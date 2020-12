Von Sophia Stoye

Wiesloch. Der Schnee am Diesntagmorgen hat auch Wiesloch vor Herausforderungen gestellt. Während in der Schlossstraße sowohl für Fahrzeuge als auch für Fußgänger und Radfahrer keine Gefahr durch Schneeglätte bestand, sah es eine Straßenecke weiter anders aus: Trotz mehrfachem Streuen und Räumen des Schnees blieb die Fußgängerzone (Obere und Untere Hauptstraße) glatt.

Die Schlossstraße konnte geräumt werden. Foto: Teufert

"Das lief nicht optimal", räumte Meinrad Singler, Leiter des zuständigen Fachbereichs der Stadt Wiesloch, auf RNZ-Nachfrage ein. Der Bauhof benutze ihm zufolge für die Straßenabschnitte der Fußgängerzone ein kleineres Fahrzeug als jenes, das üblicherweise im Einsatz ist. Denn dieses sei zum Schneeräumen für die Fußgängerzone zu breit. Die Schlossstraße hingegen bietet laut Singler Platz genug, um mit dem größeren Fahrzeug geräumt zu werden, daher der offensichtliche Unterschied am Morgen.

Da aber das kleine Fahrzeug, bevor es in der Fußgängerzone im Einsatz ist, am Bahnhof und dann in Baiertal entlangfährt, beginnt es erst gegen 8 Uhr morgens in der Wieslocher Innenstadt den Schnee zu räumen. "Bis dahin ist aber schon viel Schnee festgetreten, deswegen müssen wir dann besonders viel streuen", so Singler.

Der erste Schnee stellt die Stadt vor Herausforderungen: In der Wieslocher Fußgängerzone blieb es den ganzen Tag über rutschig. Foto: Pfeifer

Und genau das war am Dienstag das Problem: Das Streugerät war verstopft, trotz mehrfacher Versuche funktionierte es nicht richtig. "Wir können immer nur im Echtbetrieb beim ersten Wintereinsatz die Geräte richtig testen – das war heute die Generalprobe", erklärte der Fachbereichsleiter. Ein neues Gerät sei aber schon vorhanden, für das nächste Mal bemühe man sich um eine Lösung.