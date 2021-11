Noch hat die EnBW in Wiesloch ihren Sitz in der Hauptstraße. Doch das Areal ist mittlerweile zu klein, genügt nicht mehr den Ansprüchen des Unternehmens. Auf dem Gelände ist auch die Logistik untergebracht, dazu Projektierung oder auch die Kundenbetreuung. Nun soll ein neuer Standort her, doch den gibt es nicht. „Sternweiler Ost“ wurde vom Rat abgelehnt. Foto: Jan Pfeifer

Von Tobias Törkott

Wiesloch. Und wieder rollt ein großer Transporter auf das Areal des Energieversorgers Energie Baden-Württemberg (EnBW) in Wiesloch. "Das ist ein Techniker, der rüstet sich gerade für einen Außeneinsatz", erklärt Michael Gutjahr im Hof des Firmengeländes in der Wieslocher Hauptstraße, das überwiegend von der EnBW-Tochter Netze BW genutzt wird.

Gutjahr ist Leiter des Regionalzentrums Nordbaden, Wiesloch seit mehr als 80 Jahren ein wichtiger Standort für den Energieversorger. Auch die sogenannte Kolonne sitzt in Wiesloch, die bei Störungen und Wartungsarbeiten zum Einsatz kommt. "Die Bereitschaft sitzt in Wiesloch", sagt Gutjahr beim Rundgang vorbei an tonnenschweren Kabeltrommeln, auch ein portables Notstromaggregat steht auf dem Hof.

Michael Gutjahr. Foto: Törkott

Bis in das Jahr 1997 firmierten in Wiesloch noch die Badenwerke, danach folgte der Zusammenschluss mit der Energieversorgung Schwaben. Über die Jahre hinweg hat der Standort Wiesloch verschiedene Spezialaufgaben erhalten, wird als sogenanntes Energie-Kompetenzzentrum bezeichnet. Neben technischer Planung, Projektierung und Baukoordination sowie der Betreuung der Netzkunden ist Wiesloch vor allem der Logistikstandort des Unternehmens auf der westlichen Seite des Landes und bildet auch Nachwuchskräfte aus.

Wenn im Taubertal, im Breisgau, in der Kurpfalz oder an der Murg Teile vom Kabel bis zum Stecker benötigt werden, kommen diese aus Wiesloch. "Das Zentrum versorgt den kompletten Bereich von Neckar-Franken bis nach Weinheim oder Freiburg. Hier lagert die Technik für den Netzbetrieb", sagt Gutjahr. Der Standort Wiesloch ist quasi 24 Stunden an sieben Tagen der Woche im Einsatz. "Das Zentrum muss in der Lage sein, immer Material auszugeben", betont der Leiter.

1997 wurde nach einem Zusammenschluss aus dem Badenwerk die EnBW. Foto: Helmut Pfeifer

Und genau da liegt nun das Problem: Über die Jahrzehnte hinweg ist das Wohngebiet im Süden Wieslochs näher an den Firmensitz gerückt. Nach wie vor fahren aber neben Transportern auch Lastwagen mit Tiefladern auf das Gelände – und das immer. Dazu ist das alte Lager nicht mehr zeitgemäß. Waren müssen über drei Stockwerke per Aufzug verräumt werden. "Wir sind an diesem Standort am Anschlag der Effizienz", urteilt Gutjahr. In den kommenden Jahren soll die Zahl der Mitarbeiter von 90 auf 135 steigen. Schon jetzt arbeiten manche in Büros im "Kubus am Adenauer" in der Wieslocher Innenstadt. "Die Mitarbeiter brauchen Arbeitsplätze", so Gutjahr.

Daher sucht die EnBW seit längerer Zeit einen Ort für einen neuen Standort. Schon in fünf Jahren sollte dieser bezogen werden. Lange war hier auch eine gemeinsame Lösung mit der Stadt Wiesloch im Gespräch. Im Versorgungszentrum "Sternweiler Ost" – hinter der Total-Tankstelle an der B 39 – sollte nicht nur der Energieversorger heimisch werden, auch städtische Betriebe und die Feuerwehr hätten hier unterkommen können.

So sah das Betriebsgebäude Wieslochs der Badenwerk AG in den 1970er Jahren aus. Der rechte Teil des Gebäudekomplexes steht mittlerweile nicht mehr, dort wurde die Stadtgalerie gebaut. Foto: Netze BW/Repro: Pfeifer

"Wir sind auf die Stadt zugegangen, um Ideen für einen gemeinsamen Standort zu finden", blickt Gutjahr zurück. Damals, 2019, gab es einen Workshop mit der Verwaltung und dem Gemeinderat. Insgesamt zwölf Flächen wurden untersucht und großteils wegen verschiedener Gründe verworfen. "Sternweiler Ost" blieb das aussichtsreichste Gelände. Und das obwohl es noch kein Baurecht gab, dafür aber mehrere Verfahren zur Prüfung des Geländes notwendig geworden wären.

"Wir haben eine große Chance, gemeinsam mit der EnBW ein Areal zu nutzen, auf dem wir mittel- und langfristig unseren Bauhof nebst Gärtnerei und die Stadtwerke unterbringen könnten – und vielleicht sogar die Feuerwehr, um dort Synergien zu nutzen", hatte Oberbürgermeister Dirk Elkemann damals gesagt (die RNZ berichtete). Doch der Gemeinderat stimmte dagegen, da nicht noch mehr Flächen versiegelt werden sollten. Wasserspeicher im Boden würden so verhindert. Die Synergieeffekte mit städtischen Betrieben auf dem Gelände waren angesichts klammer Kassen bei der Stadt für die Ratsmehrheit kein Pro-Argument.

