Wiesloch. (hds) Der Himmel war grau, die Stimmung jedoch alles andere als düster oder gar kühl und "trocken". Die Wieslocher Narren der KG Blau-Weiss, mit Verstärkung aus der Nachbarschaft, hatten zum Sturm auf das Wieslocher Rathaus geblasen und am Ende mussten die tapferen Verteidiger um OB Dirk Elkemann der Übermacht erliegen und die Segel streichen. Bis Aschermittwoch bleibt der Rathausschlüssel nun in den Händen der Besatzer, erst beim Heringsessen im Palatin wird das gute Stück wieder zurückgegeben.

Dabei sah es anfangs nicht nach leichtem Spiel für die Weinstadt-Heerscharen aus. Zwar hatte man sich wie gewohnt Unterstützung aus Dilsberg, von dort war der Musikzug angereist, und vom Karnevalsklub aus Nußloch geholt. Mit in der offensiven Speerspitze natürlich auch der Kurpfälzische Fanfarenzug. Die Verteidiger jedoch wehrten sich nach Kräften und hatten in der Person des Stadtoberhauptes einen wahrhaft furchterregenden Widersacher an ihrer Spitze. "Ich bin der Lord Mayor", rief er unerschrocken aus dem ersten Stock des Rathauses. In die Fußstapfen der Figur "Darth Maul" aus "Star Wars" war Elkemann nämlich getreten, dunkelrot geschminkt, düster gewandet und mit grimmigem Gesichtsausdruck.

Unten hatten sich der Präsident der KG Blau-Weiss, Stefan Wolter, sowie als Einpeitscher Reinhold Hirth, der sich diesmal anmutig als "Reinhilde" in einem weiblichen Gardekostüm präsentierte, eifrig darum bemüht, die Verteidiger von der Sinnlosigkeit ihres Unterfangens zu überzeugen. Elkemann hatte einige städtische Bedienstete und auch Gemeinderäte um sich versammelt, um sich zur Wehr zu setzen. Die "geballte Ladung" der angetretenen Garden, verbale Ermüdungstaktik, gepaart mit wilden Drohungen, zermürbten jedoch alsbald die Defensivabteilung rund um Elkemann. Selbst die Bedingung, das "Gardemädchen" Hirth solle doch mit einem Spagat die Voraussetzung für eine Übergabe schaffen, wurde nicht erfüllt.

Mit Unterstützung der Prosecco-Girls und lauten Anfeuerungsrufen stürmten die Garden das Gemäuer, um nach kurzer Zeit mit dem "Lord Mayor" auf dem Marktplatz zu erscheinen. Auch die Unterstützung aus dem Osten in Gestalt der als Musketiere verkleideten Mitglieder des Stadtteilvereins Altwiesloch erwies sich für die Verteidiger als wenig hilfreich, zu stark die Wucht der Sturmtruppen. Indes gab es auch Verluste bei den Eroberern, denn "Reinhilde" Hirth erlitt beim Sprint durch einen heimtückischen Degenstoß eine schwere Verletzung, überlebte jedoch ohne "bleibende Schäden".

Vor dem Schwenken der weißen Fahne musste man sich so manchen Spott gefallen lassen. "Ich denke, ihr habt keine Kohle, und dann reißt ihr die Fenster auf und vergeudet wertvolle Energie und damit Geld", schallte es auf dem Marktplatz. Auch süße "Kanonenkügelchen" zeigten nicht die erhoffte Wirkung, die Kapitulation war unumgänglich.

Elkemann, zwar noch immer in furchteinflößendem Gewand, wirkte eher kleinlaut und nahm zähneknirschend das Diktat der Narren an. Zunächst Jubel bei der Altwieslocher Musketier-Delegation, die samt Prinzenpaar aufmarschiert war. "Altwiesloch wird zur Umweltzone erklärt und ein Durchfahrtverbot für Lastwagen über 3,5 Tonnen verhängt - damit unsere Freunde aus Altwiesloch wieder durchatmen können, werden wir am Rosenmontag direkt Feinstaubalarm auslösen", forderte das Duo Wolter und Hirth.

Konnte man dies noch nachvollziehen, wurde es zumindest für die Mitarbeiter beim nächsten Punkt ziemlich herausfordernd. Da der letzte handwerkliche Metzgerbetrieb in Wiesloch zur Jahresmitte schließen wird, muss möglicherweise das Team von Bauamt oder Stadtplanung als "Metzger" einspringen. Es sei denn, es wird ein Nachfolgebetrieb gefunden. Untermauert wurde die Forderung aus dem letzten Jahr, die untere Hauptstraße künftig als "echte" Fußgängerzone einzurichten, also ohne Fahrzeuge, insbesondere Busse. "Mit dem ehemaligen Dannheimer und einer neuen Nutzung wird das ja wohl nichts", meinte Hirth, um gleich zu fordern, das Gebäude in ein Domizil für Vereine umzuwandeln. "Natürlich ohne Miete zu bezahlen."

Am Aschermittwoch soll der Gemeinderat geschlossen am Heringsessen teilnehmen, denn sauer mache bekanntlich lustig. Und ein kleiner Wettbewerb wurde ausgerufen. Jeder Bürger, der ein Schlagloch mit einem Durchmesser von mindestens 30 Zentimetern entdecke, solle dies melden und erhalte dann einen Finderlohn. Für die Wiedereinführung einer Seniorensitzung wolle man sich starkmachen und poche dabei auf Unterstützung der Stadt.

Dirk Elkemann akzeptierte die Kapitulationsbedingungen, um dann gemeinsam mit der närrischen Schar auf dem Marktplatz zu feiern und dies wie immer mit fleißiger Unterstützung der Wieslocher Hausfrauen, die für Getränke und das leibliche Wohl sorgten.