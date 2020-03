Am Sonntag wählen die Katholiken ihre Pfarrgemeinderäte: allerdings nur online und per Briefwahl. Foto/Logo: Kleinjans

Von Michael Kleinjans

Wiesloch und Umgebung. Am Sonntag, 22. März, werden in den Kirchengemeinden des Dekanats Wiesloch die neuen Pfarrgemeinderäte gewählt. Allerdings wird dies nur noch per Mausklick oder Brief möglich sein. Das Erzbistum Freiburg reagiert auf die aktuellen Herausforderungen durch die Ausbreitung des Corona-Virus mit der Absage der Präsenzwahl in den Wahllokalen.

"In diesen Zeiten sind wir mehr denn je zur Solidarität untereinander aufgerufen. Es besteht eine gesamtgesellschaftliche Pflicht, die Anzahl der Neuinfektionen so niedrig wie möglich zu halten. Dieser Verpflichtung möchte auch die Erzdiözese Freiburg nachkommen und ihrerseits alles dafür tun, um eine weitere Verbreitung von Corona zu verhindern", bestätigt Erzbischof Stephan Burger.

Für die am 22. März geplante Pfarrgemeinderatswahl im Erzbistum Freiburg wurde deshalb die Präsenzwahl in den Wahllokalen abgesagt. Die Wahlberechtigten können ihre Stimme aber weiterhin per Briefwahl oder erstmals auch online abgeben. Die Online-Wahl, für die alle Wahlberechtigten die Zugangsinformationen mit der Wahlbenachrichtigung erhalten haben, wird am 20. März um 18 Uhr abgeschlossen. Die Abgabefrist für die Briefwahlunterlagen wurde bis zum Wahltag am 22. März um 12 Uhr verlängert.

Eine lebendige Kirche braucht lebendige Gemeinden mit engagierten Menschen. Denn gelingende Gemeindearbeit und gute Ideen fallen selbst für die Kirche nicht vom Himmel. Gemeinsame Ziele und Initiativen müssen beraten werden, Meinungsverschiedenheiten erfordern kluge Kompromisse.

Der Pfarrgemeinderat ist das Gremium, in dem dies geschieht. Er unterstützt die Ehren- und Hauptamtlichen in der Kirchengemeinde, vernetzt Gemeindeteams und Gruppen vor Ort, informiert und nimmt Stellung zu aktuellen Themen. Er koordiniert die Gottesdienste und legt Schwerpunkte für die Arbeit in der Kirchengemeinde sowie die Grundlinien für die Verwendung der Gelder fest.

Im Dekanat Wiesloch steht die Pfarrgemeinderatswahl schon ganz im Zeichen der Kirchenentwicklung "Pastoral 2030". Die neugewählten Mitglieder der Pfarrgemeinderäte werden in den kommenden fünf Jahren wesentliche Entscheidungen für die zukünftige innere und äußere Gestalt der Kirchengemeinden fällen.

Das katholische Dekanat Wiesloch, an dessen Spitze seit dem Jahr 2011 Dekan Jürgen Grabetz (Kirchengemeinde Hockenheim) steht, umfasst gegenwärtig rund 85.000 Katholiken. Für die sieben Kirchengemeinden Brühl-Ketsch, Hockenheim, Leimen-Nußloch-Sandhausen, Letzenberg, Schwetzingen, Walldorf-St. Leon-Rot und Wiesloch-Dielheim sind insgesamt 137 Pfarrgemeinderäte zu wählen. Weitere Informationen zur Pfarrgemeinderatswahl, dem Wahlverfahren sowie den Kandidatinnen und Kandidaten sind auf den Internetseiten der jeweiligen Kirchengemeinden zu finden.

Info: Zu aktuellen Entwicklungen durch die Ausbreitung des Corona-Virus haben sowohl das Dekanat unter www.kath-dekanat-wiesloch.de wie auch die Erzdiözese Freiburg unter www.ebfr.de/corona eigene Internetseiten eingerichtet.