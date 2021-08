Das Helfer-Team aus der Region Wiesloch im Einsatz in Heimersheim, einem Ortsteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Frauen und Männer entkernten einen Gastronomiebetrieb – und die dazugehörige Kegelbahn. Foto: C. Kircher

Von Carina Kircher

Ahrtal. In den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind Tausende Helferinnen und Helfer im Einsatz. Dazu zählt auch Carina Kircher. Sie ist freie Mitarbeiterin der Rhein-Neckar-Zeitung in Wiesloch und hat ihre Eindrücke des zweitägigen Einsatzes im Ahrtal aufgeschrieben. Eine Geschichte über verschlammte Kegelbahnen, Bohneneintopf und Erzählungen, die man kaum in Worte fassen kann:

Tausende Helfer haben es vor mir getan. Tausende machen es mir hoffentlich nach: Die ältesten Klamotten, festes Schuhwerk und Schutzausrüstung einpacken und ab in die Eifel. Zieleingabe für das Navi: " Carl-Bosch-Straße 13-11, 53501 Grafschaft" oder einfach "Helfer-Shuttle", das poppt bei Google Maps sofort auf. Vom Walldorfer Kreuz aus sind es gut 230 Kilometer.

An der Abfahrt Bad Neuenahr-Ahrweiler ab und einen Kilometer hoch in das auf einer Anhöhe gelegene Gewerbegebiet fahren. Dort liegt die Basis des "Helfer-Shuttles", dem Epizentrum privat koordinierter Hilfe. Und diese ist dringend nötig, nachdem Mitte Juli Starkregenfälle eine Flut auslösten und das Tal der Ahr in ein Katastrophengebiet verwandelten. Anfang August fehlt von vielen Menschen noch immer jede Spur, über 160 Todesopfer sind zu beklagen. Das Wasser hat die Infrastruktur zerstört.

Die Idee hinter dem "Helfer-Shuttle" ist simpel: Wer von der Flut geschädigt ist, ruft dort an und sagt, was er braucht. So entstehen Einsatzaufträge wie: "Dernau, bei einem älterem Ehepaar, Decke abreißen. Personal mit Brechwerkzeug und Schubkarre benötigt." Wer helfen will, fährt ins Camp, folgt den Anweisungen, die es per Megafon gibt und stellt sich in die passende Schlange für einen Transfer zu den Einsatzorten.

Anmelden muss sich keiner. Vor Ort läuft der Dialog mit den Betroffenen unkompliziert: "Hallo, wir sind da zum Helfen." Darauf folgt: "Danke, dass ihr hier seid, ich schaffe das nicht alleine."

Die Koordinatoren haben den Überblick über die Zahl der Helfer und die Einsatzorte. Abends werden alle wieder eingesammelt. Im Camp ist alles in provisorischen Zelten untergebracht. Helfer, die länger bleiben, schlagen ihr eigenes einfach neben dem Auto auf. Würde es eine Bühne geben, könnte man ein Festival vermuten, wenn da nicht die vielen Werkzeuge, Geräte und Fahrzeuge wären.

Auch die Helfer fallen auf: vom Teenager bis zum Rentner, vom Oberstudienrat bis zum Aussteiger – alles ist dabei. Der Antrieb ist derselbe: Einfach helfen. Wer das auch tun will, dem empfehle ich alte Klamotten – keine kurzen Sachen –, Helm, Handschuhe, mindestens eine FFP 2-Maske und eine Schutzbrille.

Abends sind die Helfer meist erschöpft, aber zufrieden. Die Atmosphäre ist entspannt und für die Verpflegung ist gesorgt: Herzhaft, süß, vegan, Fruchtgummi aus der Nachbarschaft, alles gespendet. Ich hatte am zweiten Abend den leckersten Bohneneintopf der Welt. Ein älteres Ehepaar hat 60 Liter in kleinen Töpfen selbst gemacht, hoch auf den Berg gefahren und verteilt.

