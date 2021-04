Von Sophia Stoye und Tobias Törkott

Wiesloch/Dielheim. Die Nachtfröste in der vergangenen Woche haben auch bei den Obstbauern der Region Spuren hinterlassen. Seit letztem Montag ging der Gradzeiger auf dem Thermometer nahezu jede Nacht in den Minusbereich. In der Spitze lagen die Temperaturen bei bis zu minus 3,7 Grad. Zu größeren Ernteausfällen dürfte es dadurch aber nicht gekommen sein.

Daniel Gefäller aus Baiertal erhielt am Samstagmorgen von Obstbauberater Karl-Otto Jeck Besuch, um die Bäume auf etwaige Frostschäden zu untersuchen. "Zum Glück ist kein größerer Schaden entstanden. Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen", sagte Gefäller. Zwar seien einige Blüten erfroren, dies habe aber keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Gefäller baut auf 15 Hektar Obst und auf 45 Getreide an, dazu kommen Blühwiesen für den Insektenschutz. "Der Frost hat eine ausdünnende Wirkung. Es können eben nicht alle Blüten am Baum bleiben", erklärt Gefäller. Daher müsse man sowieso eine Feinausdünnung vornehmen, damit etwa 100 bis 120 Äpfel am Baum bleiben würden.

Zusammen mit Obstbauberater Karl-Otto Jeck schaute Daniel Gefäller (r.) nach möglichen Frostschäden bei seinen Apfelbäumen. Fotos: Helmut Pfeifer

Gefäller sieht in der Topografie um Wiesloch einen Vorteil für den Obstbau. Denn durch die Hanglage ziehe die kalte Luft in die Senken und bleibe dort stehen. Anders als bei den Obstbauern aus der Region um Heidelberg und der Bergstraße. "Dort zieht die kalte Luft aus dem Odenwald in die Rheinebene", so Gefäller. Dazu komme der Untergrund: In der Rheinebene besteht der Boden vorwiegend aus Sand, der schneller austrockne. Der Löss-Lehm-Boden in der Region Wiesloch speichere mehr Wasser und das halte wiederum Wärme.

Obstbauer zwischen Heidelberg und der Bergstraße beregnen ihre Pflanzen deshalb mit Wasser, um sie in Frostnächten zu schützen. Beim Gefrieren des verteilten Wassers wird auf den Pflanzen Kristallisationswärme freigesetzt, so dass in der Regel Blätter und Blüten vor Frostschäden bewahrt werden. "Die Kollegen dort haben ein höheres Frostrisiko und kommen leichter an das Grundwasser. Die Möglichkeit haben wir nicht", sagt Gefäller, der solche Anlagen nicht einsetzt.

Die Frostschutzberegnung wendet auch Jochen Filsinger nicht an. Das Wasser stehe dafür nicht in der benötigen Menge zur Verfügung. Auch er sieht die Hügel-Lage, die dazu führe, dass die Kaltluft nach unten abfließen kann, positiv. "So ist es zwei bis drei Grad wärmer als in den Senken", erklärt Filsinger. Der Biobland-Bauer bewirtschaftet 18 Hektar Äpfel und 50 Hektar Ackerland mit seinem Hof in Baiertal. Eine Prognose, wie hoch die Frostschäden seien, könne er nach den vergangenen Tagen nur schwer abgeben. Mehrere Faktoren seien entscheidend, wie die Lage, die Sorte und die Anzahl der Blüten. "Man kann sagen, dass es einen Schaden an den Blüten gab. Das Ausmaß erkennt man erst ab Juni. Dann sieht man, was am Baum hängt", so Filsinger. Der Schaden sei abhängig von der Anzahl der Blüten und da würden für eine ertragreiche Apfelernte etwa 10 bis 20 Prozent ausreichen. Die Blüte sei in diesem Jahr normal gewesen. Frost, wie in diesem Jahr, ist für Filsinger generell aber nichts Ungewöhnliches. Vor drei Jahren habe es nachts sogar minus sieben Grad im April gehabt. "Damals waren wir in der Blütezeit, jetzt sind wir noch in der Vorblüte."

Tanja Freudensprung vom gleichnamigen Obstbaubetrieb in Dielheim ist den Frost ebenfalls schon gewohnt. "2017 hatten wir einen Mega-Frostschaden. Da hatten wir einen Ernteausfall von 80 Prozent", berichtet sie. Gemeinsam mit ihrem Mann Uwe bewirtschaftet sie über 14 Hektar Kernobst, fünf Hektar Spargel und fünf Hektar Erdbeeren. Dieses Mal würden sich die Schäden in Grenzen halten. "Natürlich hat es uns auch getroffen, aber glücklicherweise sind die Auswirkungen noch nicht dramatisch", so Freudensprung. Die Erdbeeren hätten gar nichts abbekommen, da sie ihr Mann zuvor doppelt abgedeckt hatte.

"Wir haben ja schon leider mit dem Frost vor vier Jahren schmerzliche Erfahrungen sammeln müssen. Jetzt sind wir umso vorsichtiger", erklärt sie. Bei den Äpfeln seien zwar ein paar Blüten abgefroren, "aber das wirkt sich kaum auf den Ertrag aus, wir haben immer zu viele Blüten". Da sei es wenig problematisch, wenn ein paar von ihnen dem Frost zum Opfer fielen. Auch auf den Spargelfeldern sei das Gemüse teilweise erfroren. "Und zwar die Stangen, die schon etwas aus der Erde geschaut haben", schildert Freudensprung. Das sei aber nicht weiter schlimm, denn die Pflanze wachse immer noch weiter und bringe neuen Spargel – temperaturbedingt allerdings langsamer als sonst.