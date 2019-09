Wiesloch. (hds) Nach der Sommerpause wird der Wieslocher Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen über das weitere Vorgehen in Sachen "Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2030+" (Insek) diskutieren und über die nächsten Schritte konkret entscheiden. Als Grundlage dazu dient ein in der letzten Gemeinderatssitzung vor den Ferien von der Verwaltung vorgelegtes Papier, in dem die wesentlichen Aktivitäten für das kommende Jahr aufgelistet sind.

Wie Anika Schiffer vom zuständigen Fachbereich "Stadtentwicklung" berichtete, sind unterschiedliche Maßnahmen in fünf Handlungsfeldern vorgesehen. Das Spektrum erstreckt sich von "Wohnen, Wohnungsumfeld und Umwelt", über "Gewerbe", "Mobilität", "Bildung und Soziales" bis hin zu "Stadtmarketing und Tourismus".

Man habe, so Anika Schiffer, im Rathaus eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, in der die unterschiedlichen Fachbereiche koordinierend die jeweiligen Themenfelder behandeln würden. Verschiedene Ziele wurden benannt, im Vorfeld die Bürger in mehreren Workshops um deren Meinung befragt und Anregungen und Vorschläge mit eingebaut.

Wichtigster Punkt für das Jahr 2020 ist im Bereich "Wohnen" die Ergänzung des Baulückenkatasters, um so aufzuzeigen, wo noch bauliche Potenziale vorhanden sind. Dabei geht es in erster Linie darum, vorhandene Freiflächen zu erfassen, um so wertvolles Baugelände gerade im innerstädtischen Bereich einer Nutzung zuführen zu können.

Ganz oben auf der Planungsliste steht im Bereich "Mobilität" die seit Jahren diskutierte Umgestaltung der unteren Hauptstraße/östliche Bahnhofstraße bis hin zur Stadt-Galerie. Hier sehen die Vorschläge aus dem Rathaus eine mögliche Veränderung der Verkehrsführung vor, in die sowohl die Tuchbleiche als auch die Ringstraße mit einbezogen werden könnten. So ist angedacht, die Tuchbleiche wieder in beide Richtungen für den Verkehr zu öffnen, um so den Durchgangsverkehr durch die untere Hauptstraße zu reduzieren.

Im Vorfeld waren bereits Überlegungen angestellt worden, diesen Bereich gar als Fußgänger- oder aber als verkehrsberuhigte Zone anzulegen. Mit einbezogen werden soll auch die Platzgestaltung in der östlichen Bahnhofstraße. Ob und wie dies allerdings realisiert werden kann, hängt letztendlich vom künftigen Beschluss des Gemeinderats ab - und von den finanziellen Möglichkeiten der Stadt. Darüber hinaus gibt es Überlegungen, die Mühlstraße umzugestalten. Auch hier liegen aber noch keine konkreten Vorschläge vor.

Im Bereich "Bildung und Soziales" wird man nach Anika Schiffers Aussagen überprüfen, das Jugendzentrum attraktiver zu gestalten, und auch das Bürgerhaus in Altwiesloch soll eine Aufwertung erfahren. Zudem sind in den kommenden Monaten Stadtentwicklungsdialoge mit allen Beteiligten eingeplant. "Die Fraktionen haben jetzt genügend Zeit, sich mit den einzelnen Punkten auseinanderzusetzen und eigene Vorschläge einzubringen", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann.

Wichtig sei, so der Rathauschef, jetzt eine Umsetzungsstrategie einzuleiten und die daraus resultierenden Maßnahmen in den Haushalt einzubauen. Er verwies auf bereits umgesetzte Projekte wie beispielsweise den Ausbau und die Renovierung des Radwegenetzes.