Beim Essen steht man mit Fremden zusammen, ist direkt beim Du. Manchmal erkennt man die Herkunft am Dialekt: Rheinhessisch, fränkisch, ostfriesisch, kurpfälzisch wird gesprochen. Wer helfen will, hat nur eine Vorgabe: Er oder Sie soll direkt zum Sammelpunkt kommen.

Die Straßen sind nicht passierbar. Hilfsorganisationen, Katastrophenschutz, Bundeswehr, Polizei und Müllabfuhr brauchen freie Fahrt. Dazu schaffen die Anwohner das Nötigste ran und den "Müll" weg. Die Abfuhr des Mülls ist offenbar aktuell das gewaltigste Problem: Alles, was überflutet war, muss entsorgt werden. Davor muss der zähe Schlamm weg. Das ist eine mühsame Plackerei.

Der Müll stinkt, manche sagen: "Der fängt an zu leben!" Es ist eine Masse, mit Chemikalien und Heizöl gemischt. "Auch tote Fische und so weiter", zählt ein Feuerwehr-Zugführer von der Insel Norderney auf. Dem Schlamm folgen Teppiche, Dielen, Türrahmen, Einbaumöbel. Abreißen, rauswerfen, aufstapeln. Das ist schweißtreibend, aber keine Raketenwissenschaft und auch etwas für handwerklich Ungeschickte wie mich.

Mein Team besteht aus 15 Männern und Frauen meiner Heimatregion. Ein Großteil davon Feuerwehrleute, die mit eigenen Mannschaftstransportwagen angerückt sind und auch in den Shuttledienst eingegliedert wurden. "Von den 2000 Helfern an diesem Samstag haben wir rund 90 befördert", freut sich mein Feuerwehrkamerad Alexander Stroh. Er hat unser "Fluthelfer-Team" organisiert und bei der Stadt Wiesloch um Fahrzeuge und Werkzeug gebeten. Unserem Team aus Wiesloch, Baiertal, Schatthausen und Walldorf wurden "fremde" Helfer zugeteilt. Wir staunten nicht schlecht: Fünf der sechs waren Wieslocher. Sie hatten sich über den Stadtteilverein Frauenweiler organisiert.

Unsere größte Einsatzstelle, ein voll unterkellerter Gebäudekomplex mit Restaurant im Hochparterre, liegt in Heimersheim, einem Ortsteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort muss die Kegelbahn im hinteren Teil abgerissen werden.

Wir starten mit dem Abreißen der Wände und Decken. Parallel kommen Türen, Rahmen oder die Einrichtung im Küchen- und Gastrobereich weg. Vieles wirkt auf den ersten Blick noch ansehnlich, dahinter ist alles feucht. Stemmeisen, Vorschlaghammer, Spaltaxt sind über Stunden das Mittel der Wahl. Strom für elektrisches Werkzeug wäre ein Traum. Das alles in einem 25 Meter langen, fensterlosen Tunnel der Kegelbahn. Nur das partielle Licht zweier Baulampen, die am einzigen Stromverlängerungskabel hängen, hilft etwas.

Während einer kurzen Pause fällt uns eine Kapelle auf – mit einem angeschwemmten Camper-Wrack in der Seite. Ein Anwohner berichtet uns, dass er mitten in der Nacht seine Familie ins Auto geladen hatte. Sie seien gerade noch abgefahren, bevor die Autos anfingen zu schwimmen: "Ein paar Straßen den Berg hoch war kein Wasser, wir sind aber trotzdem weiter gefahren, man kann ja nie wissen." Kurz darauf bringen uns Helfer eine Ladung belegter Brote, Muffins und abgepackter Waffeln, die für eine Hundertschaft gereicht hätten.

Die weiteren Arbeiten an der Einsatzstelle haben es in sich. Zum Problem werden die fehlenden Fenster, als es an den Kegelbahnboden geht. Dafür wird die Motorkettensäge angeworfen. Dann wird es laut, die Abgase des Verbrennungsmotors zusammen mit all dem Dreck sind heftig. Einer sägt, die anderen schnaufen durch, dann Motor aus, kurz warten, bis sich die Abgase verziehen und alle ran zum Schleppen.

