Wiesloch. (aot) "Wir sind Gefangene unserer Hoffnung", sagte Dr. Khouloud Daibes im Rahmen ihres Vortrags "Erwartungen und Hoffnungen an die deutsche Regierung und Zivilgesellschaft" im Wieslocher Kulturhaus, zu dem der Verein "Bildung und Begegnung Palästina" eingeladen hatte. Zuvor hatte sich die palästinensische Botschafterin in Deutschland ins Goldene Buch der Stadt Wiesloch eingetragen. Sie war im Rahmen der Wanderausstellung "Frieden ist möglich - auch in Palästina" des Wieslocher Palästina-Vereins zu Gast in der Weinstadt.

Khouloud Daibes leitet seit 2013 die Palästinensische Mission in Berlin, zu deren zentralen Aufgaben es gehört, Kontakte zur Bundesregierung, den Parteien und der Zivilgesellschaft in den Bereichen Bildung, Kultur und Wirtschaft herzustellen. Außerdem habe sie die Aufgabe, die Interessen der 250.000 Palästinenser, die zurzeit in Deutschland leben und meist aus syrischen und libanesischen Flüchtlingslagern gekommen sind, zu vertreten, so Daibes.

Zur Bundesregierung und den Parteien gebe es gute Verbindungen, führte die Referentin weiter aus, wie auch zu privaten und kommunalen Initiativen. Hierfür sei Wiesloch ein gutes Beispiel. Die "offenen Türen" dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Friedensprozess im Nahen Osten nicht vorankomme und weder Deutschland noch Europa wirklich Anstrengungen in diese Richtung unternähmen, so Khouloud Daibes. Und: Auch sei es für sie persönlich deprimierend, dass sie sich zwar Botschafterin nennen dürfe, die Palästinensische Mission aber nicht den gesetzlichen Status einer Botschaft habe. Daibes stellte resigniert fest: "Wir agieren unter sehr schwierigen Umständen", so müsse sie bei Empfängen hintenanstehen und genieße auch keine diplomatische Immunität.

Für Khouloud Daibes ist Deutschland ihre zweite Heimat. Vor 32 Jahren kam sie aus Jerusalem nach Mannheim, studierte dann in Hannover als Stipendiatin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) Architektur und Denkmalpflege und promovierte über die "Erhaltung des palästinensischen Kulturerbes". Elf Jahre später kehrte sie nach Palästina zurück, um am Aufbau des Staates mitzuwirken. Sie war die einzige Christin im ersten Kabinett der Einheitsregierung und leitete von 2007 bis 2012 das Ministerium für Tourismus und Altertümer, teilweise auch das Frauenministerium.

Der Referentin war es spürbar ein großes Anliegen, das zahlreich erschienene Publikum für die palästinensische Lebens- und Leidenssituation zu sensibilisieren. Mit der Osloer Vereinbarung 1993 hätten die Palästinenser zugunsten einer Zwei-Staaten-Lösung auf einen Großteil ihres eigenen Landes verzichtet. Ein großer Fehler sei es gewesen, Palästina in drei nicht miteinander verbundene Gebiete zu trennen: das Westjordanland, Gaza und Ostjerusalem. Khouloud Daibes beklagte: Durch die "aggressive jüdische Siedlungspolitik" werde das palästinensische Gebiet immer kleiner und Gaza zum "offenen Gefängnis". Die Weltmacht USA unterstütze aktiv die "versteckte Vertreibungspolitik" Israels, indem sie internationale Gelder sperre, die Golanhöhen als israelisches Gebiet und Jerusalem als Hauptstadt anerkenne. Die politische und wirtschaftliche Lage sei schlechter als vor 25 Jahren und die internationale Gemeinschaft, darunter auch die arabischen Länder, schaue tatenlos zu.

"Was bedeutet es, Jahrzehnte unter Besatzung zu leben, was, als Flüchtling und was, immer nur von Freiheit und einem eigenen Staat zu träumen?" Es war eine rhetorische Frage, die die palästinensische Botschafterin da stellte und die eine Vorstellung von der Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht und Verzweiflung weckte, die in Palästina herrschen müssen. Widerstand, allerdings nur gewaltfrei, sei durch internationales Recht legitimiert. Aus diesem Grund habe sie kein Verständnis dafür, so Daibes, dass die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen die israelkritische Bewegung BDS pauschal als antisemitisch verurteilt hätten. Khouloud Daibes meinte, diese Organisation werde zu Unrecht kriminalisiert: Sie rufe zum gewaltfreien Widerstand gegen die israelische Besatzungs- und Besiedlungspolitik auf und wolle diese Aktivitäten beenden, sobald Israel seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkomme. Man sei im Bundestag nicht einmal bereit gewesen, ihren offenen Brief in dieser Angelegenheit zu diskutieren, ebenso wenig wie den Appell von 65 namhaften jüdischen und israelischen Wissenschaftlern.

Auch Günter Schroth, Vorsitzender des gastgebenden Vereins "Bildung und Begegnung Palästina", hatte eingangs das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung sowie gewaltfreie Verteidigung betont. Dies habe nichts mit Antisemitismus zu tun. Die Zuhörer erlebten an diesem Abend im Kulturhaus eine kämpferische Frau, die, das friedliche Zusammenleben von Moslems, Christen und Juden vor Augen, unverzagt für eine Zwei-Staaten-Lösung kämpft. Das Publikum bewunderte Khouloud Daibes für ihren Mut und spendete begeistert Beifall.