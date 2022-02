Seit gestern kann in Apotheken geimpft werden. Zumindest theoretisch. Praktisch muss man eher in die Arztpraxis. Foto: Pfeifer

Wiesloch/Walldorf. (hds) Gestern fiel der Startschuss: In Apotheken kann jetzt auch geimpft werden. Allerdings ist in der Region noch Zurückhaltung zu spüren. Dietmar Sommer etwa, im Landesapotheker-Verband für Heidelberg und Umgebung zuständig, wird in seiner Stadtapotheke in Walldorf noch einige Zeit abwarten: "Wir könnten zwar, haben die entsprechenden Schulungen absolviert und auch bei den Räumlichkeiten ginge das bei uns", sagt er. Dennoch werde man nicht sofort loslegen. Sein Argument: Man wolle nicht in Konkurrenz zu den Ärzten und den anderen Impfangeboten treten. "Die bleiben sonst auf ihren Dosen sitzen", meint Sommer.

Die Qualifizierung, also die Ausbildung, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe sich auf einen theoretischen und praktischen Teil erstreckt. "Wir wurden zudem auf Notfallsituationen vorbereitet", berichtet Sommer. Jetzt gelte es, zunächst einmal die Entwicklung der kommenden Tage abzuwarten. Ähnliche Situation bei der Hessel-Apotheke in Wiesloch: Auch dort wurde geschult, Räume sind vorhanden, aber wohl erst im März soll mit dem Impfen begonnen werden. "Wir hatten einen langen Vorlauf, mussten im Vorfeld viele organisatorische Dinge klären", berichtet Lothar Graff. Jetzt gehe es darum, die Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Graff schwebt vor, alle weiteren Schritte mit anderen Apotheken abzustimmen, auf Erfahrungen anderer zu setzen und vielleicht sogar in einer Art Kooperation vorzugehen. Dazu gehöre sicherlich auch, sich mit den Ärzten abzustimmen. "Wir müssen immer berücksichtigen, dass sowohl das Testen als auch eine Impfaktion nicht zu den Aufgaben unserer Branche gehören", gibt er zu bedenken.

Bereits im Dezember des Vorjahres wurde von Bundestag und Bundesrat beschlossen, die Apotheken und auch Zahnärzte beim Impfen mit einzubinden. Die nun erfolgte Umsetzung bezeichnet Frank Eickmann, der Sprecher des Landesapotheker-Verbands Baden-Württemberg, als "vielleicht zu spät". Die derzeitige Nachfrage nach Terminen, um sich einen Piks abzuholen, sei rückläufig. Außerdem seien genügend Angebote vorhanden.

Beim Blick auf die kommenden Wochen könnte sich jedoch die Lage verändern und die Apotheken eine doch wichtige Rolle übernehmen: "Wir werden verstärkt eine Nachfrage nach der zweiten Auffrischimpfung haben", glaubt Eickmann. Auch seien Hersteller derzeit intensiv dabei, einen neuen Stoff speziell gegen Omikron zu entwickeln. "Vielleicht ist es ganz gut, dann ein größeres Angebot in der Hinterhand zu haben", so der Sprecher des Landesapotheker-Verbands. Es sei wichtig, dann in der Fläche genügend Alternativen anbieten zu können. Von den rund 2400 Apotheken in Baden-Württemberg (Zahl von 2020) haben sich nach Aussagen Eickmanns inzwischen etwa 900 an den vorbereitenden Schulungen beteiligt.

Info: Um unnötige Wege oder Telefonate zu vermeiden, können sich Interessenten unter mein-apothekenmanager.de informieren, ob in der Nähe eine Apotheke den entsprechenden Service anbietet.