Normal ist hier nichts, lamentieren hilft keinem und ich denke an meine Mama, die immer sagt: "Viele Hände, schnelles Ende!" Wäre nur die zweite Schubkarre nicht kaputt gegangen: Sie hat einen Platten.

Der Schuttberg wächst in der Zeit weiter an. Sortiert wird hier nicht, es muss nur so getürmt werden, dass die Straßen frei bleiben. Wann und von wem, das wird man sehen. Der Notlage ist es geschuldet, dass der Müll nicht getrennt wird, was wohl zur langfristigen Tragik des Geschehens beitragen wird. Bisher sind schon 140.000 Tonnen Müll im Tal zusammengekommen. Ein Teil davon wird per Sondergenehmigung für immer auf Deponien gelagert werden müssen. In der Not wird vielerorts eine Deponie auf Sportplätzen und Freiflächen ausgewiesen.

Neben den menschgemachten Schuttansammlungen gibt es die, die die Flut selbst geschaffen hat. Ich finde sie gruselig, denn was genau drin steckt, erkennt man nicht. Textilien, Fahrräder, Batterien, Spielsachen – was man sich nur vorstellen kann – sind gemischt mit Erdreich, Baumstämmen, Mülltonnen. Besonders grotesk wirken die Autowracks an Stellen, wo sie unmöglich abgestellt wurden: In Vorgärten quer aufeinander liegend oder eingequetscht zwischen Laternen. Alles wurde mitgerissen, deformiert und im Mix mit Geröll und Schlamm von der Flut "wo anders wieder ausgekotzt", wie es ein Heimersheimer beschreibt.

Ich trete ihm übrige Wurst-Käsebrote ab, er mir seine letzte Fassbrause. Er erzählt mir, seine Familie habe Glück gehabt: "Gott sei Dank, alle unverletzt, nur Keller und Erdgeschoss liefen voll." Kürzlich hatte er alle seine Daten und Fotos von vielen Festplatten auf einen Server kopiert. Den hat er statt im Keller am Treppenaufgang montiert. "Zum Glück. Mein Nachbar hatte seinen Server auch gerade neu gemacht. Leider im Keller, alles futsch." Er beschreibt, wie er die "Kiste" mit all seinen Daten noch schnell abmontierten konnte. Da stand ihm das Wasser bis zur Brust.

Mit etwa 15 Betroffenen habe ich mich an zwei Tagen ausgetauscht, teils waren es nur ein paar nette Worte, teils die Geschichte der Katastrophe, ihrer Katastrophe: Was sie erlebt und wie sie es überlebt haben, über die Nacht von Mittwoch, 14. Juli, auf Donnerstag, 15. Juli, als das Wasser kam, und die Zeit, bis sie gerettet wurden.

Ich sehe Bilder und Videos, wie sie im obersten Stock der Häuser ausharrten und auf Hilfe warteten, das Wasser nur ein paar Zentimeter tiefer. Die Dunkelheit scheint im Erlebten eine große Rolle zu spielen. Mehrfach wird der Schrecken beschrieben, sich im Haus ganz nach oben gerettet zu haben und dann hilflos auszuharren inmitten der unerträglichen Geräuschkulisse aus schnell fließendem Wasser und zerberstenden Dingen. Was genau, das sah man nicht.

Bei aller Tragik höre ich, dass die Menschen dankbar sind, mit dem Leben davongekommen zu sein. Denn es scheint, dass jeder Bekannte hat, die es schlimmer erwischt hat: Nachbarn und Leute aus dem Ort, die im eigenen Haus ertrunken sind oder im Auto weggeschwemmt wurden – und es gibt noch immer keine Spur von ihnen. Oder Eltern, denen die im Auto angeschnallten Kinder beim Fluchtversuch ertranken. Man mag es sich nicht vorstellen – oder weiter ausführen.

