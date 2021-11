Wiesloch. (hds) Die Weinstadt gehört zu einem der sieben Standorte, an denen in den kommenden Tagen feste Impfstationen eingerichtet werden sollen. "Vermutlich am 19., aber spätestens am 22. November können wir im Foyer der Stadionsporthalle loslegen, dann sind alle Vorbereitungen von unserer Seite abgeschlossen", erklärte Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer auf RNZ-Anfrage.

Geöffnet werden soll, nach derzeitigem Stand, das Zentrum an noch festzulegenden Tagen jeweils von 8.30 bis 18.30 Uhr. Betrieben wird, wie auch in den anderen Städten, dieses Impfzentrum auf Zeit (es soll bis Frühjahr 2022 bleiben) vom Rhein-Neckar-Kreis. "Wir haben nach einer entsprechenden Anfrage aus dem Landratsamt mögliche Standorte geprüft und uns letztlich für den Foyerbereich der Stadionsporthalle entschieden", so Sauer. Man habe dort bereits mit einem kommunalen Testzentrum Erfahrungen sammeln können.

Durchgeführt werden die Impfungen von Teams des Kreises. Möglich sind sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch die sogenannte Booster-Impfung, die Auffrischvariante. Welcher Impfstoff genau angeboten wird, könne man laut Sauer online abfragen, bei der Anmeldung also. Die Details werden rechtzeitig vom Kreis bekannt gegeben. "Wir haben natürlich andere Möglichkeiten geprüft, die aus unterschiedlichen Gründen jedoch nicht gepasst haben", betonte der Bürgermeister.

Das Palatin sei nicht in Frage gekommen, da dort unterschiedliche Veranstaltungen terminiert seien. Auch das "Wieslocher Wohnzimmer", eine Räumlichkeit direkt am Marktplatz gelegen, sei wegen der zu engen Platzverhältnisse ausgeschieden. "Wir haben bereits mit den Vereinen Kontakt aufgenommen, um notwendige Veränderungen an und in der Stadionsporthalle zu besprechen." Wie Sauer ergänzte, gehe es darum, andere Eingänge für die Sportlerinnen und Sportler festzulegen und die eine oder andere Übungsstunde zeitlich zu verschieben. "Dennoch sehen wir keine gravierenden Einschränkungen für die Vereine."

Beobachten werde man die Parkplatzsituation. "An den Vormittagen kommt es sicherlich zu Problemen, da in diesem Zeitfenster die Parkplätze durch die Schulen stark belegt sind." Sauer kündigte an, dies möglicherweise mit Reservierungen für all jene zu regeln, die das Impfangebot nutzen wollen. "Außerdem steht auf der Freifläche hinter der Eisweinhalle ebenfalls Parkfläche zur Verfügung." Die Einzelheiten, speziell zum Thema "Anmeldung", werden, so Sauer, rechtzeitig vom Rhein-Neckar-Kreis veröffentlicht.