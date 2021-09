Wiesloch/Dielheim. (RNZ) Wie die Stadt Wiesloch mitgeteilt hat, steht eine Sperrung eines Weges zwischen Dielheim und Wiesloch an.

Für die neue Ortsnetzverkabelung in Wiesloch muss laut der Mitteilung der Geh- und Radweg parallel zur Landesstraße L 612 zwischen Dielheim und Wiesloch ab der Firma Hettinger Sportwagen bis zur Höhe der Straße Königswiese in Altwiesloch über einen Zeitraum von voraussichtlich mehr als vier Wochen täglich für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Die Sperrung des Geh- und Radweges ist in der Zeit von Montag, 4. Oktober, bis zirka 12. November für die Durchführung der Arbeiten zwischen 7.30 und 16 Uhr erforderlich. Durch die zeitliche Begrenzung der Sperrung soll laut Stadt gewährleistet werden, dass morgens die Schülerinnen und Schüler aus Dielheim auf dem Radweg fahren können, während mittags – zur verkehrsarmen Zeit – auf die Dielheimer Straße auf dem Abschnitt zwischen Königswiese und Firma Hettinger ausgewichen werden muss. Schilder weisen frühzeitig auf die Vollsperrung in Dielheim/Eckertsberg und Wiesloch/Im Mühlhölzle hin, so die Stadtverwaltung.