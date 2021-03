Walldorf. (seb) "Ich bin zufrieden", sagt Volker Stutz, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wiesloch-Walldorf. Für eine Großinvestition hat der Verein vom Land einen Zuschuss von 71.000 Euro aus der Tierheimförderung erhalten.

Mit Verweis auf den Bewilligungsbescheid hat die Stadt Walldorf als Antragstellerin auf RNZ-Anfrage erläutert, dass die kompletten Nettobaukosten in Höhe von 178.200 Euro als voll zuwendungsfähig anerkannt wurden: Das Land trägt davon 40 Prozent, der Tierschutzverein hat einen Eigenanteil von 30 Prozent und die übrigen 30 Prozent kommen von den am Tierheim beteiligten Kommunen. Das ist nicht nur Walldorf, auch Wiesloch, St. Leon-Rot, Dielheim und Malsch haben der Investition zugestimmt und tragen sie mit.

"Es könnte mehr sein", meint Volker Stutz trocken, aber er sei dankbar für die Förderung. Er freute sich über die Unterstützung der Kommunen, "ohne die ginge es nicht". Interessant dabei: Als Mitglied im Vorstand des Landestierschutzverbands hat er das Programm zur Tierheimförderung mit aus der Taufe gehoben: "Damals haben wir noch mit Ministerpräsident Günther Oettinger verhandelt." Jedes Jahr stelle das Land nun den "schönen Betrag" von 500.000 Euro für die Tierheime zur Verfügung. Die Mittel seien bereits vielen zugute gekommen, das Walldorfer Tierheim wiederum hatte bisher noch kein Einzelprojekt in der Größenordnung, das für dieses Förderprogramm in Frage kommt.

"Wir machen den Hundebereich neu", erklärt Stutz. Die Innenzwinger und die Auslaufbereiche werden nicht nur saniert, es sollen auch geschlossene Räume entstehen. "Es soll Ruhe herrschen", so Stutz, bisher könne jeder Hund die anderen mit spontanem Gebell "anstecken", der Radau sei fürs Mitarbeiterteam störend, aber vor allem bedeute es für die Tiere Stress, Warn- und Angstlaute weiterzugeben, ohne zu wissen, warum.

"In der Coronazeit hatten wir weitaus weniger Besucher, da war es relativ ruhig im Tierheim. Wir haben gemerkt, wie gut das den Tieren tut." Auch in anderen Tierheimen seien geschlossene Räume inzwischen Standard – im Innern, für den Bewegungsdrang wird es nach wie vor die dann sanierten Außenbereiche geben und das Gassigehen mit dem Tierheim-Team sowie Freiwilligen.

Weiterhin widmet sich der Tierschutzverein der in die Jahre gekommenen Heizung, die sei angerostet und marode, so Stutz. Und zudem soll in dem Zusammenhang eine kleine Solaranlage aufs Dach, die keinen Strom, sondern Wärme produziert. Und schließlich werden die Beläge von Wänden und Boden erneuert.

Die Kosten der gesamten Baumaßnahme beziffert Volker Stutz auf 212.000 Euro – brutto. Das Land bezuschusst mit 178.000 Euro den Nettobetrag, die Zuschüsse der Kommunen wiederum sind inklusive Mehrwertsteuer, weist er auf ein Kuriosum hin.

"Wir müssen dringend sanieren", erläutert Volker Stutz: Das Tierheim sei 1997 eröffnet worden und in dieser "Intensivhaltung", die notwendigerweise ganz anders als in einem menschlichen Zuhause ist, sei auch der Verschleiß der Anlagen höher. "Da ist nur eine Frage der Zeit, bis größere Schäden auftreten." Er betont aber: "Dafür, dass die Infrastruktur 24 Jahre alt ist, sieht sie noch vernünftig aus."

Das liegt auch daran, dass der Tierschutzverein selbst die zahllosen "Kleinigkeiten", die reparaturbedürftig werden, anpackt. Enorme Summen habe man bereits aus eigener Kraft ins Tierheim gesteckt, so Stutz. Möglich sei das dank viel Eigenleistung des Teams und insbesondere dank der großen Spendenbereitschaft der Bevölkerung. "Letztes Jahr haben wir 185.000 Euro an Spenden erhalten, das ist der Wahnsinn."

Ein größeres Zukunftsprojekt, das das Tierheim im Blick hat, ist Stutz zufolge ein "Kleintierhaus". Kaninchen, Meerschweinchen und andere Kleintiere beherbergt man in den letzten Jahren in immer größerer Zahl. Das gehe auch anderen Tierheimen so, erklärt Stutz. Aber wenn man diesen Tieren einen eigenen Bereich einrichten wolle, werde das ein Kraftakt, "dafür brauchen wir einen Sponsor". Alles andere schaffe der Verein mit eigenen Mitteln, daher blickt Stutz "sehr ruhig" in die Zukunft.