Lions Club und Sportfischerverein Kraichgau reißenden Absatz und von der Bühne des Rock- und Popvereins erklangen fetzige Töne. Ebenfalls mit dabei: der Reit- und Fahrverein Wiesloch.

Und dennoch: die Zahl der beteiligten Vereine war in diesem Jahr eher überschaubar. Rund 20 hatten sich bereitgefunden, mit ihren Teams die große Besucherschar zu verköstigen, so auch VfB und TSG Wiesloch mit verschiedenen Abteilungen sowie Akkordeonclub Kurpfalz - dort gab es unter anderem leckere Schupfnudeln. Am Stand der "Winzer von Baden" konnten heimische Weine verkostet werden. Die Crossgolfer "Die Kopffüßler" hatten sich nahe der Laurentiuskirche eingefunden, der Skiclub war zugegen und zahlreiche Gastronomen und Geschäfte beteiligten sich am bunten Treiben.

Auch die Rhein-Neckar-Zeitung war mit einem kleinen Infostand direkt vor ihrem Domizil in der Schlossstraße vertreten. Den Tag über führten die Redakteure viele angeregte Gespräche, freuten sich über manches Lob und nahmen auch zahlreiche Anregungen und Verbesserungsvorschläge mit. Viele Geschäften hatten Teile ihres Angebots nach draußen verlagert und so konnten die Besucher manches Schnäppchen in Sachen Sommerbekleidung ergattern, aber auch schon einen informativen Blick auf die kommende Wintermode werfen.

Am Marktplatz hatte die KG Blau-Weiß einen echten Weinstand ohne begleitende Schnäpse , der Alleinunterhalter Joachim Schäfer aus Mannheim sorgte dort für den rechten Ton und die "Main Street Ramblers" aus Malsch hatten beim Akkordeonclub musikalisch Stellung bezogen. Der FC Frauenweiler war eben so wie der Motorradclub Wiesloch zugegen, ein Obstbauer aus Baiertal bot seine Produkte zum Verkosten an. Auf dem Weg zu den TSG-Handballern, die ihre Zelte nahe dem evangelischen Gemeindehaus aufgeschlagen hatten, erklangen vor den Toren des ehemaligen "Loch Ness" rockige Töne.

Bei einem kurzen Besuch in der Einsatzzentrale des Roten Kreuzes berichtete Notarzt Dr. Felix Schmitt bereits am frühen Nachmittag: "Wir hatten zwei Fälle von schwersten Kreislaufproblemen, aber dank unseres optimierten Sicherheitskonzeptes hatten wir alles in Griff." Man war mit einem zehnköpfigen Team präsent und musste später kleinere Dinge vor Ort behandeln. "Das Wechselwetter hat gerade älteren Menschen zu schaffen gemacht", erzählte Schmitt. Tags zuvor war es kühl, beim Fest selbst sorgte die Sonne wieder für einen Wärmeschub, den manche nicht vertrugen.