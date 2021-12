Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Das papierlose Büro: Seit Jahren wird darüber gesprochen und dies auch in der Verwaltung bei Städten und Gemeinden. Wie soll dies geschehen? Welche Aktivitäten laufen derzeit? Und: Was soll in welchem Zeitfenster umgesetzt werden? "2022 ist ein Jahr des Umbruchs." Darüber sind sich Nadine Vetter und Michael Just einig. Die Digitalisierungsbeauftragte und der Leiter der IT-Abteilung bei der Stadt Wiesloch kündigten an, in den kommenden Monaten werde man bei der schrittweisen Umsetzung der Digitalisierung eine Menge Arbeit haben. Ein entsprechendes Aktionspapier mit angedachten Maßnahmen sowie einer Zustandsbeschreibung wurde unlängst in einer Ausschusssitzung vorgestellt.

"Wir haben dazu einen Plan entwickelt, indem wir die Rahmenbedingungen aufgezeigt haben. Und dies sowohl von der finanziellen Seite als auch unter Berücksichtigung der personellen Aufstockung", so Just, der im April dieses Jahres die Teamleitung der IT-Abteilung übernommen hatte. So werden zwei weitere Personen (Technik und Administration) notwendig sein, um die derzeitige Mannschaft zu unterstützen. "Gerade hinsichtlich der Betreuung in den Schulen brauchen wir zusätzliche Leute, gilt es doch, eine große Anzahl von Geräten zu warten", betonte Just. Über die gewünschte Stellenanhebung wird am kommenden Mittwoch bei den Haushaltsberatungen im Gemeinderat endgültig entschieden.

Die Angst der Bürgerinnen und Bürger auf eine zu schnelle und damit nicht nachvollziehbare Umstellung von Papier auf digitale Medien konnte Vetter entkräften. "Wir müssen die Menschen mitnehmen und eine Übergangsphase transparent gestalten." Es werde sicherlich keinen abrupten Wechsel geben, sondern dies geschehe schrittweise. "Für die Bürgerschaft muss dies alles attraktiv und bequem gestaltet werden. Es macht daher keinen Sinn, große Hürden aufzubauen. Dies wäre kontraproduktiv und würde eher abschrecken", bezeichnete Vetter die Vorgehensweise.

Vom Land werde derzeit eine Service-Plattform angeboten, in der bestimmte Prozesse abgebildet sind, die von der Kommune direkt angewandt werden können. "Wir haben bereits einige Prozesse in der Umsetzungsphase, am Ende werden von dieser Service-Plattform insgesamt 550 Anwendungen zur Verfügung stehen", sagte Just. Ab Januar 2023, so ist es zwingend vorgeschrieben, müssen festgelegte Anwendungen an das Land übermittelt werden. "Wir haben schon einige in der Anwendung, andere sind auf den Weg gebracht", informierte Just. So sind beispielsweise bereits der Antrag auf Meldebescheinigungen oder Gewerbeanmeldungen digital möglich, andere Dinge befinden sich in der Vorabklärung. Wichtig werde es sein, nicht nur nach außen zu kommunizieren, sondern die internen Abläufe an die künftigen Gegebenheiten anzupassen.

"Wir haben sicherlich viele Schnittstellen im Hause, die einzelnen Fachabteilungen müssen eingebunden werden, um so Insellösungen zu vermeiden", verwies der IT-Leiter auf die Aufgabenvielfalt. Entscheidend sei zudem, bei der internen Absprache eine Priorisierungsliste zu erstellen. Die Umstellung auf die sogenannte "Elektronische Akte" sind im Ausländeramt und der Wohngeldstelle bereits in Anwendung und ein digitaler Posteingang für die Abteilungen mit E-Akte realisiert.

Künftig vorstellbar sind dann im öffentlichen Raum auch Parkleitsysteme mit der dazugehörigen Überwachung. Dabei gehe es laut Just um eine funktechnische Einrichtung zur Vernetzung von Sensoren, mit denen per Fernabfrage so auch das CO2-Aufkommen an Schulen gemessen werden könnte. "Wichtig zudem im Zusammenhang mit Klimaschutzaktivitäten, kann damit der Wasserzählerstand und die Wärmemenge abgerufen werden".

Bei allem müssten stets die rasante Entwicklung neuer Technologien, die schnelle Veränderung von IT-Prozessen und die Informationssicherheit als übergeordneter Stellenwert im Auge behalten werden. "Außerdem wachsen die Infrastrukturen und sie werden zunehmend komplexer", so Vetter und Just.