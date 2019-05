Am Ende war die Freude groß: Sieben Näherinnen aus einem Integrationsprojekt der Malteser haben neue Kommunion-Gewänder für die Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim genäht, die erstmals von Kindern in Baiertal getragen wurden. Foto: Pfeifer

Wiesloch/Baiertal. 20 selbst genähte Kommunion-Gewänder sind das Werk der sieben stolzen Näherinnen von insgesamt 25 Teilnehmern der Malteser Projektgruppe "MITnäherei" in Wiesloch. Im Oktober 2018 nahmen sie den Nähauftrag der katholischen Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim an, den sie zum Weißen Sonntag nach einigen Hindernissen und Stolpersteinen beendet haben.

Von 30 Frauen und Männern mit und ohne Migrationsgeschichte hatten sich sieben Näherinnen qualifiziert und die Kommunion-Gewänder gefertigt - komplett vom Schnitt über die Materialbeschaffung und die Entwurfsmuster bis zur letzten Naht. Am Weißen Sonntag wurden die von der Kirchengemeinde verliehenen Gewänder dann in der St. Galluskirche in Baiertal erstmals von Erstkommunikanten getragen.

Die "MITnäherei" ist ein Integrationsprojekt vom Integrationsdienst des Malteserhilfsdiensts. Zwölf Nähmaschinen stehen in der Mitmachwerkstatt zur Verfügung. Besucher und Mitglieder können für den Eigenbedarf selbst kreativ werden oder sich an gemeinschaftlichen Projekten beteiligen. Ehrenamtliche, Einheimische sowie Neubürgerinnen und Neubürger gestalten parallel zur "MITnäherei" den Kindertreff. Ohne ihre Unterstützung könnten die Mütter und Väter nicht an einem solchen Projekt teilnehmen.

Die Gruppe der Malteser-"MITnäherei" kannte sich vorher zum Teil nicht, sie eint nicht einmal dieselbe Muttersprache. Die meistgesprochenen Sprachen sind Deutsch, Arabisch und Kurdisch. Die Teilnehmer fanden aber über ihre Fertigkeit zueinander. Das dann so erfolgreich, dass einige auch jetzt nach Projektende "MITnäher" bleiben wollen.

Das Projekt war nicht immer einfach. Nicht alle Teilnehmer konnten zu Beginn nähen, sie übten zunächst auf Papier und mit Textilresten. Auch geeigneter Stoff für die besonderen Gewänder war schwer zu finden, als er endlich geordert war, ging er in der Post verloren und kam gerade noch rechtzeitig für den Nähbeginn.

Die Ehrenamtliche Wilma Hermann zeigte sich überzeugt, dass die Schwierigkeiten die Gruppe zusammengeschweißt haben: "Trotz der vielen langen Besprechungen über die Muster und das lange Warten auf den richtigen Stoff hat alles klasse geklappt. Ich will die Frauen weiterhin unterstützen und den Zusammenhalt zwischen den verschiedenen Kulturen fördern."

Auch Annemarie Schlipper, ebenfalls ehrenamtlich engagiert, schwärmte vom Erlebnis in der MITnäherei: "Eigentlich wollte ich ja nur zum Kommunionkleider-Nähen für meine Enkel kommen, aber jetzt - mit euch - will ich unbedingt weiter mitmachen." Mariam Bin Zahara zum Beispiel kam mit ihren kleinen Kindern bei jedem Wetter, nichts hielt sie davon ab, zuverlässig mitzunähen.

Manchmal blieben ein oder zwei der drei Kinder beim Vater oder er kam mit, um im Kindertreff und der MITnäherei vorbeizuschauen. Er brachte häufig strahlend zum Ausdruck, wie stolz er auf die Mitarbeit seiner Frau und auf seine Familie ist.

Die Kooperationspartner, die katholische Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim und die Malteser MITnäherei, bedankten sich nach dem gelungenen Projekt bei allen ehrenamtlich Aktiven, beim Netzwerk Asyl der Bürgerstiftung für die Unterstützung und beim Rhein-Neckar-Kreis für die Räume in der Gemeinschaftsunterkunft. Das Nähmaterial für die Gewänder wurde über eine Spende des Erzbischöflichen Ordinariats finanziert.

Zum Projektende ging für die Ehrenamtlichen ein Traum in Erfüllung. Die Malteser MITnäherei hat ein passendes neues Atelier gefunden. Man trifft sich künftig jeden Mittwoch von 17 bis 20 Uhr in der Baiertaler Straße 3 in Wiesloch. Jeder kann mitmachen, ein Einstieg ist jederzeit möglich. Auch Vorschläge für den nächsten Gemeinschaftsauftrag sind sehr willkommen.