Wiesloch. (pol/mare) Bei einem Arbeitsunfall in einem Trafohaus in der Hufschmiedstraße ist ein Arbeiter am Freitag gegen 12.45 Uhr schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kommt es auch zu Stromausfällen.

Der Arbeiter wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen. Durch den Unfall kommt es in Teilbereichen von Wiesloch zu Stromausfällen.

Der Energieversorger ist informiert und arbeitet laut Polizei an der Behebung des Schadens. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Wiesloch übernommen.