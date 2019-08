Wiesloch. Die neuen Bildungsangebote der Volkshochschule Südliche Bergstraße sind jetzt online zu finden und zu buchen unter www.vhs-sb.de. In gedruckter Form erscheint das neue VHS-Programm am Montag, 26. August.

Anlässlich des 70. Jahrestags des Grundgesetzes lädt die VHS zur Ausstellung "Mütter des Grundgesetzes" vom 20. September bis 12. Oktober ein. Begleitet wird die Ausstellung von einem Rahmenprogramm für alle Generationen mit dem Schwerpunkt Gleichberechtigung der Geschlechter. Passend dazu wird Prof. Dr. Stefan Harbarth, Richter am Bundesverfassungsgericht, im Januar 2020 einen Vortrag zur Besonderheit der deutschen Verfassung präsentieren - mit Blick auf die Weimarer Verfassung, die erstmals den Anspruch auf Weiterbildung in staatlicher Verantwortung erhob.

Die Volkshochschule beteiligt sich mit einer Aktion an der bundesweiten Aktion "Lange Nacht der Volkshochschulen" am 20. September. Ein buntes Rahmenprogramm erwartet alle Interessierten in Wiesloch ab 18 Uhr. Ab September starten auch die meisten Kurse aus der bunten Vielfalt des VHS-Programms. So bietet die Sprachenschule neben den gängigen und vertrauten europäischen Sprachen in diesem Semester Japanisch, Chinesisch, Persisch, Thailändisch und Tamil an. Auch für Kinder wurde das Angebot erweitert, lernen Kinder doch spielerisch und schneller eine Fremdsprache, wenn Muttersprachler ihnen begleitend zur Schule noch einmal ein tolles Angebot unterbreiten.

Im Bereich "Junge VHS" gibt es für Kinder neben Prüfungsvorbereitungen und Programmierenlernen auch Zaubern, Nähen, Kochen und zahlreiche Angebote im Kreativbereich. Die Freude, an einzelnen Tagen etwas anderes zu erleben, soll dabei im Mittelpunkt stehen. Unter "Kreatives und Bewegung" können Erwachsene in der Töpferwerkstatt modellieren und gestalten, Zeichnen lernen, Goldschmieden oder neue Gerichte in einem der vielen Kochkurse entdecken.

Das vielfältige kulturelle Programm der Volkshochschule lädt ein zu Lesungen, Vorträgen und Exkursionen. Zur Steigerung des körperlichen Wohlbefindens laden Kurse wie Yoga, Qigong, Rückenfit und viele mehr ein. Ganz neu im Programm ist der Kurs "Outdoor Fitness" in Sandhausen.

Hinzu kommen neue Angebote im Bereich der Fotografie wie Porträtfotografie oder das Fotografieren der Landschaften und des Sternenhimmels. Wer noch nicht ganz zufrieden ist mit seinen Bildern, hat auch die Möglichkeit, in einem der Fotobearbeitungskurse die Ergebnisse zu optimieren.

Das Angebot in Sachen Digitalisierung hat sich dahingehend erweitert, dass neben dem bewährten "Office"-Schulungsangebot neue Themen rund um die Sozialen Medien offeriert werden. Es kann gelernt werden, wie man die eigene Facebook-Seite gestaltet und man beschäftigt sich mit der Frage "Wie entwickelt sich die Welt 4.0?".

Info: Das VHS-Team freut sich über Anmeldungen unter 0 62 22/9 29 60 oder www.vhs-sb.de. Vom 5. bis 25. August ist die VHS-Geschäftsstelle in Wiesloch nur vormittags besetzt.