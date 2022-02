Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Er ist bekannt wie ein bunter Hund, hat er, Willi Lowinger, doch über Jahrzehnte das Wieslocher Winzerfest geprägt. Im Vorjahr jedoch, nach der zweiten Absage der Traditionsveranstaltung, war endgültig Schluss. Es war an einem Tag im Sommer 2021, als Oberbürgermeister Dirk Elkemann das Gespräch mit Lowinger suchte, um mit ihm über eine Vertragsauflösung bezüglich des Festplatzes zu sprechen. "Ich war zunächst geschockt, habe aber nach zwei Tagen eingesehen, dass dies wohl der beste Weg ist", meint er, als er kurz darauf sein Einverständnis signalisierte.

Der Schausteller und Organisator mit Herzblut hat seinen Job an den Nagel gehängt, hatte jedoch zuvor für seine Nachfolge gesorgt. Eigentlich war Tochter Karen bereits in seine Fußstapfen getreten, die Pandemie war letztlich ausschlaggebend, die Segel endgültig zu streichen.

Für Willi, dem die Schaustellerei in die Wiege gelegt wurde, ein tiefer Einschnitt. Er wurde bereits 1954 von seinem Vater mit auf den Festplatz genommen, um frühzeitig dort die Luft rund um die Fahrgeschäfte zu schnuppern. Den eigentlichen Grundstein für die "Lowinger-Ära" hatte anno 1920 bereits der Großvater mit der Eröffnung eines "Lichtspielhauses" in Ladenburg gelegt. Für den jungen Willi standen die ersten Jahre als Kind noch ganz im Zeichen von tatkräftiger Unterstützung seines Vaters, half er doch bei zahlreichen Kirmesveranstaltungen in der Region mit. Mit 16 Jahren verließ er die Schule, um im elterlichen Schausteller-Betrieb nun richtig mit anzupacken. "Eigentlich wollte ich Architektur studieren", meint er, dies jedoch ohne Bedauern.

Beim Blick in die Familiengeschichte wird deutlich: Die damals noch in Ladenburg beheimateten Lowingers waren mindestens seit 1830 "auf Tour". Zunächst in Baden, der Pfalz und im Elsass mit Schaubuden à la "Dame ohne Unterleib", dann kam das "Lichtspielhaus" hinzu. Bereits Willis Vater, ebenfalls ein "Willi", hatte sich als Organisationstalent erwiesen und in seine Fußstapfen trat dann später auch sein Sohn. "Ich habe da volle Pulle weitergemacht, wo mein Vater aufgehört hat", sagt Willi Lowinger, der inzwischen mehr als 65 Jahre Erfahrungen im Schaustellergewerbe gesammelt hat, 55 davon eigenverantwortlich. Jetzt hat er andere Ziele, will sich um seine Ehefrau Gabi kümmern.

Trotz der einschneidenden Veränderungen im Vorjahr, bedingt durch die Vertragsauflösung, blickt Lowinger eher positiv auf sein Wirken. "Wir hatten schöne, aber auch schwierige Phasen durchlebt", erinnert er sich. Einschneidend war für ihn das Jahr 1968, damals übernahm er den Pachtvertrag von seinem Vater. "Von Willi Senior auf Willi Junior", sagt Lowinger. Er habe in jener Zeit großes Vertrauen vom damaligen Wieslocher Bürgermeister Heinz Bettinger bekommen. Im Rückblick auf das Geschehen auf und rund um den Festplatz schwingt für den engagierten Schausteller, der sich längst zum Organisationstalent und Manager entwickelt hatte, Wehmut mit. "Wir hatten uns im Verlauf der Jahre einen guten Namen gemacht, die Schausteller hatten Vertrauen zu mir und meiner Arbeit."

Seine Bilanz: Bis weit in die 80er-Jahre sei das Geschäft sehr gut verlaufen, man habe viele Stammgäste auf dem Festplatz begrüßen können. Dann folgten Veränderungen, der Weinprobierstand des Winzerkellers in der Eisweinhalle verschwand aus Kostengründen und der häufige Wechsel der Wirte im Festzelt habe sich ebenfalls nicht positiv ausgewirkt. Um diesem Trend entgegenzuwirken hatte Willi die Idee, eine Karussell-Bar auf dem Festplatz anzubieten. Ein beliebter Treffpunkt für viele Wieslocherinnen und Wieslocher sei das gewesen. "Da haben wir oft bis weit nach Mitternacht gefeiert", berichtet er mit einem Hauch von Wehmut, um sofort zu den schönen und lustigen Dingen zu wechseln. "Da war mal ein Minister des Landes vor vielen Jahren bei uns zu Besuch und dessen Gattin verlor bei einer Fahrt mit dem Autoscooter ihre Perücke", erinnert er sich. "Damit nicht genug: In ihrem Schrecken hat sie das Teil verkehrt herum wieder aufgesetzt."

Das Freizeitverhalten habe sich gerade in der jüngeren Vergangenheit stark verändert. Für die Jugend werde immer weniger geboten. Und das Weindorf, vor einigen Jahren als Neuerung eingerichtet, hat ihm so gar nicht gefallen. "Überall dort, wo solche Weindörfer etabliert wurden, ging dies zu Lasten des Festplatzes", so seine Feststellung. So ganz ohne Abschied will sich Willi nicht zurückziehen. "Ich will ein Feuerwerk organisieren, eine Art Dankeschön an die unzähligen Besucher des Winzerfestes in all den vielen Jahren", so sein Versprechen bereits im Vorjahr. Es folgten gleich mehrere Anläufe, die allesamt bereits in der Planungsphase ad acta gelegt werden mussten. Wegen der jeweils geltenden Corona-Verordnungen war es nicht möglich. Ins Auge gefasst worden war unter anderem der letzte Tag des Weihnachtsmarktes, der dann ausfiel, sowie auf dem Dach des Palatins an Sylvester.

Jetzt hat er eine neue Idee, die vor einigen Tagen im Gespräch mit der RNZ entstand. "Ich hatte den 1. März ins Auge gefasst, aber in unserem Plausch hat sich ergeben, dass der optimale Zeitpunkt das Winzerfest im Spätsommer sein wird", erklärt er. Er werde diese nunmehr neue Planung mit Oberbürgermeister Dirk Elkemann absprechen. Es wird, sollte es möglich sein, sicherlich nochmals ein Abschiedsspektakel werden. Sein "Dankeschön" und viele werden sagen: "Mit Dank zurück, lieber Willi!"