Wiesloch/Walldorf. Viele haben damit gerechnet, jetzt steht es fest: Anfang Juni veröffentlichte das Sozialministerium von Baden-Württemberg eine weitere Verordnung zur aktuellen Lage, viele Ferienfreizeiten müssen nun ausfallen.

Aktuell ist noch ungewiss, ob im Sommer überhaupt Zeltlager und andere, mehrtägige Ferienfreizeiten mit Übernachtung stattfinden dürfen. Wie das Sozialministerium informierte, kann eine Öffnung der Ferienfreizeiten mit den Sommerferien nur stattfinden, sofern sich das Infektionsgeschehen nicht ins Negative ändert. Aktuell gibt es eine solche Öffnung jedoch noch nicht. Damit den freien Trägern und Kommunen dennoch etwas Planungssicherheit gewährleistet werden kann, hat das Ministerium für Soziales und Integration in einer Arbeitsgruppe Handlungsempfehlungen für eine mögliche Ferienfreizeit ausgearbeitet. Aber auch wenn das Infektionsgeschehen gleich bleiben sollte, bedeuten die Auflagen des Ministeriums für viele Veranstalter eine Absage ihrer Ferienfreizeit. Damit trifft es beispielsweise auch das Zeltlager der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) Wiesloch. "Nach vielen Überlegungen und Diskussionen, Ausarbeitung von Hygienekonzepten und vielem mehr müssen wir leider feststellen, dass für uns das KJG Zeltlager 2020 unter den aktuellen Vorgaben nicht durchführbar ist. Auch für uns ist das Zeltlager ein Highlight im Jahr und uns ist diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen", heißt es in einem Statement der KJG Wiesloch.

Laut der aktuellen Handlungsempfehlung sind insgesamt bis zu hundert Personen erlaubt, jedoch muss tagsüber ständig ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Zudem müssen Kinder, die zu einer Risikogruppe gehören, abgeschottet werden. "Unter diesen Umständen ist es fast nicht möglich, ein Zeltlager umzusetzen, zumal das, was ein Zeltlager ausmacht, mit 1,5 Metern Abstand nicht umsetzbar ist", erläutert Zeltlagerleiter Niklas Weiß. Denn zwei Wochen in einem fremden Umfeld mit ständigem Abstand zu jeder anderen Person würde vor allem für die Kinder fehlende Nähe bei einer Ferienfreizeit bedeuten, die normalerweise von Interaktion, Nähe und Gemeinschaft lebt. "Wir haben trotz der letzten Ereignisse immer weitergeplant, weil wir bis zum Schluss noch gehofft haben, dass es doch noch stattfinden kann", so Weiß weiter. Mit der Planung war die Wieslocher KJG bereits relativ weit, Zeltlagerplatz, Busse und ein Teil des Programms standen schon. Aber allein schon finanziell wäre das diesjährige Zeltlager etwas gewesen, das die KJG Wiesloch nicht hätte stemmen können.

Hintergrund > Die gemeinsame Handlungsempfehlung des Sozialministeriums soll den Ablauf von Ferienfreizeiten unter entsprechenden Coronamaßnahmen regeln. Sie entstand zusammen mit weiteren freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit und gilt nur, wenn sich das Infektionsgeschehen nicht ins Negative ändert. Denn laut der aktuellen Corona-Verordnung sind Ferienfreizeiten wie beispielsweise Zeltlager momentan noch verboten. Sollte sich an dem Verbot etwas ändern, wird das Land eine entsprechende Verordnung verabschieden. In dieser gemeinsamen Handlungsempfehlung werden zum einen die bestehenden Auflagen erläutert, zum anderen wird erklärt, wie die Planung von Angeboten in einer solchen Situation ermöglicht werden kann. Alle aufgeführten Punkte sind mit dem Landesgesundheitsamt abgestimmt. Geplant ist, die mögliche Teilnehmerzahl auf insgesamt 100 Personen zu erhöhen. Natürlich müsste auch der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, zumindest tagsüber. Während der Schlafzeit müssten zwar so wenig wie möglich im Zelt übernachten, durch eine versetzte Anordnung (Kopf an Fuß) dürften aber mehrere Personen – auch ohne den nötigen Mindestabstand – in einem Zelt übernachten. Für jegliche weitere Tagesaktivität müsste das Zelt verlassen und gut durchlüftet werden. An regnerischen Tagen sollten somit genug überdachte Flächen für Aktivitäten im Freien zur Verfügung stehen. Außerdem müssten alle ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer nach dem Ende der Ferienfreizeit eine Karenzzeit von 14 Tagen einhalten, bis sie erneut eine ehrenamtliche Betreuung übernehmen dürften. (stoy)

Denn laut Weiß entstehen durch die geringere Teilnehmerzahl und die aktuellen Hygieneauflagen erhebliche Mehrkosten. Hinzu kommen weitere Zelte, Busse, Bänke oder Pavillons, um auch bei Regen den Mindestabstand einhalten zu können, da die Gruppenzelte tagsüber nicht verwendet werden dürfen. "Nachts dürften die Kinder wieder zusammen in einem Zelt schlafen, aber auch das nur versetzt mit Kopf an Fuß, Fuß an Kopf", erklärt Weiß weiter. Diese scheinbar absurden Regeln seien wichtig, da es auch in der aktuellen Situation immer noch Eltern gebe, die auf das Betreuungsangebot angewiesen seien.

Der Entscheidung, das jährliche Zeltlager abzusagen, ist auch die KJG in Walldorf gefolgt. "Natürlich sind wir traurig über die Absage, aber wir haben alle schon damit gerechnet, deswegen trifft uns es nicht so krass", berichtet Manuel Kilian, Lagerleiter der KJG Walldorf. So ist laut Kilian eine alternative Idee, in den Herbstferien eine Ferienfreizeit in Hütten zu organisieren, um das Ferienlager für dieses Jahr nicht komplett abzusagen. Für den Sommer sind außerdem eintägige Veranstaltungen wie eine Schnitzeljagd durch Walldorf oder Spiele im Freien geplant.

Auch bei der Katholischen Jungen Gemeinde in Rauenberg überlegt man, ein Tagesprogramm zu organisieren. "Wir haben die ganze Zeit auf neue Richtlinien gewartet und gehofft, das Zeltlager so durchzuführen, dass es uns und den Kindern Spaß macht", aber nun fällt auch diese Ferienfreizeit aus, so die Verantwortliche Alena Laier. Denn neben den schon schwer umsetzbaren Handlungsempfehlungen kommt auf die KJG Rauenberg eine weitere Schwierigkeit dazu. Das Zeltlager hätte dieses Jahr in Rheinland-Pfalz stattgefunden und dort habe es erst sehr spät konkrete Auflagen gegeben.

In St. Leon hat sich die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ein besonderes Ersatzprogramm für das Zeltlager ausgedacht: Statt der traditionellen Workshops im Hauptzeltlager sollen die Bastelworkshops – neben Veranstaltungen im Freien – online stattfinden. Und schließlich hat sich auch in Malsch die DLRG dazu entschlossen, sämtliche Randaktivitäten wie das Zeltlager bis zum 31. August abzusagen. Die Ferienfreizeiten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Rhein Neckar hingegen sind für den Sommer alle noch in Planung. Genauere Informationen gibt die Awo erst am 30. Juni bekannt.