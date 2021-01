Von Sophia Stoye

Wiesloch. Seit etwa eineinhalb Jahren ist Dr. Regine Heneka Direktorin am Amtsgericht Wiesloch. Im RNZ-Gespräch berichtet sie über ihre bisherige Arbeit in der Weinstadt und wie sich die Coronakrise auf die Arbeit am Gericht auswirkt.

Frau Heneka, im Juni 2019 fand Ihre Amtseinführung statt. Wie haben Sie sich bisher eingelebt?

Sehr gut. Ich bin ja Wieslocherin. Für mich ist das deshalb wie Heimkommen. Aber ich habe nur ein hübsches halbes Jahr gehabt und dann ging es schon los mit der Coronakrise. Trotzdem ist es ein sehr angenehmes Gericht mit einem sehr guten Arbeitsklima. Hier möchten viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Wir haben nie Probleme, Leute zu bekommen. Es ist ja auch schön.

Was macht das Wieslocher Amtsgericht aus, dass es so beliebt ist?

Wir haben eine sehr gute Verwaltungsleiterin und einen sehr guten Wachtmeister, sie sind die Seelen des Hauses, und es ist vielleicht eine günstige Konstellation. Außerdem sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoch motiviert und verstehen sich gut.

Was sind die "top drei" Fallarten in Wiesloch?

Unterbringungen, Fixierungen, Betreuungssachen.

Also hat das PZN maßgeblichen Einfluss auf Ihre Arbeit?

Auf jeden Fall. Der Gerichtsstandort ist durch die Psychiatrie und die geänderte Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts sicher größer geworden. Wiesloch versorgt ja auch Mosbach psychiatrisch, das ist ein riesiger medizinischer Einzugsbereich. Außerdem haben wir noch den Maßregelvollzug, der jetzt auch auf das Amtsgericht übertragen wurde. Also Entscheidungen, ob die Straftäter im PZN Medikation bekommen oder fixiert werden. Ich würde mal sagen, fast die Hälfte der Arbeitskraft der Richter resultiert aus Unterbringungen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz, Fixierungen und Betreuungen. Also die Psychiatrie ist ein großer Arbeitgeber für das Amtsgericht.

Was für interessante Fälle hatten Sie bisher seit Ihrem Amtsantritt in Wiesloch?

Zum einen Kindschaftssachen mit Sorgerechtsentzug, Kindeswohlgefährdungen oder strittige Scheidungen, bei denen es um etwas Geld geht. Die ganze Bandbreite.

Welcher Prozess stach 2020 heraus?

Der herausragende Prozess war sicher der Strafprozess mit der Schlägerei vor der Eisdiele. Das war der Prozess des Jahres, der auch sehr viel Berichterstattung erfahren hat. Allerdings wurde er in Heidelberg verhandelt, weil es so viele Angeklagte waren. In unseren Gerichtssälen wäre nicht ausreichend Platz für alle gewesen. Und die Coronakrise hat das Platzproblem ja noch verschärft, weshalb der Prozess dann erst recht in Heidelberg stattfinden musste.

Wie sind Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen bisher durch die Coronakrise gekommen?

Es gab natürlich manchmal Reibungsverluste und Schwierigkeiten, gerade wenn sich Gewohnheiten ändern müssen, zum Beispiel bei der Frage der Arbeitszeit oder der Kinderbetreuung. Das verstehe ich auch. Aber wir haben es bisher immer gut über den kleinen Dienstweg gelöst. Zum Beispiel haben wir jetzt Homeoffice für eine Geschäftsstellenmitarbeiterin, für die Rechtspflegerinnen und auch die Richterinnen und Richter haben jetzt die Möglichkeit, von zuhause aus zu arbeiten. Wir haben auch sehr viele Einzelzimmer, sodass wir nur dann Probleme hatten, wenn zwei Kollegen in einem Zimmer arbeiten. Das ist ein großer Luxus.

Hat die Arbeitsbelastung während der Coronakrise zugenommen?

Die hat sich eher verteilt, deshalb ist für alle die Arbeitsbelastung per se gleich geblieben. Aber von der Kommunikation her hat es sich auf die Pforte verlagert, weil alle nicht-internen Angelegenheiten nur noch in den Gerichtssälen unten besprochen werden. Außerdem sind Anrufe und E-Mails natürlich sehr viel mehr geworden. Die Leute wollen ja trotzdem noch etwas wissen.

Wie viel Personalstellen haben Sie denn überhaupt?

Wir sind acht Richter, sechs Rechtspflegerinnen und fünf Gerichtsvollzieher, außerdem arbeiten einige im Servicebereich. Insgesamt sind wir mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 46. Aber nicht alle arbeiten in Vollzeit.

