Wiesloch. (GW) Seit Anfang des Jahres haben die Winzer von Baden eG einen neuen Geschäftsführer. Wolfgang Riesterer ist der Mann, der das Vertrauen der Winzer und des Vorstands genießt. Der 49-Jährige ist nach Ludwig und Peter Schüttler, Jürgen Bender und Curt-Christian Stoffel erst der fünfte Geschäftsführer in der über 80-jährigen Geschichte des zweitgrößten badischen Genossenschaftsbetriebs im Weinbau mit aktuell rund 750 Hektar Rebfläche. Sein Handwerk hat Riesterer im Südbadischen gelernt, zuletzt war er Vertriebsleiter in der Genossenschaft Bischoffingen-Endingen am Kaiserstuhl.

Im Gegensatz zu einigen seiner Vorgänger gehört Riesterer nicht dem Vorstand der Winzer von Baden an. "Das hat auch seine Vorteile. Ich führe in enger Abstimmung mit den Herren Mehl, Hilswicht und Bauer, die den Vorstand der Winzer von Baden bilden und in diesem ehrenamtlich arbeiten, die Geschäfte. Dabei ist mir eine enge Zusammenarbeit wichtig, aber auch eine große Transparenz gegenüber den Winzern", erklärt Riesterer. Dass es viel zu tun gibt, war dem neuen Geschäftsführer schnell klar. Viele Themen und Projekte wurden von Riesterer und seinem Mitarbeiterstab bereits angegangen.

Zu spüren bekommen das die Weinfreunde aktuell in der Winzerrast. "Diese wird von uns konzeptionell überdacht. Als erste Maßnahmen wollen wir durch die Erhöhung der Flammkuchenöfen und Änderungen bei der Getränke- und Essensausgabe die Wartezeiten verringern und zu Spitzenzeiten noch schlagkräftiger werden. Dabei setzen wir unter anderem auf Fachpersonal, um die Nachfrage zu bewältigen", so Riesterer.

Weiterhin teilte der neue Geschäftsführer auf Nachfrage mit, dass die Probierstube wieder von jedermann gebucht werden könne und am Weinpavillon schon seit dem Frühjahr die Möglichkeit bestehe, bei einem Spaziergang ein Glas Wein zu trinken. Den bisher nur in Literflaschen angebotenen Glühwein will man zukünftig auch in der Dreiviertelliterflasche vermarkten. Das Profil der Winzer von Baden und ihrer Produkte solle deutlich gestärkt werden. So gehe man beim Perlwein wieder zurück auf die satinierten Flaschen. Sukzessive werden die Flaschen neu ausgestattet, neben etablierten Serien wie "Johann Philipp Bronner" werden noch weitere hochwertige Vermarktungsschienen wie zum Beispiel die "Alte Rebe" etabliert.

Eine große Neuerung bei den Winzern von Baden wird die neue Abfüllanlage sein. Nach den Worten von Riesterer schlägt diese Investition mit rund 4,5 Millionen Euro zu Buche. Die Abfüllanlage werde in ein neues Gebäude, das auch mit einem Gärkeller versehen ist, kommen. Dieses koste noch einmal rund zwei Millionen Euro, sodass am südlichen Ortsausgang von Wiesloch circa 6,5 Millionen Euro in die Zukunft investiert werden. Die Maßnahme ist laut Riesterer ein wichtiger Baustein, um auch in Zukunft marktfähig zu sein. "Wir müssen die langen Umrüstzeiten der vorhandenen Abfüllanlage reduzieren und flexibler werden, um den Markt bedienen zu können. Das können wir nur mit der neuen Anlage erreichen und die neuen Gärtanks erlauben uns, auf die geänderten Lese- und Marktbedingungen besser reagieren zu können", meint der Geschäftsführer.