Ein Dank der Weihnachtswunsch-Aktion ging an die Multiplikatoren, wie hier Vertreterinnen der Diakonie und der Albert- Schweitzer-Schule, die an der Sammelstelle am Marktplatz die Geschenke abholten, um sie an die Eltern weiterzugeben. Zweiter von rechts: Jindro Stehlik vom Projektteam. Foto: privat

Wiesloch. (hds) 145 Kinder werden sich in ein paar Tagen freuen, denn alle Wünsche bei der "Wieslocher Weihnachtswunschaktion" konnten erfüllt werden. Bereits im siebten Jahr läuft dieses Projekt mit der Zielsetzung, Kindern, deren Eltern finanziell nicht dazu in der Lage sind, entsprechende Herzenswünsche zu erfüllen.

Der größte Teil der Präsente wurde von Patinnen und Paten eingekauft (die Wunschzettel hingen anonymisiert im Rathausfoyer), an einer Sammelstelle am Rande des Marktplatzes abgegeben, um dann dort von den Vertretern der Grundschulen, Kindergärten und anderer Einrichtungen abgeholt zu werden.

"Die Begeisterung ist nach wie vor groß", berichteten Ines Adam und Jindro Stehlik vom Projektteam. "Wir mussten lediglich 25 Geschenke selbst einkaufen, das Geld dafür kam über Spenden zusammen", so Ines Adam. Gleich 40 Wünsche wurden von der Belegschaft der MLP erfüllt, die Wunschzettel waren eigens an einem Baum in den Räumen am Firmensitz in der Alten Heerstraße angebracht worden. Unterstützung gab es zudem vom heimischen Handel, so von einem Spielwarengeschäft mit Extraprozenten und fachlichem Rat.

"Viele Patinnen und Paten unterstützen unsere Aktion bereits seit vielen Jahren, sind sozusagen ’Stammspender’, aber es sind auch zahlreiche neue Wünscheerfüller mit dabei", freute sich Stehlik, der auch die erneut gute Zusammenarbeit im Weihnachts-Wunsch-Team hervorhob. "Wir haben ja inzwischen auch genügend Erfahrungen sammeln können", fügte er hinzu. Besonderen Dank gab es für die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die an den Grundschulen und Kindergärten dafür gesorgt hatten, die richtigen Kinder auszusuchen.

Info: Die Wieslocher Weihnachtswunsch-Aktion wird am 23. Dezember um 17 Uhr in der Sendung "Weihnacht im Herzen" beim SWR-Fernsehen zu Gast sein.