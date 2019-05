Wiesloch. (pol/mare) Die vermisste 46-jährige Susanne V. ist wieder da. Das teilt die Polizei am heutigen Freitag mit.

Die Vermisste war in einer Spezialklinik in Wiesloch untergebracht. Von dort war sie allerdings am Dienstag gegen 11.30 Uhr geflüchtet. Aufgrund einer Erkrankung war eine hilflose Lage nicht auszuschließen.

Am Donnerstagabend konnte die Frau in der Karlsruher Innenstadt unverletzt und wohlauf aufgefunden werden. Sie wurde in die Fachklinik zurückgebracht.

Update: Freitag, 10. Mai, 11.20 Uhr