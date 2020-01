Wiesloch/Bammental. (mf) Nachdem bereits am gestrigen Montag eine amtliche Unwetterwarnung des DWD vor schweren Sturmböen herausgegeben wurde, haben die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bauhof derzeit alle Hände voll zu tun.

Kurz nach 9.30 Uhr zog eine Gewitterzelle über den Rhein-Neckar-Kreis und entwurzelte vereinzelt Bäume. So zum Beispiel in Wiesloch und Dielheim. In Bammental gab es ersten Informationen zufolge gleich zwei Einsätze.

Menschen wurden nach ersten Angaben nicht verletzt. Der Wetterdienst warnt weiterhin vor orkanartigen Böen bis 100 km/h.