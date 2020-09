Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Die Volkshochschule Südliche Bergstraße (VHS) wird ab Oktober Räumlichkeiten in der ehemaligen Gerbersruhschule beziehen. "Wir wollen dort in der Zeitspanne, bis das Areal veräußert wird, eine Zweigstelle zu unserem Hauptsitz in der Ringstraße einrichten", so Annette Feuchter, Leiterin der VHS, gegenüber der RNZ. Im Vorfeld sei viel zu tun gewesen, um alle organisatorischen Aufgaben zu erledigen. "Wir hatten Gespräche mit der Stadt und freuen uns, dass dieser Schritt nun vollzogen werden kann." Untergebracht wird die Zweigstelle im alten, denkmalgeschützten Bereich der Schule sein. Zwar fällt nach Aussagen Feuchters keine Miete an, allerdings müssen die Aufwendungen für Reinigung, den Hausmeister und anfallende Heizkosten aus den Kassen der VHS gezahlt werden.

In erster Linie sollen in den ehemaligen Räumen der Gerbersruhschule, die inzwischen Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule heißt, Sprachkurse stattfinden. "Dort haben wir wegen der hohen Teilnehmerzahlen mehr Platz als an unserem Stammsitz", erläuterte Feuchter. Zudem seien die Lüftungsmöglichkeiten besser. Über eine Laufzeit der Nutzung habe man sich mit der Stadt noch nicht festgelegt, derzeit gehe man aber davon aus, das Gebäude bis zu einer Veräußerung an einen Investor nutzen zu können. Zwar sei diese Interimslösung erfreulich, allerdings – und dies betonte Anette Feuchter ausdrücklich – benötige man künftig für die Aktivitäten der Volkshochschule auf jeden Fall mehr Platz. Dennoch bedeute der jetzt gefundene Kompromiss eine "Win-Win Situation" für die VHS, die Stadt und die Bürger.

Noch nicht endgültig entschieden ist dagegen, ob auch die Musikschule Südliche Bergstraße für Unterrichtsstunden oder Orchesterproben Räume im neueren Trakt der Schule nutzen wird. "Wir stehen da noch in abschließenden Verhandlungen mit der Stadt", erklärte Leiter Ansgar Sailer. Der Grund: Die aufzubringenden Kosten für Reinigung, Hausmeister und Heizung sind Sailer zufolge "sehr hoch"– und dies kann man derzeit nicht aufbringen und normal verbuchen. Zudem müsse man wegen der inzwischen leer geräumten Klassenzimmer in die Akustik investieren. "Wir versuchen nun, diese Kosten auf die tatsächliche Nutzungsfläche herunter zu brechen, wir benötigen da eine klare Zahl", so der Musikschulen-Leiter.

Bereits früher habe man Räume in der Gerbersruhschule genutzt, die Corona-Pandemie habe dies jedoch letztendlich beendet. Derzeit sei man auf die Unterstützung anderer angewiesen: "Wir können hin und wieder den Proberaum der Stadtkapelle nutzen, auch die Stadtbibliothek gewährt uns, je nach freien Terminen, Möglichkeiten zum Üben. "Wir sind für die Hilfe sehr dankbar und auch die Stadt und insbesondere Oberbürgermeister Dirk Elkemann haben uns in vielen Belangen geholfen." Selbst wenn es noch zu einem befriedigenden Ergebnis in Sachen Kosten kommen solle, bleibe das Kernproblem der Musikschule mittel- und langfristig bestehen. "Uns fehlt es einfach an Platz", fasste Ansgar Sailer die angespannte Situation zusammen.

Was in Wiesloch bleibt, ist das Gebäude schräg gegenüber der Gerbersruhschule. "Und das ist sanierungsbedürftig", so Sailer. "Ideal wäre aus unserer Sicht eine Art Kulturzentrum in den Räumen der Schule gewesen", erklärte er weiter: Man hätte dann verschiedene Einrichtungen unter einem Dach zusammenfassen können.

Jedoch hatte sich der Gemeinderat vor einiger Zeit dagegen ausgesprochen, da sich die Umbau- und Sanierungskosten als zu hoch erwiesen hätten. "Schade eigentlich, denn wir hätten die kleine Sporthalle, die im unter Denkmalschutz stehenden, alten Teil untergebracht ist, optimal für Orchesterproben nutzen können", bedauerte Sailer.

Aus seiner Sicht habe die Berechnung möglicher Umbauarbeiten an der Gerbersruhschule den doch sehr aufwendigen Sanierungsaufwand am Gebäude der Musikschule in der Gerbersruhstraße nicht berücksichtigt.