Von Agnieszka Dorn

Wiesloch. Vier Wochen lang fasteten weltweit viele Musliminnen und Muslime. Vergangenen Mittwoch und Donnerstag endete diese Zeit, genannt Ramadan, mit dem Fest des Fastenbrechens: dem Zuckerfest. In Wiesloch beendete die Türkisch-Islamische-Union der Anstalt für Religion (Ditib) den Fastenmonat mit einem Morgengebet an der frischen Luft auf dem Sportplatz. Rund 450 Muslime nahmen in aller Früh um 6.20 Uhr am Donnerstag daran teil. Der aktuellen Corona-Verordnung zufolge wäre nach Quadratmeterzahl für etwa 550 Personen Platz gewesen.

"Auch in diesem Jahr ist alles aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie anders", sagte Ekrem Tuncay von der Ditib-Moschee. Gebete fanden – und finden nach wie vor – in der Moschee während des Ramadans nur mit beschränkter Personenzahl statt und auch das gemeinsame Fastenbrechen fiel aus. Aus platztechnischen Gründen fand das Abschlussgebet deshalb – wie schon vergangenes Jahr – unter den gängigen Hygieneregeln Tuncay zufolge auf dem Sportplatz statt. Abgehalten wurde es von Imam Davut Küskü.

Auch wenn die Temperatur frisch war – etwa acht Grad, vergangenes Jahr war es weitaus wärmer – waren die Muslime dankbar, dass das Gebet stattfinden konnte: Die ersten Personen waren bereits vor sechs Uhr da.

Die islamische Gemeinde hatte ihre Mitglieder im Vorfeld über die sozialen Medien kontaktiert und auf das Abschlussgebet aufmerksam gemacht. Anwesend waren auch Nicht-Mitglieder, darunter zum Beispiel Geflüchtete. Die Gläubigen mussten ihre Kontaktdaten hinterlassen und während des gesamten Gebets einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zudem hatte jeder seinen eigenen Gebetsteppich dabei. Ordner kontrollierten, dass die Mindestabstände eingehalten wurden.

Es gab sogar eine Station, an der man sich freiwillig auf das Coronavirus testen lassen konnte, das Angebot wurde angenommen. Damit jeder das Gebet auf dem weitläufigen Sportplatz hören konnte, wurde es über eine Lautsprecheranlage übertragen.

Nach dem Abschlussgebet ging jeder für sich nach Hause und verbrachte das Ende des Fastenbrechens pandemiebedingt im kleinen Kreis mit der Familie. Der erste Tag des mehrtägigen Festes ist der Höhepunkt: Dabei werden oft viele Süßigkeiten verteilt und süße Speisen aufgetischt, daher auch der Name Zuckerfest.