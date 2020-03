Wiesloch. (hds) Süßes gab es beim "Müllentsorgungsteam" im Bereich der "Äußeren Helde", Saures bei den Crossgolfern und einen Nudelauflauf beim Kurpfälzischen Fanfarenzug. Am vergangenen Wochenende stand der Auftakt der diesjährigen Gemarkungsreinigung an, einer Aktion, die seit bereits mehr als 20 Jahren in Wiesloch und den Stadtteilen von Vereinen, Institutionen und engagierten Bürgern durchgeführt wird.

An insgesamt drei Samstagen sind die freiwilligen Helfer mit Müllsäcken, Greifzangen, Handschuhen und Warnwesten unterwegs, um Weggeworfenes einzusammeln. "Wir haben an zentralen Punkten wieder Container aufgestellt, in die Müllsäcke eingeworfen werden, und wir transportieren den gesammelten Unrat dann zur AVR", so Meinrad Singler vom Fachbereich "Technischer Service, Stadtgrün und Umwelt" der Stadt.

Tags zuvor hatte es noch heftig geregnet, am Samstag jedoch hatte der Wettergott ein Einsehen und es blieb meist trocken. Von der Stadt waren die zu reinigenden Flächen zuvor eingeteilt worden. Die 16 Mitglieder des Kurpfälzischen Fanfarenzugs waren rund um den Hoschket-Kreisel unterwegs, um sich dann nach getaner Arbeit im Vereinsheim im Keller des Schützenhauses zum Abschlussimbiss zu treffen. Beim erwähnten Nudelauflauf, selbst gekocht, wurde kurz Bilanz gezogen. Vereinschef Uwe Steinmann erzählte von Staubsaugern, Stühlen, unzähligen Pappbechern und gar einem Ventilator, der in der Landschaft "entsorgt" worden war. Selbst ein Auspufftopf war mit dabei.

Dennoch der Tenor: "Es war wohl etwas weniger als im Vorjahr", meinte Steinmann, der mit einem Hänger unterwegs war, um die gefüllten Müllsäcke abzuholen und im Container zu stapeln. Beim Mittagessen schaute auch Oberbürgermeister Dirk Elkemann vorbei, bedankte sich für den Einsatz und ließ sich das Essen schmecken. "Der Fanfarenzug ist bereits seit Anfang an mit dabei", informierte Singler.

Im Bereich rund um die AVR waren die Crossgolfer unterwegs. "Das war schwierig, denn das Sturmtief ’Sabine’ hatte vor rund drei Wochen doch so einiges aus der AVR-Anlage direkt in die umliegenden Flächen geweht", war zu hören. Zwar hatte man sich mit einer Leiter, vom Bauhof zur Verfügung gestellt, ausgerüstet, um einiges aus luftiger Höhe einzusammeln. Allerdings scheiterte dies am Ende wegen der Menge des "Verwehten". Zum Abschluss traf man sich in den Räumlichkeiten der Boule-Freunde zum Imbiss. Seitens der Stadt werden pro Teilnehmer sechs Euro für die Verköstigung beigesteuert.

"Wir haben mal wieder ein Notlager gefunden und dies mit all dem Müll, der sich dort ansammelt", berichtete Thomas Pohl, der mit seiner Frau Heike die Aufräumaktion in der "Äußeren Helde" organisiert hatte. Im Vorjahr hatte man mal ausgesetzt, jetzt waren es wieder 15 Familien, die mit ihren Kindern gemeinsam auf Einsammeltour waren. Die "Beute": viele Flaschen, Dachpappe und sonstiger Müll. Am kommenden Samstag, 14. März, geht es unter anderem mit dem Kerweverein Schatthausen, dem Stadtteilverein Frauenweiler und den Sportfischern Kraichgau weiter.