Hintergrund > Das erste Wieslocher Dampfkraftwerk ging bereits im Jahre 1899 in Betrieb. 1914 wurde dieses aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wieder stillgelegt. 1920 wurde dann die Licht- und Kraftversorgung Wieslochs gegründet, ein Jahr später folgte die Gründung des Badenwerks. Zwölf Jahre später [+] Lesen Sie mehr > Das erste Wieslocher Dampfkraftwerk ging bereits im Jahre 1899 in Betrieb. 1914 wurde dieses aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wieder stillgelegt. 1920 wurde dann die Licht- und Kraftversorgung Wieslochs gegründet, ein Jahr später folgte die Gründung des Badenwerks. Zwölf Jahre später zog die Wieslocher Kraftversorgung an den aktuellen Standort in der Wieslocher Hauptstraße 152. 1938 übernahm das Badenwerk dann das Wieslocher Unternehmen. Daraus wurde nun das Betriebsbüro Wieslochs des Badenwerks. Vor dem Zweiten Weltkrieg arbeiteten mehr als 800 Menschen in dem Wieslocher Werk. In den Nachkriegsjahren veränderten sich die Anforderungen, mehr Menschen benötigten mehr Strom, Stichwort Elektroherd, die Ortsnetze wurden umgestellt. In den 1970er Jahren stieg die Mitarbeiterzahl, die zwischenzeitlich gesunken war, auf 260 Menschen an, der Standort Wiesloch galt nach Unternehmensangaben als der zentrale Versorgungsbetrieb in der Kurpfalz. Von dort aus wurden die Umschaltstationen aus der Ferne überwacht und gesteuert. Bis in die 1990er Jahre wurde eine Fläche von mehr als 660 Quadratkilometern versorgt. 1997 erfolgte der Zusammenschluss von Badenwerk und Energieversorgung Schwaben zur EnBW. Wiesloch zählt dabei zum Regionalzentrum Nordbaden, Leiter ist Michael Gutjahr. Zu den Kernaufgaben Wieslochs zählen neben Logistik, Einsatzkoordination, technischer Planung auch der Zählerservice und die Betreuung von Auszubildenden.

Damit steht der Energieversorger nun wieder am Anfang der Suche. Alternative Standorte, wie ein Gelände beim Metropolpark oder beim Campus der Heidelberger Druckmaschinen, gab es bereits. Die EnBW war von diesen aber nicht gänzlich überzeugt. Beispielsweise hätten die Laster dann noch immer Probleme mit dem Wendekreis, erklärte Herbert Schrank, Logistik-Leiter der Netze BW, im September dem Gemeinderat.

Nun muss eine Alternative gefunden werden: "In Wiesloch oder auch woanders in der Region", sagt Gutjahr, der betont, dass die EnBW Wiesloch als Standort nicht aufgeben will. "Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Auch die Signale aus dem Gemeinderat sind positiv", erläutert der Regionalzentrumsleiter. Aber: "Wir haben zwei Jahre Zeit verloren", sagt Gutjahr über den Fünf-Jahres-Plan, der bereits heute kaum einzuhalten ist. "Die Zeit läuft, wenn wir hier nicht weiterkommen, dann müssen wir woanders suchen", macht Gutjahr deutlich. Eine Fläche finden, diese erwerben, planen und bebauen, das benötige Zeit, erklärt ein EnBW-Sprecher.

Ende Oktober gab es erneut Gespräche mit der Stadt darüber, wo die EnBW hinziehen könnte. Wichtige Kriterien sind dem Unternehmen zufolge die Verkehrsanbindung, keine Belastung durch LKW-Verkehr im Ort und auch der Platzbedarf bei Kurvenfahrten auf dem Gelände selbst. "Wir wollen alle Einheiten auf einem Gelände", sagt Gutjahr – und die müssen nach Unternehmensangaben gut miteinander verknüpft werden.

Dass Teile des Rats das aus Umweltschutzgründen wichtige Thema Flächenversiegelung als Argument gegen "Sternweiler Ost" nehmen, kann Gutjahr verstehen. "Wir wollen auf Versiegelung so weit es geht verzichten", sagt er und zeigt auf die Kabeltrommeln: Dort müsse der Boden nicht versiegelt werden. Große Flächen sollten wasserdurchlässig werden, das habe man in den Vorbesprechungen zugesagt. Anders sei das dort, wo Fahrzeuge parken würden. Generell hätte der Neubau auch mit regenerativer Energie, begrünten Dächern, ökologischen Materialien entstehen können.

Bei der Suche werden bereits ausgeschlossene Standorte erneut analysiert. Ein Grundstück neben dem Metropolpark sei eine Möglichkeit, wenn es dort für die Lastwagen keine Probleme gebe, heißt es von Seiten des Unternehmens. Eine Fläche neben dem Umspannwerk sei zu klein. Beim Campus auf dem Gelände der Heidelberger Druckmaschinen stelle sich die Frage, ob die EnBW im Gesamtkontext dorthin passe.

Die Bürogebäude wären zumindest für nicht technische Mitarbeiter und Azubis geeignet. Einige lernen derzeit in einem der oberen Stockwerke des Hauptgebäudes an der Hauptstraße. In einem Raum fällt der Blick auf einen alten Blechschneider, der neben einem 3-D-Drucker steht. Alte Schaltstationen und neue Laptops warten auf ihren Einsatz. Gutjahr erklärt, wie unterschiedlich die Herausforderungen für die Techniker heute sind. Während der Corona-Pandemie seien die Azubis auch im Homeoffice geschult worden. Nach Unternehmensangaben arbeiten immer mehr Frauen in technischen Berufen. Umkleidemöglichkeiten gebe es für diese auf dem Gelände zwar, aber die Umsetzung sei eine Zwischenlösung. Gutjahr: "Da geht es auch um die Attraktivität eines Arbeitsplatzes."