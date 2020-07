Von Agnieszka Dorn

Wiesloch. "Wir gehen davon aus, dass zunehmend Betroffene, die durch die Auswirkungen der Coronakrise in finanzielle Not geraten sind, auf uns zukommen werden." Die Wieslocher Beratungsstelle des Diakonisches Werks Rhein-Neckar bekommt die Auswirkungen der Krise bereits zu spüren.

Jeder Mensch kann unvermittelt in Schulden geraten, es reicht eine unangenehme Überraschung – und die Coronapandemie fällt sicherlich in diese Kategorie. "Wir beraten unter anderem Betroffene, die eine längere Krankheit oder eine Scheidung hinter sich haben, durch einen Unfall in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind oder plötzlich arbeitslos wurden", erklärt Ursula Igel, die Bezirksleiterin des Diakonischen Werks.

Es geht ihr zufolge um Menschen, die solche oder andere nicht vorhersehbare Ereignisse finanziell nicht überbrücken können: Das Einkommen mag gesunken oder ganz weggefallen sein, aber die Kosten laufen wie gehabt weiter: Strom, Versicherungen, Verträge oder Kredite – das alles ist nicht so einfach kündbar. Die Auswirkungen der Coronakrise sind in der Wieslocher Schuldnerberatung nicht direkt spürbar, dafür aber bereits in anderen Bereichen der Diakonie.

Das Diakonische Werk in Wiesloch ist auch für St. Leon-Rot, Sandhausen, Rauenberg, Mühlhausen, Malsch und Dielheim zuständig. Vergangenes Jahr wurden 125 Menschen beraten, davon gab es 87 Lang- und 38 Kurzzeitberatungen, 25 Bescheinigungen für ein Pfändungsschutzkonto wurden ausgestellt, das den monatlichen Zugriff auf die Summe gestattet, die nicht gepfändet werden darf.

Ursula Igel rechnet zum Ende des Jahres mit stärkerer Nachfrage nach der Schuldnerberatung: Noch greifen ihr zufolge verschiedene finanzielle Programme der Bundesregierung und mildern die Situation ab. Wenn diese aber in den nächsten Monaten auslaufen und der wirtschaftliche Aufschwung nicht kommt, werden Betriebe die Kurzarbeit nicht beenden und es könnte sogar zu betriebsbedingten Kündigungen kommen. Betroffen von der Situation sind auch Selbstständige.

"Das Thema Schulden wird von den Betroffenen oftmals mit Scheu und Scham gesehen", weiß Ursula Igel. Wer den Gang zur Schuldnerberatung aber endlich wagt, den überkommt eine große Erleichterung. "Wir beraten immer auf Augenhöhe", betont Igel. Vergangenes Jahr suchten mehr Männer als Frauen die Schuldnerberatung auf, 63 Prozent der Klienten waren männlich. Die Höhe der Schulden ist generell unterschiedlich und bewegte sich im letzten Jahr für die Wieslocher Dienststelle zwischen etwa 5000 Euro und, zu einem geringen Teil, sogar bis über 100.000 Euro. Die meisten Betroffenen hatten jedoch zwischen 5000 und 50.000 Euro Schulden und waren meist zwischen 21 und 30 oder zwischen 51 und 60 Jahre alt. Es träfe aber grundsätzlich jedes Alter, betont Ursula Igel.

Auch die Schwangerschaftsberatung der Wieslocher Dienststelle der Diakonie spürt die Auswirkungen der Pandemie. Wurden hier in der Vergangenheit Schwangere beraten, beziehungsweise Frauen, die sich nicht sicher sind, ob sie das Kind behalten möchten, kommen nun häufiger Mütter, denen aufgrund der Krise das Geld äußerst knapp wird. "Eine alleinerziehende Mutter ist durch die Coronakrise in Kurzarbeit geraten und hat durch die andauernde prekäre wirtschaftliche Situation des Arbeitgebers Zukunftsängste", berichtet Ruth Zang-Brenner von der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung der Diakonie.

Eine nennenswerte Besserung ist ihr zufolge im Arbeitsbereich der alleinerziehenden Mutter in den nächsten Monaten nicht in Sicht und Kosten wie Miete, Strom und Ausgaben für das Kind werden weiter fällig. "Die finanzielle Situation hat natürlich auch Auswirkungen auf das Kind, ein Schwimmbadbesuch oder andere Kleinigkeiten sind nicht drin", so Zang-Brenner. In einem anderen Fall zeigte sich eine Selbstständige aufgrund der ungewissen Zukunftsperspektive unsicher, ob sie überhaupt ein Kind in die Welt setzen möchte.

Ebenso verändert hat sich die Migrationsberatung der Diakonie: Vor der Krise wurden unter anderem Integrations- und Sprachkurse vermittelt, doch das Angebot liegt aufgrund der Pandemie gerade auf Eis. Dafür hatte ein Saisonarbeiter im Schlossereibereich Probleme, seine Wohnung zu halten, weil auf einmal das Einkommen fehlte, er aber aufgrund der geschlossenen Grenzen auch nicht zurück in seine Heimat kommen konnte. Ohne die Hilfe der Beratungsstelle wäre er wohl auf der Straße gelandet.

Auch Hartz-IV-Empfänger bekamen die Auswirkungen der Coronakrise zu spüren, da laut Ursula Igel die Jobcenter, beziehungsweise Leistungsabteilungen, zu Beginn des Lockdowns nicht arbeitsfähig waren. Dadurch konnten Leistungsanträge nicht bearbeitet und teilweise nicht verlängert oder angepasst werden.