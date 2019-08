Wiesloch. (hds) "Das Weindorf ist die Seele des Winzerfestes" - mit diesen Worten eröffnete Oberbürgermeister Dirk Elkemann am Freitagabend das schmucke Dörfchen, in dem diesmal gleich an zwei Wochenenden Weine unterschiedlichster Ausrichtung angeboten werden. "Wir haben nach den sehr positiven Erfahrungen der Vorjahre das Weindorf erweitert. Nicht nur, dass wir mehr Platz für die Besucher bieten, auch ein Winzer ist dazu gekommen."

Elkemann betonte, alle hätten in den zurückliegenden Wochen bestens zusammengearbeitet, um für die Gäste die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Mehr als 500 Sitzplätze sind vorhanden, zudem besteht die Möglichkeit, in gemütlicher Runde auch an dem einen oder anderen Weinfass oder am eigens vom Bauhof errichteten, hölzernen Stehtisch zu kommunizieren. "Das Wichtigste ist, sich hier mit Freunden und Bekannten zu treffen, um bei einem guten Tropfen miteinander zu plaudern".

Bei herrlichem Wetter, Sonnenschein und einer erfrischenden Brise ging es los und gleich wurden an den sieben Buden der Winzer die Erzeugnisse ausführlich getestet. Vom Spätburgunder über einen Auxerrois bis hin zu einem Cabernet Blanc reicht die Auswahl, ergänzt noch durch verschiedene Secco- und Sektsorten. Flammkuchen und alkoholfreie Getränke gibt es an einem Stand der Dachsenfranz-Brauerei.

"Wir freuen uns auf die nächsten Tage, das Wetter wird mitspielen und so ist garantiert, dass wir hier erneut in fröhlichen Runden unbeschwert zusammensitzen können", so Elkemann. Mit dabei, in ihrer letzten offiziellen Amtshandlung, die Weinhoheiten: Weinkönigin Mona I. hatte es sich nicht nehmen lassen, gemeinsam mit den Prinzessinnen, den beiden Verenas, vorbeizuschauen. Und sie standen mit den Winzern sowie Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Bürgermeister Ludwig Sauer auch gleich für das Eröffnungsbild parat.