Ist das ausreichend?

Als ich im Juni 2019 hier angefangen habe, wurden die Richterstellen um 0,75 aufgestockt. Uns fehlt aber noch etwa eine halbe Richterstelle, die würde dann auf alle verteilt werden. Damit wären wir schon sehr zufrieden. Vielleicht erfolgt das auch noch im Laufe dieses Jahres.

Sind die Gerichtsverfahren wegen der Corona-Auflagen mehr geworden?

Bei den Ordnungswidrigkeiten hatten wir 15 bis 20 Corona-Verstöße, aber die Gesamtzahl ist nicht signifikant hochgegangen. Ich glaube aber auch, dass sich die Leute hier in der Region an die Auflagen halten. Hier passiert zwar auch schon was, aber ich habe den Eindruck, dass da andere Bundesländer oder Landkreise mehr Probleme haben.

Kann man sagen, dass der Lockdown den Straftätern einen Vorteil verschafft?

Nein. Die Polizei ist trotzdem da und ermittelt auch. Vielleicht gibt es weniger Wohnungseinbrüche, weil die Menschen mehr zuhause sind. Aber das kann ich nicht beurteilen. Was immer wieder vorkommt – auch vor der Pandemie –, dass Angeklagte eine Krankheit vorschieben, um einen Termin nicht wahrnehmen zu müssen. Das war vor Corona Magen-Darm und jetzt ist es Husten. Die Zahl der Verfahren ist zwar beim ersten Lockdown leicht eingebrochen, aber das ist erstens wieder ausgeglichen worden und zweitens geht es jetzt ganz normal weiter, wir halten die Termine ab.

Wie finden die Verfahren coronakonform denn statt?

Die meisten verhandeln mit Maske bei geöffnetem Fenster. Das was geht, machen wir über Videokonferenzen oder als schriftliches Verfahren. Das geht im Zivilbereich, bei Familiensachen aber nur eingeschränkt bis gar nicht und Strafprozesse sind immer Präsenzprozesse. Ich habe auch schon ein paar Scheidungen per Videokonferenz gemacht – aber nur unstrittige. In letzter Zeit aber wieder weniger, weil es schon ein Aufwand ist. Außerdem weiß man inzwischen auch, wie man sich vor dem Coronavirus schützen kann, im ersten Lockdown war das noch anders. Jetzt ist bekannt, wie man die Ansteckungsgefahr gering hält, und dann kann man auch persönlich verhandeln – eben mit Einschränkungen wie Maske, Abstand oder geöffnetem Fenster.

Könnten Videokonferenzen Präsenzverhandlungen dauerhaft ersetzen?

Nein. Gerade für die Sachverhaltsermittlung ist es per Video auf Dauer extrem anstrengend. Und man sieht den anderen nur, alle anderen Wahrnehmungen sind nicht da.

Was darf überhaupt schriftlich verhandelt werden?

Zivilprozesse unter 600 Euro und wenn eine Zustimmung zum schriftlichen Verfahren vorliegt.

Wie wirkt sich die Pandemie auf die einzelnen Gerichtsabteilungen aus?

Durchaus unterschiedlich. Das hängt damit zusammen, ob man eben schriftlich verhandeln kann oder nicht. Für die Strafrichter hat sich außer dem Einhalten der Hygieneregeln nichts geändert. Im Zivilverfahren versuchen die Richter mehr schriftlich zu verhandeln, wenn die Angelegenheit nicht strittig ist. Bei einer Beweisaufnahme macht es aber schriftlich wenig Sinn. Und bei den Familiensachen ist die Lage noch einmal schwieriger.

Inwiefern?

Im Familiengericht ist die Zahl der Verfahren zwar nicht gestiegen, aber das Problem ist, dass wir keinen richtigen Überblick über mögliche Gefährdungen haben: Wir bekommen die Meldungen, dass zum Beispiel eine Kindeswohlgefährdung besteht, vor allem vom Jugendamt. Im ersten Lockdown sind dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nicht mehr richtig rausgegangen. Corona hat auch zu sehr viel Homeoffice geführt, da habe ich mich schon gefragt, wie das Jugendamt überhaupt noch Einblick in die Familien bekommen kann. Außerdem waren Schulen und Kindertagesstätten zu, somit konnte auch keiner von außen sehen, ob ein Kind Verletzungen oder blaue Flecken hat. Das ist sonst ein ganz großer Kontrollfaktor. Dazu kommt: Solange Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen in einer Ganztagsschule oder einem Hort sind, solange sind sie gut betreut. Das Jugendamt versucht natürlich, so gut wie möglich zu kontrollieren, aber Schul- und Hortschließungen sind sicherlich ein Problem.