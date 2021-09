Wiesloch. (tt) Was bedeutet Demokratie – was gehört dazu? Um diese Frage geht es beim "Tag der lebendigen Demokratie" am Samstag, 11. September, von 15 bis 16.30 Uhr auf dem evangelischen Kirchplatz in Wiesloch. Im Vorfeld dieses Tages, der vom "Bündnis für Demokratie und Toleranz" organisiert wird, hat Wolfgang Widder verschiedene Akteure aus Wiesloch mit den entsprechenden Schlagworten fotografiert.

Auch die RNZ-Redaktion Wiesloch/Walldorf beteiligte sich gerne an der Aktion: Timo Teufert, Sebastian Lerche und Sophia Stoye zeigten Flagge für die Pressefreiheit. "Es soll ein ebenso informativer wie unterhaltsamer Samstagnachmittag mit musikalischen, sportlichen und künstlerischen Elementen werden", kündigte Widder an. An der Veranstaltung können nur Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem aktuellen Testnachweis teilnehmen. Die Registrierung beginnt ab 14.30 Uhr.