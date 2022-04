Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Viel Lob seitens der Fraktionen erhielt die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats für ihr Engagement bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben in Sachen "Flüchtlinge aus der Ukraine". Derzeit befinden sich 127 Personen aus dem Kriegsgebiet in Wiesloch, der größte Teil davon ist privat untergekommen. "Wir müssen uns jedoch jetzt intensiv Gedanken machen, wie es mit der notwendigen Anschlussunterbringung aussieht", so Bürgermeister Ludwig Sauer, der einen nur sechs Tage nach Kriegsbeginn gegründeten Sonderstab im Rathaus leitet. Alles müsse schnell geschehen, ein erster Lichtblick zeichnet sich bereits ab.

So wurde in der Sitzung einstimmig beschlossen, Teilbereiche der ehemaligen Gerbersruhschule, an der Blumenstraße gelegen, umzubauen. "Das können wir in einem relativ kurzen Zeitraum realisieren, wohl bis Ende April", kündigte Harald Schneider, der Leiter der Fachgruppe "Stadtentwicklung und Baurecht", an. Mit einem Kostenaufwand von knapp 150.000 Euro können nun die Voraussetzungen dort geschaffen werden, etwa 60 Personen unterzubringen. Eine weitere Unterbringungsmöglichkeit besteht in einer frei gewordenen Hausmeister-Wohneinheit im Schulzentrum. Dort bestehe die Möglichkeit, bis zu acht Personen unterzubringen.

Los gehen soll es mit den Umbauarbeiten bereits in den nächsten Tagen. Probleme mit Handwerkern, so die Befürchtungen aus dem Gemeinderat, werde es nicht geben. "Wir haben das im Vorfeld der heutigen Entscheidung abgeklärt", informierte Schneider. So sollen Duschen eingerichtet und neue Wände eingezogen werden. Man habe für all die anstehenden Aufgaben nun auch eine "AG-Wohnungen" ins Leben gerufen, eine wichtige Rolle spiele dabei die städtische Wohnungsbau-Gesellschaft. "Wir sind jetzt gezwungen, schnell und unbürokratisch zu handeln", ergänzte Sauer. Ziel müsse es sein, keine Turnhallen wie bei der Flüchtlingswelle vor sieben Jahren zu belegen. Es gehe vielmehr darum, eine dezentrale Unterbringung der Geflüchteten über das gesamte Stadtgebiet zu erreichen. In diesem Zusammenhang versuche die Verwaltung, kurzfristig Räume und Gebäude anzumieten. Ein entsprechender Aufruf sei bereits gestartet worden. Die Rückmeldungen seien durchaus positiv. "Wir haben hier Zeitdruck und können somit nicht auf mögliche Förderprogramme warten", sagte Schneider. Derzeit befinden sich in der Kernstadt 93 Personen aus der Ukraine, in Baiertal 19, in Schatthausen sieben und in Frauenweiler zwei. Es handele sich überwiegend um weibliche Personen und Kinder.

Denn es könnte durchaus sein, dass auf Wiesloch eine Zahl von rund 400 Flüchtlingen zukommen könnte. Wie Diana Fessler vom Ausländeramt berichtete, sollen bis zu 7.500 Menschen aus der Ukraine in den Rhein-Neckar-Kreis kommen, daher müsse man sich auf diese Zahl einstellen. "Wir stehen derzeit vor großen Herausforderungen", unterstrich Sauer und bat um Verständnis, sollten andere Projekte verschoben werden müssen.

Er hob die "großartige Unterstützung" durch die Bevölkerung hervor. Unterbringungsmöglichkeiten seien spontan geschaffen worden und dank unterschiedlicher Aktionen sei ein Spendenerlös von fast 105.000 Euro zusammengekommen. "Davon alleine 50.000 Euro von der MLP", fügte Oberbürgermeister Dirk Elkemann Das Geld habe man inzwischen an die polnische Partnerstadt Zabkowice Slaskie übergeben. Sauer verwies mehrmals auf die breite Unterstützung aus den Reihen der Bevölkerung. "Ohne dies, und da möchte ich die Bürgerstiftung mit ihrem ,Netzwerk Asyl’ hervorheben, hätten wir das alles nicht stemmen können."

Für die jetzt eingeschlagene Strategie dankte Barbara Dortants (CDU) der Verwaltung und betonte, all dies geschehe jetzt als humanitäre Hilfe. Gert Weisskirchen (SPD) regte an, an Samstagen in einer Schule Räume zur Verfügung zu stellen, um sich dort mit Hilfe von ukrainischen Erwachsenen um die Kinder zu kümmern, und dies in ihrer Muttersprache. Zudem schlug er vor, eine Veranstaltung ins Leben zu rufen, bei der die gesellschaftliche Integration der Geflüchteten realisiert werden könne. Susanne Merkel-Grau (Grüne) mahnte an, auf "Ausbeutung" der Flüchtlinge zu achten, und dies nicht nur bei möglichen Arbeitsverhältnissen. Dank kam auch von Stefan Seewöster von der Fraktionsgemeinschaft Wählergemeinschaft Frauenweiler/Altwieslocher Liste und Fritz Zeier (Freie Wähler). Beide hoben insbesondere das schnelle, unbürokratische Vorgehen der Verwaltung hervor.