Künstler Michael Stadter aus Dielheim schuf an der Tom-Mutters-Schule in Wiesloch mit den Schülern unter anderem Holzleitern, die in den Himmel ragen. Foto: Helmut Pfeifer

Von Maria Stumpf

Wiesloch. Da kommt man ins Staunen: Holzleitern zum Himmel, Mosaikkunst im Apfelbaum, roter Sessel auf Betonsockel oder die "Rote Koralle" aus Eichenholz. Im Garten der Tom-Mutters-Schule in Wiesloch hat man etwas auf die Beine gestellt, was es vorher so wohl noch nicht gab. Die Skulpturen sind Werke von Michael Stadter, die der Künstler und Lehrer vor Ort zusammen mit seinen Schülerinnen und Schülern erschafft: Kunst im Garten.

Auch eine gemütliche Hütte wurde bei der Aktion geschaffen. Foto: Helmut Pfeifer

Die Tom-Mutters-Schule ist eine private Sonderpädagogische Ganztagsschule für Kinder und Jugendliche mit Grundschul-, Hauptschul- und Berufsschulstufe. Der Schulträger ist die Lebenshilfe Wiesloch. 50 Lehrende plus Pflegepersonal und Schulbegleiter kümmern sich um die 105 Schülerinnen und Schüler, die alle eine geistige und teilweise auch eine körperliche Behinderung haben. Zum Schulalltag gehören Verhaltensschwierigkeiten und unterschiedliche Wahrnehmungsbeeinträchtigungen, oft auch eine fehlende Struktur im Tagesablauf und in der Arbeitshaltung.

Der Teddy wollte auf den Plüschsessel. Foto: Helmut Pfeifer

Lehrer Michael Stadter nutzt für den Unterricht in Werken und Technik auf der Schwelle hin zur Berufsschulpflicht seine ganz besondere Begabung: Der Mann ist gelernter Schreiner und studierter Pädagoge und hat sich in der Region längst auch einen Namen gemacht als Maler und Bildhauer.

Sein Credo: Kreatives Schaffen tut gut und führt weiter – auch außerhalb von gewohnten Strukturen. Sein Ansatz: Unterschiedliche Projekte mit den Kindern schaffen, von denen man am Ende auch etwas hat. Zum Beispiel einen Wasserspielplatz mit Steinbackofen im Schulhof, eine Apfelsaftpresse, eine Unterstell-Hütte für Räder und Gokarts oder einen Bauwagen mit viel Liebe für Details als Pausentreff.

Ein Schuss Ironie und jede Menge Spontaneität sind willkommen, wenn Michael Stadter (Mitte) mit Martin Dietrich (li.) und Michael Steinhauser, Kunst schafft. Foto: Helmut Pfeifer

"Da werden handwerkliche Fähigkeiten trainiert, da fließen bei der Arbeit im Freien Mathe- und Deutschunterricht mit ein, da geht es um Absprachen, Pünktlichkeit und Teamarbeit", erklärt Pädagoge Stadter. "Handlungsorientiert geht es darum, selbstständiges Lernen zu lernen." Aufbauend auf Erfolgserlebnissen fördere man damit entsprechende Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. "Und die machen da wirklich gerne mit", sagt er lachend.

"Dass einige unserer Lehrer in einem anderen Leben praktische Berufe erlernten, ist ein großer Vorteil für unsere Schule," meint Schulleiter Michael Steinhauser. Dass er mit Michael Stadter sogar einen Künstler in seinen Reihen weiß, freut ihn noch mehr. Seit rund 20 Jahren gefallen Besucherinnen und Besuchern aus der weiteren Region dessen Ausstellungen und Skulpturen. Die Werke passen nicht in eine Schublade, unterscheiden sich in Ausführung, Stil und Material.

"Ein Schuss Ironie" darf natürlich auch dabei sein, sagt Michael Stadter. Wie etwa der Teddy dort auf dem roten Plüschsessel vor der Schule? "Den hat der Hausmeister irgendwann einfach draufgesetzt", überlegt der Lehrer. "Warum auch nicht? Ist eben ein Gesamtkunstwerk!", fügt der Künstler danach lachend hinzu.