Sie erzählen, ich frage mal nach. Das ist für sie okay, sie merken, ich frage, um den Zusammenhang und ihr Schicksal zu verstehen. Ich erzähle von mir und warum ich hergekommen bin, als Mensch und Feuerwehrfrau, um zu helfen. Und auch, um die Situation zu dokumentieren und in Bilder und Worte zu fassen.

So entstehen auch schöne Beispiele, wie beispielsweise Kinder, die ein paar Schritte vom zerstörten Wohnviertel entfernt Fußball spielen. Oder die Mutter, die mit ihren zwei kleinen Kindern in der Notversorgungsstelle am Nachbartisch zu Mittag isst.

Tausende Betroffene sind auf Versorgung angewiesen. Viele Notversorgungsstellen wurden eingerichtet, oft sind es Turnhallen. Dort sieht man auch Einsatzkräfte mit lila Westen. Sie gehören zur Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) und helfen Betroffenen und Einsatzkräften bei der Bewältigung traumatischer Erlebnisse.

Beeindruckend sind die Massen an Hilfsgütern: Hygieneartikel, Spielsachen, selbst Tiernahrung, Werkzeuge, Geschirr, Rollstühle und Rollatoren, all das wurde gespendet. Jeder nimmt, was er braucht. Besonders Bekleidung wurde schnell notwendig, erzählt mir ein junges Paar: "Wir sind sehr dankbar." Sie zeigen auf das, was sie gerade anhaben. Ich lerne das Paar am ersten Tag kennen, als ich in Ahrweiler zum Fluss runter laufe.

Ein Polizeiwagen patrouilliert, ein Bundeswehr-Geländewagen rollt vorbei. Der Wind trägt das Brummen eines Stromaggregats von irgendwo her. Die Atmosphäre ist surreal. Ich gehe Richtung Ahr. Das Flüsslein liegt in einem breiten Bett und fließt dahin, als ob nichts gewesen wäre. An einem Gebäude treffe ich das Pärchen. Ihr Haus ist unbewohnbar, sie hoffen, dass man alles wieder richten kann. Bewundernswert.

Erlebt haben sie die Flut mit Verwandten drei Häuser weiter. Es ging ganz schnell und man war vom Wasser eingeschlossen, sie hätten es nicht mal mehr rüber geschafft. Im obersten Stockwerk harrten alle aus, unten schoss das Wasser hinein. "Wir haben an der Treppe beobachtet, wie das Wasser Stufe um Stufe zu uns hoch kam. So um halb zwei Uhr nachts war es bei uns am Höchsten. Es fehlte nicht viel und das erste Obergeschoss wäre vollgelaufen. Notfalls wäre uns nur das Dach geblieben. Die Nachbarn hatten bei sich schon Ziegel weggemacht, um durchsteigen zu können", schildern die beiden. Hier an der Flussbiegung kam die volle Wucht an. Zum Glück hat eine Reihe alter Bäume am Ufer den Einschlag des Treibguts etwas ausgebremst. Wer weiß, ob die Häuser ohne sie standgehalten hätten. Weder hier noch in den anderen Häusern der Straße hätte man in den unteren Stockwerken überlebt.

Das Paar ist beim Entkernen weit gekommen, dank freiwilliger Helfer. "Plötzlich sind hier überall Menschen aufgetaucht. Sie alle räumten, schaufelten und transportieren unermüdlich. Wir sind unendlich dankbar! Wenn so etwas woanders passieren sollte, fahren wir los und helfen", erklären sie.

Helfen kann man übrigens auf viele Weisen: in Notunterkünften, Sammelstellen oder im Orga-Team. Manche unterstützen einen Tag, manche bleiben ihren ganzen Urlaub lang. Manche Helfer spülen zum Beispiel bei den Winzern den "Flutwein". Das sind die Flaschen aus den überfluteten Lagerbeständen, die man online oder in einem provisorischen Verkaufsstand erwerben kann.

Gerne hätte ich ein paar Flaschen mitgenommen. Vielleicht ergibt sich beim nächsten Einsatz eine Möglichkeit. Ich komme wieder. Vielleicht sieht man sich.